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Губернатор Приморья заявил об интересе к поставкам белорусских товаров

Губернатор Приморья заявил об интересе к поставкам белорусских товаров - РИА Новости, 03.06.2025

Губернатор Приморья заявил об интересе к поставкам белорусских товаров

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко отметил высокое качество белорусских продуктов питания и техники и заявил о заинтересованности в их поставках в... РИА Новости, 03.06.2025

2025-06-03T22:54:00+03:00

2025-06-03T22:54:00+03:00

2025-06-03T22:54:00+03:00

парламентское собрание союза беларуси и россии

белоруссия

приморский край

олег кожемяко

россия

экономика

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МИНСК, 3 июн - РИА Новости. Губернатор Приморского края Олег Кожемяко отметил высокое качество белорусских продуктов питания и техники и заявил о заинтересованности в их поставках в регион, сообщила пресс-служба верхней палаты белорусского парламента. Также губернатор сделал заявление после встречи с председателем Совета Республики Натальей Кочановой. "Жители Приморья во многом корнями связаны с Беларусью и с уважением относятся к вашей республике. Мы заинтересованы в поставках продуктов питания, которые отличаются высоким качеством и нравятся жителям Приморья, а также сельскохозяйственной, коммунальной, автодорожной техники", - сказал Кожемяко. По его словам, экспорт продукции из края вырос в 2025 году в 3,5 раза, в частности, увеличиваются объемы поставок рыбы и морепродуктов. "Динамика в промышленности, в поставках сельхозпродукции у нас есть", - сказал глава региона, отметив, что очень много земляков из Амурской области, Сахалина, Приморского края приехали на сельскохозяйственную выставку "Белагро". Кочанова отметила, что между Белоруссией и Приморским краем сложились дружеские отношения, а президент республики Александр Лукашенко часто встречается с Кожемяко. "Для нас очень важно региональное сотрудничество. Наш президент придает этому очень серьезное значение. Только за прошлый год 36 делегаций во главе с губернаторами Российской Федерации посетили нашу страну, и всегда Александр Григорьевич встречается с губернаторами. Более 100 визитов на уровне заместителей глав регионов Российской Федерации, министров, то есть достаточно тесное сотрудничество", - сказала Кочанова. По ее словам, работать должны так, чтобы это было экономически выгодно для Белоруссии и России. "Мы всегда будем делать все для того, чтобы принятые решения и договоренности, которые были достигнуты на высшем уровне нашими правительствами, руководством областей, регионов, выполнялись. Потому что нельзя сегодня работать по-другому. Мы должны работать так, чтобы это было экономически выгодно для наших стран и, конечно, результативно", - сказала Кочанова. Кожемяко во вторник находится в Минске. Он провел переговоры с вице-премьером правительства Белоруссии Юрием Шулейко, обсудил ряд проектов для сотрудничества.

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белоруссия, приморский край, олег кожемяко, россия, экономика