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При пожаре в квартире в Петербурге погибли два человека - РИА Новости, 03.06.2025
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16:31 03.06.2025
https://ria.ru/20250603/pozhar-2020695920.html
При пожаре в квартире в Петербурге погибли два человека
При пожаре в квартире в Петербурге погибли два человека - РИА Новости, 03.06.2025
При пожаре в квартире в Петербурге погибли два человека
Два человека погибли при пожаре в трехкомнатной квартире в Петербурге, где горела обстановка и строительные леса на фасаде, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по... РИА Новости, 03.06.2025
2025-06-03T16:31:00+03:00
2025-06-03T16:31:00+03:00
происшествия
санкт-петербург
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Два человека погибли при пожаре в трехкомнатной квартире в Петербурге, где горела обстановка и строительные леса на фасаде, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу. "Третьего июня в 13.26 поступило сообщение о пожаре по адресу: Адмиралтейский район, набережная Обводного канала, дом 183. Из опасной зоны эвакуированы 15 человек, в том числе 1 ребенок. На месте пожара обнаружены двое погибших", - сообщает пресс-служба. По уточненной информации ГУ МЧС, в трехкомнатной квартире общей площадью 130 квадратных метров обгорела обстановка на площади 45 квадратных метров, а также происходило горение строительных лесов на фасаде жилого здания на площади 65 квадратных метров. В пресс-службе ведомства добавили, что первые пожарно-спасательные подразделения прибыли к месту в течение семи минут. Огонь уже вырывался из окон квартиры на третьем этаже, угрожая перекинуться выше по строительным лесам. Из-за угрозы распространения пламени и угрозы людям, пожару присвоили номер 1 БИС, к месту направили дополнительные расчеты спасателей. В настоящее время на месте продолжается проливка и разборка горевших конструкций. К ликвидации пожара привлечены семь единиц техники и 27 человек личного состава.
https://ria.ru/20250603/pozhar-2020591583.html
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происшествия, санкт-петербург, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Санкт-Петербург, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
При пожаре в квартире в Петербурге погибли два человека

При пожаре в трехкомнатной квартире в Петербурге погибли два человека

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Два человека погибли при пожаре в трехкомнатной квартире в Петербурге, где горела обстановка и строительные леса на фасаде, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу.
"Третьего июня в 13.26 поступило сообщение о пожаре по адресу: Адмиралтейский район, набережная Обводного канала, дом 183. Из опасной зоны эвакуированы 15 человек, в том числе 1 ребенок. На месте пожара обнаружены двое погибших", - сообщает пресс-служба.
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По уточненной информации ГУ МЧС, в трехкомнатной квартире общей площадью 130 квадратных метров обгорела обстановка на площади 45 квадратных метров, а также происходило горение строительных лесов на фасаде жилого здания на площади 65 квадратных метров.
В пресс-службе ведомства добавили, что первые пожарно-спасательные подразделения прибыли к месту в течение семи минут. Огонь уже вырывался из окон квартиры на третьем этаже, угрожая перекинуться выше по строительным лесам. Из-за угрозы распространения пламени и угрозы людям, пожару присвоили номер 1 БИС, к месту направили дополнительные расчеты спасателей.
В настоящее время на месте продолжается проливка и разборка горевших конструкций. К ликвидации пожара привлечены семь единиц техники и 27 человек личного состава.
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