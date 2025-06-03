https://ria.ru/20250603/pozhar-2020695920.html

При пожаре в квартире в Петербурге погибли два человека

При пожаре в квартире в Петербурге погибли два человека - РИА Новости, 03.06.2025

При пожаре в квартире в Петербурге погибли два человека

Два человека погибли при пожаре в трехкомнатной квартире в Петербурге, где горела обстановка и строительные леса на фасаде, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по... РИА Новости, 03.06.2025

2025-06-03T16:31:00+03:00

2025-06-03T16:31:00+03:00

2025-06-03T16:31:00+03:00

происшествия

санкт-петербург

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Два человека погибли при пожаре в трехкомнатной квартире в Петербурге, где горела обстановка и строительные леса на фасаде, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу. "Третьего июня в 13.26 поступило сообщение о пожаре по адресу: Адмиралтейский район, набережная Обводного канала, дом 183. Из опасной зоны эвакуированы 15 человек, в том числе 1 ребенок. На месте пожара обнаружены двое погибших", - сообщает пресс-служба. По уточненной информации ГУ МЧС, в трехкомнатной квартире общей площадью 130 квадратных метров обгорела обстановка на площади 45 квадратных метров, а также происходило горение строительных лесов на фасаде жилого здания на площади 65 квадратных метров. В пресс-службе ведомства добавили, что первые пожарно-спасательные подразделения прибыли к месту в течение семи минут. Огонь уже вырывался из окон квартиры на третьем этаже, угрожая перекинуться выше по строительным лесам. Из-за угрозы распространения пламени и угрозы людям, пожару присвоили номер 1 БИС, к месту направили дополнительные расчеты спасателей. В настоящее время на месте продолжается проливка и разборка горевших конструкций. К ликвидации пожара привлечены семь единиц техники и 27 человек личного состава.

https://ria.ru/20250603/pozhar-2020591583.html

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происшествия, санкт-петербург, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)