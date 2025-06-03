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В Подмосковье подготовили 12 площадок для жертвоприношений на Курбан-байрам - РИА Новости, 03.06.2025
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Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
18:13 03.06.2025 (обновлено: 18:14 03.06.2025)
https://ria.ru/20250603/ploschadki-2020724278.html
В Подмосковье подготовили 12 площадок для жертвоприношений на Курбан-байрам
В Подмосковье подготовили 12 площадок для жертвоприношений на Курбан-байрам - РИА Новости, 03.06.2025
В Подмосковье подготовили 12 площадок для жертвоприношений на Курбан-байрам
Более 40 площадок для праздничных молитв на Курбан-байрам, а также 12 площадок для совершения обряда жертвоприношения, подготовили в Подмосковье, мусульманам... РИА Новости, 03.06.2025
2025-06-03T18:13:00+03:00
2025-06-03T18:14:00+03:00
религия
московская область (подмосковье)
россия
москва
празднование курбан-байрама
религия
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МОСКВА, 3 июн – РИА Новости. Более 40 площадок для праздничных молитв на Курбан-байрам, а также 12 площадок для совершения обряда жертвоприношения, подготовили в Подмосковье, мусульманам следует совершать обряд строго в отведенных для этого местах, рассказал заместитель председателя Духовного управления мусульман Российской Федерации (ДУМ РФ) по международным делам и хаджу, председатель Духовного управления мусульман Московской области муфтий Рушан Аббясов. Видеомост Мекка — Москва — Санкт-Петербург — Симферополь, посвященный хаджу и Курбан-байраму, проходит во вторник в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня". "В правительстве Московской области мы провели совещание. На сегодняшний день у нас подготовлено более 40 площадок для проведения праздничных молитв в разных городах Подмосковья. Мы просим наших единоверцев, чтобы они оставались в своих городах и совершали молитвы на подготовленных для этого площадках. Также подготовлено около 12 площадок для совершения обряда жертвоприношения. Мы просим наших единоверцев делать обряды в специально отведенных местах - это фермы, бойни, чтобы ни в коем случае ни во дворах, ни на детских площадках эти обряды не производили, есть специально отведенные места", - сказал муфтий Аббясов на пресс-конференции в ММПЦ "Россия сегодня". Хадж - один из пяти столпов ислама, представляет собой паломничество в Мекку и Медину (Саудовская Аравия). Согласно вероучению, каждый мусульманин должен совершить хадж хотя бы раз в жизни. Хадж совершают в определенное время по мусульманскому календарю, в 2025 году - в начале июня. После его завершения отмечается один из двух главных исламских праздников - Ид аль-Адха (Курбан-байрам) или праздник жертвоприношения, в этом году он приходится на 6 июня. На Курбан-байрам мусульмане совершают забой животного в память о жертвоприношении, которое в древности совершил Авраам (Ибрахим) – это событие отражено в иудейских, христианских и мусульманских священных текстах. Так, сначала Господь предписал Аврааму принести в жертву сына Авраама, и когда он уже был готов исполнить повеленное, Господь наказал заменить сына на животное. Согласно мусульманской традиции, мясо жертвенного животного нужно разделить на части: одну оставить дома, второй - угостить родных и близких, третью раздать нуждающимся.
https://ria.ru/20250603/zhivotnye-2020715123.html
https://ria.ru/20250515/khadzh-1800471339.html
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РИА Новости
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московская область (подмосковье), россия, москва, празднование курбан-байрама, религия
Религия, Московская область (Подмосковье), Россия, Москва, Празднование Курбан-байрама, Религия
В Подмосковье подготовили 12 площадок для жертвоприношений на Курбан-байрам

В Подмосковье оборудовали 12 площадок для жертвоприношений на Курбан-Байрам

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкВерующие в мечети Аль-Марджани перед праздничной молитвой в праздник Курбан-Байрам в Казани
Верующие в мечети Аль-Марджани перед праздничной молитвой в праздник Курбан-Байрам в Казани - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Верующие в мечети Аль-Марджани перед праздничной молитвой в праздник Курбан-Байрам в Казани
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МОСКВА, 3 июн – РИА Новости. Более 40 площадок для праздничных молитв на Курбан-байрам, а также 12 площадок для совершения обряда жертвоприношения, подготовили в Подмосковье, мусульманам следует совершать обряд строго в отведенных для этого местах, рассказал заместитель председателя Духовного управления мусульман Российской Федерации (ДУМ РФ) по международным делам и хаджу, председатель Духовного управления мусульман Московской области муфтий Рушан Аббясов.
Видеомост Мекка — МоскваСанкт-ПетербургСимферополь, посвященный хаджу и Курбан-байраму, проходит во вторник в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".
Московская соборная мечеть - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
Муфтии призвали забивать животных на Курбан-байрам в специальных местах
Вчера, 17:33
"В правительстве Московской области мы провели совещание. На сегодняшний день у нас подготовлено более 40 площадок для проведения праздничных молитв в разных городах Подмосковья. Мы просим наших единоверцев, чтобы они оставались в своих городах и совершали молитвы на подготовленных для этого площадках. Также подготовлено около 12 площадок для совершения обряда жертвоприношения. Мы просим наших единоверцев делать обряды в специально отведенных местах - это фермы, бойни, чтобы ни в коем случае ни во дворах, ни на детских площадках эти обряды не производили, есть специально отведенные места", - сказал муфтий Аббясов на пресс-конференции в ММПЦ "Россия сегодня".
Хадж - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
Хадж: история возникновения, правила и запреты
15 мая, 16:19
Хадж - один из пяти столпов ислама, представляет собой паломничество в Мекку и Медину (Саудовская Аравия). Согласно вероучению, каждый мусульманин должен совершить хадж хотя бы раз в жизни. Хадж совершают в определенное время по мусульманскому календарю, в 2025 году - в начале июня. После его завершения отмечается один из двух главных исламских праздников - Ид аль-Адха (Курбан-байрам) или праздник жертвоприношения, в этом году он приходится на 6 июня.
На Курбан-байрам мусульмане совершают забой животного в память о жертвоприношении, которое в древности совершил Авраам (Ибрахим) – это событие отражено в иудейских, христианских и мусульманских священных текстах. Так, сначала Господь предписал Аврааму принести в жертву сына Авраама, и когда он уже был готов исполнить повеленное, Господь наказал заменить сына на животное. Согласно мусульманской традиции, мясо жертвенного животного нужно разделить на части: одну оставить дома, второй - угостить родных и близких, третью раздать нуждающимся.
Мусульмане перед намазом в день праздника Ураза-байрам у мечети Кул-Шариф в Казани - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
Курбан-Байрам в 2025 году: дата и традиции праздника жертвоприношения
Вчера, 10:38
 
РелигияМосковская область (Подмосковье)РоссияМоскваПразднование Курбан-байрамаРелигия
 
 
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