В Подмосковье подготовили 12 площадок для жертвоприношений на Курбан-байрам
В Подмосковье оборудовали 12 площадок для жертвоприношений на Курбан-Байрам
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкВерующие в мечети Аль-Марджани перед праздничной молитвой в праздник Курбан-Байрам в Казани
Верующие в мечети Аль-Марджани перед праздничной молитвой в праздник Курбан-Байрам в Казани
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МОСКВА, 3 июн – РИА Новости. Более 40 площадок для праздничных молитв на Курбан-байрам, а также 12 площадок для совершения обряда жертвоприношения, подготовили в Подмосковье, мусульманам следует совершать обряд строго в отведенных для этого местах, рассказал заместитель председателя Духовного управления мусульман Российской Федерации (ДУМ РФ) по международным делам и хаджу, председатель Духовного управления мусульман Московской области муфтий Рушан Аббясов.
Видеомост Мекка — Москва — Санкт-Петербург — Симферополь, посвященный хаджу и Курбан-байраму, проходит во вторник в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".
"В правительстве Московской области мы провели совещание. На сегодняшний день у нас подготовлено более 40 площадок для проведения праздничных молитв в разных городах Подмосковья. Мы просим наших единоверцев, чтобы они оставались в своих городах и совершали молитвы на подготовленных для этого площадках. Также подготовлено около 12 площадок для совершения обряда жертвоприношения. Мы просим наших единоверцев делать обряды в специально отведенных местах - это фермы, бойни, чтобы ни в коем случае ни во дворах, ни на детских площадках эти обряды не производили, есть специально отведенные места", - сказал муфтий Аббясов на пресс-конференции в ММПЦ "Россия сегодня".
Хадж: история возникновения, правила и запреты
15 мая, 16:19
Хадж - один из пяти столпов ислама, представляет собой паломничество в Мекку и Медину (Саудовская Аравия). Согласно вероучению, каждый мусульманин должен совершить хадж хотя бы раз в жизни. Хадж совершают в определенное время по мусульманскому календарю, в 2025 году - в начале июня. После его завершения отмечается один из двух главных исламских праздников - Ид аль-Адха (Курбан-байрам) или праздник жертвоприношения, в этом году он приходится на 6 июня.
На Курбан-байрам мусульмане совершают забой животного в память о жертвоприношении, которое в древности совершил Авраам (Ибрахим) – это событие отражено в иудейских, христианских и мусульманских священных текстах. Так, сначала Господь предписал Аврааму принести в жертву сына Авраама, и когда он уже был готов исполнить повеленное, Господь наказал заменить сына на животное. Согласно мусульманской традиции, мясо жертвенного животного нужно разделить на части: одну оставить дома, второй - угостить родных и близких, третью раздать нуждающимся.