https://ria.ru/20250603/peterburg-2020740777.html

В Петербурге задержали мужчину, собиравшего данные для ВСУ

В Петербурге задержали мужчину, собиравшего данные для ВСУ - РИА Новости, 03.06.2025

В Петербурге задержали мужчину, собиравшего данные для ВСУ

Ранее судимый мужчина, который собирал данные об объектах инфраструктуры в Санкт-Петербурга для террористической организации Украины, задержан, сообщил РИА... РИА Новости, 03.06.2025

2025-06-03T19:59:00+03:00

2025-06-03T19:59:00+03:00

2025-06-03T19:59:00+03:00

специальная военная операция на украине

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Ранее судимый мужчина, который собирал данные об объектах инфраструктуры в Санкт-Петербурга для террористической организации Украины, задержан, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах города. "Сегодня задержали ранее судимого местного жителя 1993 года рождения, который собирал сведения о военных и промышленных объектах: заводах, аэродромах и научно-производственных предприятиях на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что эту информацию задержанный передавал представителям террористической организации "Атеш", члены которой причастны к совершению ряда диверсионных акций в РФ. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205.5 УК РФ (Участие в деятельности террористической организации).

https://ria.ru/20250430/podmoskove-2014324043.html

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происшествия, санкт-петербург, россия, украина