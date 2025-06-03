https://ria.ru/20250603/peskov-2020649597.html

В графике Путина пока не запланирован разговор с Эрдоганом, сообщил Песков

В графике Путина пока не запланирован разговор с Эрдоганом, сообщил Песков - РИА Новости, 03.06.2025

В графике Путина пока не запланирован разговор с Эрдоганом, сообщил Песков

Контакт президента России Владимира Путина и главы Турции Реджепа Тайипа Эрдогана может быть оперативно организован при необходимости, пока в графике... РИА Новости, 03.06.2025

2025-06-03T13:24:00+03:00

2025-06-03T13:24:00+03:00

2025-06-03T13:25:00+03:00

политика

россия

турция

дмитрий песков

реджеп тайип эрдоган

переговоры россии и украины в стамбуле — 2025

владимир путин

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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Контакт президента России Владимира Путина и главы Турции Реджепа Тайипа Эрдогана может быть оперативно организован при необходимости, пока в графике российского лидера такого разговора нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Так же, как и с Трампом, при необходимости. При необходимости они быстро созваниваются. Пока в графике на ближайшие дни у президента нет такого разговора", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости, планирует ли Путин провести телефонные контакты с президентом Турции.

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политика, россия, турция, дмитрий песков, реджеп тайип эрдоган, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025, владимир путин