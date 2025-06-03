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В графике Путина пока не запланирован разговор с Эрдоганом, сообщил Песков
В графике Путина пока не запланирован разговор с Эрдоганом, сообщил Песков - РИА Новости, 03.06.2025
В графике Путина пока не запланирован разговор с Эрдоганом, сообщил Песков
Контакт президента России Владимира Путина и главы Турции Реджепа Тайипа Эрдогана может быть оперативно организован при необходимости, пока в графике... РИА Новости, 03.06.2025
2025-06-03T13:24:00+03:00
2025-06-03T13:24:00+03:00
2025-06-03T13:25:00+03:00
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переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Контакт президента России Владимира Путина и главы Турции Реджепа Тайипа Эрдогана может быть оперативно организован при необходимости, пока в графике российского лидера такого разговора нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Так же, как и с Трампом, при необходимости. При необходимости они быстро созваниваются. Пока в графике на ближайшие дни у президента нет такого разговора", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости, планирует ли Путин провести телефонные контакты с президентом Турции.
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Политика, Россия, Турция, Дмитрий Песков, Реджеп Тайип Эрдоган, Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025, Владимир Путин
В графике Путина пока не запланирован разговор с Эрдоганом, сообщил Песков
Песков: в графике президента России пока нет разговора с Эрдоганом