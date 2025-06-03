https://ria.ru/20250603/perekhod-2020657000.html

В РЖД рассказали о переходе компании на отечественную систему ERP

В РЖД рассказали о переходе компании на отечественную систему ERP - РИА Новости, 03.06.2025

В РЖД рассказали о переходе компании на отечественную систему ERP

РЖД в 2027 году планируют полностью перейти на национальную систему управления ресурсами предприятия (ERP) – отечественный аналог систем иностранного... РИА Новости, 03.06.2025

2025-06-03T13:52:00+03:00

2025-06-03T13:52:00+03:00

2025-06-03T13:52:00+03:00

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технологии

россия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 июн - РИА Новости. РЖД в 2027 году планируют полностью перейти на национальную систему управления ресурсами предприятия (ERP) – отечественный аналог систем иностранного производства, разработанный компанией вместе с партнерами, сообщил гендиректор РЖД Олег Белозеров. Тема о создании системы управления ресурсами (СУР) поднималась в ходе пленарного заседания конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР). Она проходила с участием главы правительства РФ Михаила Мишустина. На ней же присутствовал и председатель совета директоров "Северстали" Алексей Мордашов. Белозеров отвечал Мишустину. "Алексей Александрович (Мордашов – ред.), поскольку очень внимательно изучает, как теперь оно будет работать… Вы нам на прошлом ЦИПРе дали задание проработать. Алексей Александрович вообще не хотел двигаться в этом направлении. Прошел год, он уже называет нас как разработчиков. Как вы нам поставили задачу, я думаю, в ближайшее время и мы ему (говоря о Мордашове – ред.), представив работающий продукт, вместе с 1С, "Газпром нефтью", Т1, покажем, что этот продукт хорошо работает, и он будет работать. В 2027-м году мы перейдем по всем составляющим на эту уникальную систему", - сказал Белозеров. "Вот это запишите, пожалуйста. Еще раз повторите", - ответил Мишустин. Белозеров повторил еще раз слова о полном переходе на этот продукт в 2027 году. "Мне кажется, к этому году Алексей Александрович (Мордашов – ред.) купит это решение", - сказал Мишустин. "Мы обязательно посмотрим, Михаил Владимирович. Вне всяких сомнений", - отреагировал Мордашов. РЖД занимаются разработкой цифровой платформы по управлению ресурсами предприятия совместно с партнёрами, среди которых Т1 и 1С. Компания планировала до конца 2024 года завершить создание архитектуры национальной системы управления ресурсами предприятия. Там поясняли, что стоит задача в кратчайшие сроки разработать аналог системы ERP на отечественной технологии. Белозеров год назад на ЦИПР говорил, что РЖД в 2025 году будут готовы предлагать компоненты СУР другим компаниям.

https://ria.ru/20250602/sistema-2020479348.html

https://ria.ru/20250602/rzhd-2020400729.html

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экономика, технологии, россия, олег белозеров, алексей мордашов, михаил мишустин, ржд, газпром