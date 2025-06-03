В РЖД рассказали о переходе компании на отечественную систему ERP
Белозеров: РЖД полностью перейдет на национальную систему ERP в 2027 году
Стенд ОАО РЖД. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 июн - РИА Новости. РЖД в 2027 году планируют полностью перейти на национальную систему управления ресурсами предприятия (ERP) – отечественный аналог систем иностранного производства, разработанный компанией вместе с партнерами, сообщил гендиректор РЖД Олег Белозеров.
Тема о создании системы управления ресурсами (СУР) поднималась в ходе пленарного заседания конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР). Она проходила с участием главы правительства РФ Михаила Мишустина. На ней же присутствовал и председатель совета директоров "Северстали" Алексей Мордашов. Белозеров отвечал Мишустину.
"Алексей Александрович (Мордашов – ред.), поскольку очень внимательно изучает, как теперь оно будет работать… Вы нам на прошлом ЦИПРе дали задание проработать. Алексей Александрович вообще не хотел двигаться в этом направлении. Прошел год, он уже называет нас как разработчиков. Как вы нам поставили задачу, я думаю, в ближайшее время и мы ему (говоря о Мордашове – ред.), представив работающий продукт, вместе с 1С, "Газпром нефтью", Т1, покажем, что этот продукт хорошо работает, и он будет работать. В 2027-м году мы перейдем по всем составляющим на эту уникальную систему", - сказал Белозеров.
"Вот это запишите, пожалуйста. Еще раз повторите", - ответил Мишустин.
Белозеров повторил еще раз слова о полном переходе на этот продукт в 2027 году.
"Мне кажется, к этому году Алексей Александрович (Мордашов – ред.) купит это решение", - сказал Мишустин.
"Мы обязательно посмотрим, Михаил Владимирович. Вне всяких сомнений", - отреагировал Мордашов.
РЖД занимаются разработкой цифровой платформы по управлению ресурсами предприятия совместно с партнёрами, среди которых Т1 и 1С. Компания планировала до конца 2024 года завершить создание архитектуры национальной системы управления ресурсами предприятия. Там поясняли, что стоит задача в кратчайшие сроки разработать аналог системы ERP на отечественной технологии. Белозеров год назад на ЦИПР говорил, что РЖД в 2025 году будут готовы предлагать компоненты СУР другим компаниям.