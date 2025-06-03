В Кремле прокомментировали итоги переговоров с Украиной в Стамбуле
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПереговоры между делегациями России и Украины во дворце Чираган в Стамбуле
Переговоры между делегациями России и Украины во дворце Чираган в Стамбуле
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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал итоги переговоров России и Украины в Стамбуле.
Основные заявления представителя Кремля:
- ждать сиюминутных прорывов на вчерашней встрече в Турции было бы неверно;
- Москва и Киев достигли определенных договоренностей:
«
"Эти договоренности будут реализовываться, а дальше работа будет продолжаться. Ожидаем реакции на тот меморандум, который был передан".
© РИА НовостиПолный текст российского меморандума по украинскому урегулированию
Полный текст российского меморандума по украинскому урегулированию
© РИА Новости
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© РИА НовостиПолный текст российского меморандума по украинскому урегулированию
Полный текст российского меморандума по украинскому урегулированию
© РИА Новости
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© РИА НовостиПолный текст российского меморандума по украинскому урегулированию
Полный текст российского меморандума по украинскому урегулированию
© РИА Новости
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Полный текст российского меморандума по украинскому урегулированию
© РИА Новости
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Полный текст российского меморандума по украинскому урегулированию
© РИА Новости
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Полный текст российского меморандума по украинскому урегулированию
© РИА Новости
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- решение о публикации российского проекта меморандума принял Владимир Мединский после того, как его обсудили с Киевом;
- документ передали украинской делегации в закрытом режиме, утечек не было:
«
"Вы видели вчера опубликованный текст проекта того меморандума, который мы передали украинской стороне. Он содержит очень много положений, там есть и поливариантность. Все нацелено на то, чтобы избавиться от первопричин этого конфликта и выйти на траекторию устойчивого регулирования".
- вопрос возможных компромиссов со стороны России является темой для диалога, но он не может быть публичным;
- заявление Владимира Зеленского после встречи в Стамбуле неловкое и неудачное, оно не соответствует переговорному духу;
- тема урегулирования на Украине очень сложна и содержит много нюансов;
- Москва имеет каналы диалога с Вашингтоном и продолжает использовать их для общения;
- новый контакт президентов России и США может быть организован оперативно, если потребуется, пока таких договоренностей нет;
- в ближайшее время вряд ли возможна встреча Владимира Путина, Дональда Трампа и Владимира Зеленского.
Мединский ответил на главный вопрос переговоров
Вчера, 22:02
Встреча в Стамбуле
В понедельник в Турции прошел второй раунд переговоров России и Украины. Встреча длилась больше часа во дворце Чираган в Стамбуле. На ней стороны обменялись меморандумами по урегулированию конфликта.
Также Москва и Киев договорились о масштабном обмене пленными: больных и тяжелораненых передадут по принципу "всех на всех", также обменяют пленных в возрасте до 25 лет. Общий потолок обмена — не менее 1000 человек.
Россия и Украина согласились прекратить огонь на два-три дня на отдельных участках фронта, чтобы можно было собрать тела погибших.