https://ria.ru/20250603/peregovory-2020648134.html

В Кремле прокомментировали итоги переговоров с Украиной в Стамбуле

В Кремле прокомментировали итоги переговоров с Украиной в Стамбуле - РИА Новости, 03.06.2025

В Кремле прокомментировали итоги переговоров с Украиной в Стамбуле

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал итоги переговоров России и Украины в Стамбуле. РИА Новости, 03.06.2025

2025-06-03T13:17:00+03:00

2025-06-03T13:17:00+03:00

2025-06-03T13:49:00+03:00

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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал итоги переговоров России и Украины в Стамбуле.Основные заявления представителя Кремля:"Эти договоренности будут реализовываться, а дальше работа будет продолжаться. Ожидаем реакции на тот меморандум, который был передан"."Вы видели вчера опубликованный текст проекта того меморандума, который мы передали украинской стороне. Он содержит очень много положений, там есть и поливариантность. Все нацелено на то, чтобы избавиться от первопричин этого конфликта и выйти на траекторию устойчивого регулирования".Встреча в СтамбулеВ понедельник в Турции прошел второй раунд переговоров России и Украины. Встреча длилась больше часа во дворце Чираган в Стамбуле. На ней стороны обменялись меморандумами по урегулированию конфликта.Также Москва и Киев договорились о масштабном обмене пленными: больных и тяжелораненых передадут по принципу "всех на всех", также обменяют пленных в возрасте до 25 лет. Общий потолок обмена — не менее 1000 человек.Россия и Украина согласились прекратить огонь на два-три дня на отдельных участках фронта, чтобы можно было собрать тела погибших.

https://ria.ru/20250603/memorandum-2020563334.html

https://ria.ru/20250602/peregovory-2020562136.html

https://ria.ru/20250602/peregovory-2020490378.html

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