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В Кремле прокомментировали итоги переговоров с Украиной в Стамбуле - РИА Новости, 03.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:17 03.06.2025 (обновлено: 13:49 03.06.2025)
https://ria.ru/20250603/peregovory-2020648134.html
В Кремле прокомментировали итоги переговоров с Украиной в Стамбуле
В Кремле прокомментировали итоги переговоров с Украиной в Стамбуле - РИА Новости, 03.06.2025
В Кремле прокомментировали итоги переговоров с Украиной в Стамбуле
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал итоги переговоров России и Украины в Стамбуле. РИА Новости, 03.06.2025
2025-06-03T13:17:00+03:00
2025-06-03T13:49:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
дмитрий песков
владимир путин
второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле
владимир зеленский
стамбул
россия
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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал итоги переговоров России и Украины в Стамбуле.Основные заявления представителя Кремля:&quot;Эти договоренности будут реализовываться, а дальше работа будет продолжаться. Ожидаем реакции на тот меморандум, который был передан&quot;.&quot;Вы видели вчера опубликованный текст проекта того меморандума, который мы передали украинской стороне. Он содержит очень много положений, там есть и поливариантность. Все нацелено на то, чтобы избавиться от первопричин этого конфликта и выйти на траекторию устойчивого регулирования&quot;.Встреча в СтамбулеВ понедельник в Турции прошел второй раунд переговоров России и Украины. Встреча длилась больше часа во дворце Чираган в Стамбуле. На ней стороны обменялись меморандумами по урегулированию конфликта.Также Москва и Киев договорились о масштабном обмене пленными: больных и тяжелораненых передадут по принципу "всех на всех", также обменяют пленных в возрасте до 25 лет. Общий потолок обмена — не менее 1000 человек.Россия и Украина согласились прекратить огонь на два-три дня на отдельных участках фронта, чтобы можно было собрать тела погибших.
https://ria.ru/20250603/memorandum-2020563334.html
https://ria.ru/20250602/peregovory-2020562136.html
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украина, дмитрий песков, владимир путин, второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле, владимир зеленский, стамбул, россия, владимир мединский, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Второй раунд переговоров России и Украины в Стамбуле, Владимир Зеленский, Стамбул, Россия, Владимир Мединский, В мире

В Кремле прокомментировали итоги переговоров с Украиной в Стамбуле

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПереговоры между делегациями России и Украины во дворце Чираган в Стамбуле
Переговоры между делегациями России и Украины во дворце Чираган в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
© РИА Новости / POOL
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Переговоры между делегациями России и Украины во дворце Чираган в Стамбуле
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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал итоги переговоров России и Украины в Стамбуле.
Основные заявления представителя Кремля:
  • ждать сиюминутных прорывов на вчерашней встрече в Турции было бы неверно;
  • Москва и Киев достигли определенных договоренностей:
«

"Эти договоренности будут реализовываться, а дальше работа будет продолжаться. Ожидаем реакции на тот меморандум, который был передан".

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента
© РИА НовостиПолный текст российского меморандума по украинскому урегулированию
Полный текст российского меморандума по украинскому урегулированию
Полный текст российского меморандума по украинскому урегулированию
© РИА Новости
1 из 3
© РИА НовостиПолный текст российского меморандума по украинскому урегулированию
Полный текст российского меморандума по украинскому урегулированию
Полный текст российского меморандума по украинскому урегулированию
© РИА Новости
2 из 3
© РИА НовостиПолный текст российского меморандума по украинскому урегулированию
Полный текст российского меморандума по украинскому урегулированию
Полный текст российского меморандума по украинскому урегулированию
© РИА Новости
3 из 3
Полный текст российского меморандума по украинскому урегулированию
© РИА Новости
1 из 3
Полный текст российского меморандума по украинскому урегулированию
© РИА Новости
2 из 3
Полный текст российского меморандума по украинскому урегулированию
© РИА Новости
3 из 3
  • решение о публикации российского проекта меморандума принял Владимир Мединский после того, как его обсудили с Киевом;
  • документ передали украинской делегации в закрытом режиме, утечек не было:
«

"Вы видели вчера опубликованный текст проекта того меморандума, который мы передали украинской стороне. Он содержит очень много положений, там есть и поливариантность. Все нацелено на то, чтобы избавиться от первопричин этого конфликта и выйти на траекторию устойчивого регулирования".

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
Лучшее предложение: меморандум России спасет Украину
08:00
  • вопрос возможных компромиссов со стороны России является темой для диалога, но он не может быть публичным;
  • заявление Владимира Зеленского после встречи в Стамбуле неловкое и неудачное, оно не соответствует переговорному духу;
  • тема урегулирования на Украине очень сложна и содержит много нюансов;
  • Москва имеет каналы диалога с Вашингтоном и продолжает использовать их для общения;
  • новый контакт президентов России и США может быть организован оперативно, если потребуется, пока таких договоренностей нет;
  • в ближайшее время вряд ли возможна встреча Владимира Путина, Дональда Трампа и Владимира Зеленского.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
Мединский ответил на главный вопрос переговоров
Вчера, 22:02

Встреча в Стамбуле

В понедельник в Турции прошел второй раунд переговоров России и Украины. Встреча длилась больше часа во дворце Чираган в Стамбуле. На ней стороны обменялись меморандумами по урегулированию конфликта.
Также Москва и Киев договорились о масштабном обмене пленными: больных и тяжелораненых передадут по принципу "всех на всех", также обменяют пленных в возрасте до 25 лет. Общий потолок обмена — не менее 1000 человек.
Россия и Украина согласились прекратить огонь на два-три дня на отдельных участках фронта, чтобы можно было собрать тела погибших.
Помощник президента РФ Владимир Мединский на прямых переговорах между делегациями России и Украины во дворце Чираган в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
Вернутся тысячи. О чем Россия договорилась с Украиной
Вчера, 18:16
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаДмитрий ПесковВладимир ПутинВторой раунд переговоров России и Украины в СтамбулеВладимир ЗеленскийСтамбулРоссияВладимир МединскийВ мире
 
 
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