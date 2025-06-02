https://ria.ru/20250602/memorandum-2020541085.html

Опубликован полный текст российского меморандума по Украине

Опубликован полный текст российского меморандума по Украине - РИА Новости, 02.06.2025

Опубликован полный текст российского меморандума по Украине

Опубликован полный текст российского меморандума по Украине. Он состоит из трех разделов. РИА Новости, 02.06.2025

2025-06-02T19:37:00+03:00

2025-06-02T19:37:00+03:00

2025-06-02T21:44:00+03:00

специальная военная операция на украине

украина

россия

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле

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СТАМБУЛ, 2 июн — РИА Новости. Опубликован полный текст российского меморандума по Украине. Он состоит из трех разделов. Основные положения: Два варианта прекращения огня: Вариант 1: Вариант 2 (пакетный): В понедельник в Стамбуле прошел второй раунд переговоров России и Украины. Встреча длилась больше часа во дворце Чираган.

https://ria.ru/20250602/peregovory-2020490378.html

https://ria.ru/20250602/peregovory-2020487432.html

украина

россия

донецкая народная республика

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2025

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украина, россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле