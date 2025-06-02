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Опубликован полный текст российского меморандума по Украине - РИА Новости, 02.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:37 02.06.2025 (обновлено: 21:44 02.06.2025)
https://ria.ru/20250602/memorandum-2020541085.html
Опубликован полный текст российского меморандума по Украине
Опубликован полный текст российского меморандума по Украине - РИА Новости, 02.06.2025
Опубликован полный текст российского меморандума по Украине
Опубликован полный текст российского меморандума по Украине. Он состоит из трех разделов. РИА Новости, 02.06.2025
2025-06-02T19:37:00+03:00
2025-06-02T21:44:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
россия
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле
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СТАМБУЛ, 2 июн — РИА Новости. Опубликован полный текст российского меморандума по Украине. Он состоит из трех разделов. Основные положения: Два варианта прекращения огня: Вариант 1: Вариант 2 (пакетный): В понедельник в Стамбуле прошел второй раунд переговоров России и Украины. Встреча длилась больше часа во дворце Чираган.
https://ria.ru/20250602/peregovory-2020490378.html
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украина
россия
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украина, россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Второй раунд переговоров России и Украины в Стамбуле

Опубликован полный текст российского меморандума по Украине

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрямые переговоры между делегациями России и Украины во дворце Чираган в Стамбуле
Прямые переговоры между делегациями России и Украины во дворце Чираган в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
© РИА Новости / POOL
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Прямые переговоры между делегациями России и Украины во дворце Чираган в Стамбуле
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СТАМБУЛ, 2 июн — РИА Новости. Опубликован полный текст российского меморандума по Украине. Он состоит из трех разделов.
© РИА НовостиПолный текст российского меморандума по украинскому урегулированию
Полный текст российского меморандума по украинскому урегулированию
Полный текст российского меморандума по украинскому урегулированию
© РИА Новости
1 из 3
© РИА НовостиПолный текст российского меморандума по украинскому урегулированию
Полный текст российского меморандума по украинскому урегулированию
Полный текст российского меморандума по украинскому урегулированию
© РИА Новости
2 из 3
© РИА НовостиПолный текст российского меморандума по украинскому урегулированию
Полный текст российского меморандума по украинскому урегулированию
Полный текст российского меморандума по украинскому урегулированию
© РИА Новости
3 из 3
Полный текст российского меморандума по украинскому урегулированию
© РИА Новости
1 из 3
Полный текст российского меморандума по украинскому урегулированию
© РИА Новости
2 из 3
Полный текст российского меморандума по украинскому урегулированию
© РИА Новости
3 из 3

Основные положения:

  • международно-правовое признание вхождения Крыма, ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России;
  • провозглашение нейтралитета Украины, ее отказ от вступления в военные союзы;
  • запрет на военную деятельность других государств на Украине;
  • безъядерный статус Украины;
  • установление предельной численности ВСУ;
  • снятие экономических санкций, введенных против России;
  • обеспечение прав и свобод русскоязычного населения, снятие ограничений на деятельность УПЦ, запрет героизации нацизма;
  • поэтапное восстановление дипломатических и экономических отношений с Украиной;
  • взаимный отказ от претензий в связи с ущербом от боевых действий;
  • решение вопросов, связанных с воссоединением семей и перемещенных лиц.
Помощник президента РФ Владимир Мединский на прямых переговорах между делегациями России и Украины во дворце Чираган в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
Вернутся тысячи. О чем Россия договорилась с Украиной
Вчера, 18:16

Два варианта прекращения огня:

Вариант 1:
Вариант 2 (пакетный):
  • запрет передислокации ВСУ; прекращение мобилизации и начало демобилизации;
  • исключение военного присутствия третьих стран;
  • остановка иностранной военной помощи Киеву;
  • отказ Киева от диверсий против России;
  • взаимная амнистия политзаключенных и освобождение удерживаемых гражданских;
  • отмена военного положения на Украине;
  • выборы на Украине не позднее ста дней после отмены военного положения.
В понедельник в Стамбуле прошел второй раунд переговоров России и Украины. Встреча длилась больше часа во дворце Чираган.
Полное заявление Мединского по итогам переговоров с Украиной в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
Мединский рассказал о переговорах в Стамбуле
Вчера, 17:29
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныВторой раунд переговоров России и Украины в Стамбуле
 
 
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