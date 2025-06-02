Опубликован полный текст российского меморандума по Украине
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрямые переговоры между делегациями России и Украины во дворце Чираган в Стамбуле
Прямые переговоры между делегациями России и Украины во дворце Чираган в Стамбуле
Читать ria.ru в
СТАМБУЛ, 2 июн — РИА Новости. Опубликован полный текст российского меморандума по Украине. Он состоит из трех разделов.
© РИА НовостиПолный текст российского меморандума по украинскому урегулированию
Полный текст российского меморандума по украинскому урегулированию
© РИА Новости
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© РИА НовостиПолный текст российского меморандума по украинскому урегулированию
Полный текст российского меморандума по украинскому урегулированию
© РИА Новости
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© РИА НовостиПолный текст российского меморандума по украинскому урегулированию
Полный текст российского меморандума по украинскому урегулированию
© РИА Новости
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Полный текст российского меморандума по украинскому урегулированию
© РИА Новости
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Полный текст российского меморандума по украинскому урегулированию
© РИА Новости
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Полный текст российского меморандума по украинскому урегулированию
© РИА Новости
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Основные положения:
- международно-правовое признание вхождения Крыма, ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России;
- провозглашение нейтралитета Украины, ее отказ от вступления в военные союзы;
- запрет на военную деятельность других государств на Украине;
- безъядерный статус Украины;
- установление предельной численности ВСУ;
- снятие экономических санкций, введенных против России;
- обеспечение прав и свобод русскоязычного населения, снятие ограничений на деятельность УПЦ, запрет героизации нацизма;
- поэтапное восстановление дипломатических и экономических отношений с Украиной;
- взаимный отказ от претензий в связи с ущербом от боевых действий;
- решение вопросов, связанных с воссоединением семей и перемещенных лиц.
Два варианта прекращения огня:
Вариант 1:
- вывод ВСУ с оккупированных Украиной российских территорий в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.
Вариант 2 (пакетный):
- запрет передислокации ВСУ; прекращение мобилизации и начало демобилизации;
- исключение военного присутствия третьих стран;
- остановка иностранной военной помощи Киеву;
- отказ Киева от диверсий против России;
- взаимная амнистия политзаключенных и освобождение удерживаемых гражданских;
- отмена военного положения на Украине;
- выборы на Украине не позднее ста дней после отмены военного положения.
В понедельник в Стамбуле прошел второй раунд переговоров России и Украины. Встреча длилась больше часа во дворце Чираган.
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