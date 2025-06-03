https://ria.ru/20250603/nasos-2020583879.html

В России впервые за 40 лет создали насос для глубоководных аппаратов

В России впервые за 40 лет создали насос для глубоководных аппаратов - РИА Новости, 03.06.2025

В России впервые за 40 лет создали насос для глубоководных аппаратов

Разработчики из МГТУ имени Баумана создали насос для критически важных систем глубоководных подводных аппаратов, это первая подобная разработка в России за 40... РИА Новости, 03.06.2025

2025-06-03T05:49:00+03:00

2025-06-03T05:49:00+03:00

2025-06-03T05:49:00+03:00

наука

технологии

россия

мгту имени баумана

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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Разработчики из МГТУ имени Баумана создали насос для критически важных систем глубоководных подводных аппаратов, это первая подобная разработка в России за 40 лет, сообщили РИА Новости в пресс-службе университета. "На кафедре Э10 МГТУ имени Н. Э. Баумана впервые за 40 лет в нашей стране спроектирован и изготовлен аксиально-поршневой насос для судового использования. Заказчиком выступило питерское АО "СПМБМ "Малахит", ведущее предприятие в области проектирования морской техники. Насос прошел испытания и вышел в серийное производство", - говорится в сообщении. Отмечается, что насос выполнен в едином корпусе из титановых сплавов и может выдерживать давление на глубине до четырех километров. Управляет электродвигателем насоса блок на силовых транзисторах, также разработанный на кафедре. Директор инженерного центра "Гидравлические машины и пневматические системы" Владимир Ломакин отметил, что агрегат уже прошел испытания на ударо- и вибростойкость, электромагнитную совместимость, гидростатику с имитацией погружения до четырех километров, климатические испытания, а также качку. Сейчас разработчики заняты выпуском серийных агрегатов для оснащения обитаемых подводных аппаратов, включая батискафы. Это, уверены в "Бауманке", расширит возможности России в области научных исследований и спасательных работ на морских глубинах. В пресс-службе университета сравнили насос подводного аппарата с сердцем человека. Он качает гидравлическое масло и обеспечивает работу всех важных систем, в том числе управляет клапанами закачки воды, чтобы аппарат мог погружаться и всплывать. Насос также обеспечивает работу механических рук-манипуляторов, рулей, других внешних устройств подводного аппарата. Кроме того, он прокачивает масло через системы охлаждения, чтобы аппарат не перегревался.

https://ria.ru/20250602/rostekh-2020557548.html

https://ria.ru/20250522/samara-2018401803.html

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технологии, россия, мгту имени баумана