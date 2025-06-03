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Беженцы будут продолжать получать отказы на въезд в Германию, заявил Мерц - РИА Новости, 03.06.2025
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13:55 03.06.2025
https://ria.ru/20250603/merts-2020657499.html
Беженцы будут продолжать получать отказы на въезд в Германию, заявил Мерц
Беженцы будут продолжать получать отказы на въезд в Германию, заявил Мерц - РИА Новости, 03.06.2025
Беженцы будут продолжать получать отказы на въезд в Германию, заявил Мерц
Германия продолжит отказывать во въезде просителям убежища, несмотря на решение административного суда Берлина о незаконности такой практики, заявил канцлер... РИА Новости, 03.06.2025
2025-06-03T13:55:00+03:00
2025-06-03T13:55:00+03:00
в мире
германия
берлин (город)
сомали
фридрих мерц
александр добриндт
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БЕРЛИН, 3 июн - РИА Новости. Германия продолжит отказывать во въезде просителям убежища, несмотря на решение административного суда Берлина о незаконности такой практики, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц на конгрессе ассоциации германских городов и общин во вторник. Ранее в понедельник административный суд Берлина признал незаконным отказ во въезде трем гражданам Сомали, которые прибыли 9 мая 2025 года на поезде из Польши и были в тот же день выдворены. По мнению суда, подобная процедура не может осуществляться в обход Дублинского регламента. "Мы будем вынуждены сохранять контроль на внутренних границах, пока ситуация на внешних границах не улучшится существенно с помощью новых европейских правил", - заявил Мерц, комментируя решение суда. При этом канцлер признал, что оно может сузить пространство для действий. Его речь транслировалась телеканалом Phoenix. "Мы, разумеется, будем действовать в рамках существующего европейского права. И мы будем это делать также для того, чтобы защитить общественную безопасность и правопорядок в нашей стране, а также уберечь города и общины от перегрузки", - добавил он. Ранее сообщалось, что полиция Германии в рамках реализации ужесточения миграционных порядков не пускает в страну беженцев, кроме тех из них, что подлежат защите в рамках особого статуса уязвимых - беременных, больных и несовершеннолетних без сопровождения. Для борьбы с нелегальной миграцией были привлечены беспилотники, вертолеты и тепловизионные камеры. Глава МВД ФРГ Александр Добриндт ранее заявил, что отменяет устное указание полиции не отказывать во въезде в страну просителям убежища в целях борьбы с нелегальной миграцией. По его словам, в 2015 году было издано устное указание главе федеральной полиции не осуществлять отказы во въезде искателям убежища, дабы тем самым выполнить общеевропейские нормы. По итогам коалиционных переговоров ныне канцлер Германии Фридрих Мерц заявлял, что новое правительство Германии ужесточит борьбу с нелегальной миграцией: будут проводиться проверки на границах страны, а нелегалы будут высылаться при согласовании с соседними странами.
https://ria.ru/20250603/germaniya-2020645900.html
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в мире, германия, берлин (город), сомали, фридрих мерц, александр добриндт
В мире, Германия, Берлин (город), Сомали, Фридрих Мерц, Александр Добриндт
Беженцы будут продолжать получать отказы на въезд в Германию, заявил Мерц

Мерц: Германия продолжит отказывать во въезде просителям убежища

© Paulius PeleckisФридрих Мерц
Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
© Paulius Peleckis
Фридрих Мерц. Архивное фото
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БЕРЛИН, 3 июн - РИА Новости. Германия продолжит отказывать во въезде просителям убежища, несмотря на решение административного суда Берлина о незаконности такой практики, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц на конгрессе ассоциации германских городов и общин во вторник.
Ранее в понедельник административный суд Берлина признал незаконным отказ во въезде трем гражданам Сомали, которые прибыли 9 мая 2025 года на поезде из Польши и были в тот же день выдворены. По мнению суда, подобная процедура не может осуществляться в обход Дублинского регламента.
"Мы будем вынуждены сохранять контроль на внутренних границах, пока ситуация на внешних границах не улучшится существенно с помощью новых европейских правил", - заявил Мерц, комментируя решение суда. При этом канцлер признал, что оно может сузить пространство для действий. Его речь транслировалась телеканалом Phoenix.
"Мы, разумеется, будем действовать в рамках существующего европейского права. И мы будем это делать также для того, чтобы защитить общественную безопасность и правопорядок в нашей стране, а также уберечь города и общины от перегрузки", - добавил он.
Ранее сообщалось, что полиция Германии в рамках реализации ужесточения миграционных порядков не пускает в страну беженцев, кроме тех из них, что подлежат защите в рамках особого статуса уязвимых - беременных, больных и несовершеннолетних без сопровождения. Для борьбы с нелегальной миграцией были привлечены беспилотники, вертолеты и тепловизионные камеры.
Глава МВД ФРГ Александр Добриндт ранее заявил, что отменяет устное указание полиции не отказывать во въезде в страну просителям убежища в целях борьбы с нелегальной миграцией. По его словам, в 2015 году было издано устное указание главе федеральной полиции не осуществлять отказы во въезде искателям убежища, дабы тем самым выполнить общеевропейские нормы.
По итогам коалиционных переговоров ныне канцлер Германии Фридрих Мерц заявлял, что новое правительство Германии ужесточит борьбу с нелегальной миграцией: будут проводиться проверки на границах страны, а нелегалы будут высылаться при согласовании с соседними странами.
Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
Эксперт назвал избрание Мерца канцлером поворотной точкой в политике ФРГ
Вчера, 13:06
 
В миреГерманияБерлин (город)СомалиФридрих МерцАлександр Добриндт
 
 
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