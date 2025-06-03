https://ria.ru/20250603/matvienko-2020703649.html
Матвиенко предложила оценить влияние экономических решений на демографию
Матвиенко предложила оценить влияние экономических решений на демографию - РИА Новости, 03.06.2025
Матвиенко предложила оценить влияние экономических решений на демографию
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко предложила Минэкономразвития сформировать оценку воздействия экономических решений на демографическую ситуацию в России. РИА Новости, 03.06.2025
2025-06-03T16:56:00+03:00
2025-06-03T16:56:00+03:00
2025-06-03T16:56:00+03:00
россия
валентина матвиенко
максим решетников
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
совет федерации рф
экономика
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МОСКВА, 3 июн – РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко предложила Минэкономразвития сформировать оценку воздействия экономических решений на демографическую ситуацию в России. Очевидно, что экономический рост невозможен без эффективной демографической политики. Принцип семейноцентричности сегодня становится мерилом всех принимаемых государственных решений. Учитывая поставленные президентом задачи, мы считаем, что при участии Минэкономразвития было бы целесообразно сформировать оценку воздействия экономических решений на демографическую ситуацию", - сказала спикер СФ в ходе "Открытого диалога" с министром экономического развития РФ Максимом Решетниковым. По ее словам, по аналогии с оценкой регулирующего воздействия, которая очень хорошо себя зарекомендовала.
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россия, валентина матвиенко, максим решетников, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), совет федерации рф, экономика
Россия, Валентина Матвиенко, Максим Решетников, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Совет Федерации РФ, Экономика
Матвиенко предложила оценить влияние экономических решений на демографию
Матвиенко предложила МЭР оценить влияние экономических решений на демографию