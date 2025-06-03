https://ria.ru/20250603/marochko--2020598988.html

Марочко рассказал о продвижении российских войск в Харьковской области

Марочко рассказал о продвижении российских войск в Харьковской области - РИА Новости, 03.06.2025

Марочко рассказал о продвижении российских войск в Харьковской области

Российские силы в ходе продвижения восточнее Волчанска взяли под контроль участок северной прибрежной зоны реки Волчья в Харьковской области протяженностью... РИА Новости, 03.06.2025

2025-06-03T09:58:00+03:00

2025-06-03T09:58:00+03:00

2025-06-03T09:58:00+03:00

специальная военная операция на украине

харьковская область

волчанск

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андрей марочко

вооруженные силы рф

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ЛУГАНСК, 3 июн - РИА Новости. Российские силы в ходе продвижения восточнее Волчанска взяли под контроль участок северной прибрежной зоны реки Волчья в Харьковской области протяженностью более 4 километров, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. "Наши войска в ходе продвижения восточнее Волчанска взяли под контроль северную прибрежную зону реки Волчья протяженностью более 4 километров. Также в районе населенного пункта Тихое российскими войсками уничтожено три опорных пункта противника, под наш контроль перешла лесополоса, улучшено тактическое положение по направлению Волчанских Хуторов", - сообщил Марочко, ссылаясь на собственные источники. По его словам, также расширена зона контроля ВС РФ в районе харьковской Каменки. "После уничтожения украинских позиций западнее населенного пункта Каменка Купянского района Харьковской области нашим войскам удалось продвинуться в глубину обороны противника. Для замедления продвижения наших войск вооруженных формирований Украины проводят контратаки по флангам передовых российских подразделений", - пояснил Марочко.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20250601/rossiya-2020171257.html

харьковская область

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харьковская область, волчанск, каменка, андрей марочко, вооруженные силы рф, безопасность