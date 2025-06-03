https://ria.ru/20250603/magate-2020759218.html

МАГАТЭ планирует принять участие в ремонте оболочки Чернобыльской АЭС

МАГАТЭ планирует принять участие в ремонте оболочки Чернобыльской АЭС - РИА Новости, 03.06.2025

МАГАТЭ планирует принять участие в ремонте оболочки Чернобыльской АЭС

МАГАТЭ планирует принять участие в ремонте пораженной дроном защитной оболочки Чернобыльской АЭС, заявил гендиректор агентства Рафаэль Гросси в ходе визита на... РИА Новости, 03.06.2025

2025-06-03T23:47:00+03:00

2025-06-03T23:47:00+03:00

2025-06-03T23:47:00+03:00

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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. МАГАТЭ планирует принять участие в ремонте пораженной дроном защитной оболочки Чернобыльской АЭС, заявил гендиректор агентства Рафаэль Гросси в ходе визита на Украину. "Мы рассматриваем пути и средства, с помощью которых МАГАТЭ внесло бы свой вклад в важные ремонтные работы, которые необходимо провести в отношении защитной оболочки Чернобыльской АЭС, которая, как вы помните, была повреждена в начале года", - передает слова Гросси агентство Рейтер. Глава МАГАТЭ добавил, что для проведения работ необходимо будет достичь минимизации или прекращения какой-либо военной активности вблизи Чернобыльской АЭС. В день старта Мюнхенской конференции по безопасности в соцсетях появилось видео удара беспилотника по саркофагу Чернобыльской АЭС, украинские СМИ писали, что он был нанесен ударным дроном. Киевский режим попытался обвинить Россию, но никаких доказательств не привел. В Госдуме назвали удар по саркофагу ЧАЭС провокацией Киева перед Мюнхенской конференцией. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, любые утверждения, что РФ наносит удары по объектам ядерной энергетики, являются провокацией и подтасовкой, Киев не гнушается заниматься этим. Сотрудники МАГАТЭ осмотрели место взрыва и установили, что дрон пробил отверстие в крыше защитного сооружения размером около шести метров в диаметре, однако конструкция здания не была повреждена. Они также провели измерения, которые подтвердили, что уровень радиации не превышает норму. Вместе с тем Гросси отмечал, что инцидент в Чернобыле говорит о сохраняющихся ядерных рисках.

https://ria.ru/20250530/magate-2019893759.html

https://ria.ru/20250603/likhachev-2020590207.html

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