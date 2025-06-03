Рейтинг@Mail.ru
МАГАТЭ планирует принять участие в ремонте оболочки Чернобыльской АЭС - РИА Новости, 03.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:47 03.06.2025
https://ria.ru/20250603/magate-2020759218.html
МАГАТЭ планирует принять участие в ремонте оболочки Чернобыльской АЭС
МАГАТЭ планирует принять участие в ремонте оболочки Чернобыльской АЭС - РИА Новости, 03.06.2025
МАГАТЭ планирует принять участие в ремонте оболочки Чернобыльской АЭС
МАГАТЭ планирует принять участие в ремонте пораженной дроном защитной оболочки Чернобыльской АЭС, заявил гендиректор агентства Рафаэль Гросси в ходе визита на... РИА Новости, 03.06.2025
2025-06-03T23:47:00+03:00
2025-06-03T23:47:00+03:00
в мире
рафаэль гросси
чернобыльская аэс
магатэ
украина
чернобыль
авария на чернобыльской аэс
ссср
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0e/1999365832_0:333:960:873_1920x0_80_0_0_18308757f80218b0f1b03086eeadb5b8.jpg
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. МАГАТЭ планирует принять участие в ремонте пораженной дроном защитной оболочки Чернобыльской АЭС, заявил гендиректор агентства Рафаэль Гросси в ходе визита на Украину. "Мы рассматриваем пути и средства, с помощью которых МАГАТЭ внесло бы свой вклад в важные ремонтные работы, которые необходимо провести в отношении защитной оболочки Чернобыльской АЭС, которая, как вы помните, была повреждена в начале года", - передает слова Гросси агентство Рейтер. Глава МАГАТЭ добавил, что для проведения работ необходимо будет достичь минимизации или прекращения какой-либо военной активности вблизи Чернобыльской АЭС. В день старта Мюнхенской конференции по безопасности в соцсетях появилось видео удара беспилотника по саркофагу Чернобыльской АЭС, украинские СМИ писали, что он был нанесен ударным дроном. Киевский режим попытался обвинить Россию, но никаких доказательств не привел. В Госдуме назвали удар по саркофагу ЧАЭС провокацией Киева перед Мюнхенской конференцией. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, любые утверждения, что РФ наносит удары по объектам ядерной энергетики, являются провокацией и подтасовкой, Киев не гнушается заниматься этим. Сотрудники МАГАТЭ осмотрели место взрыва и установили, что дрон пробил отверстие в крыше защитного сооружения размером около шести метров в диаметре, однако конструкция здания не была повреждена. Они также провели измерения, которые подтвердили, что уровень радиации не превышает норму. Вместе с тем Гросси отмечал, что инцидент в Чернобыле говорит о сохраняющихся ядерных рисках.
https://ria.ru/20250530/magate-2019893759.html
https://ria.ru/20250603/likhachev-2020590207.html
украина
чернобыль
ссср
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0e/1999365832_0:243:960:963_1920x0_80_0_0_4ed0e1246281c8c6c7db26f9fc11e8ec.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, рафаэль гросси, чернобыльская аэс, магатэ, украина, чернобыль, авария на чернобыльской аэс, ссср
В мире, Рафаэль Гросси, Чернобыльская АЭС, МАГАТЭ, Украина, Чернобыль, Авария на Чернобыльской АЭС, СССР
МАГАТЭ планирует принять участие в ремонте оболочки Чернобыльской АЭС

Гросси: МАГАТЭ планирует принять участие в ремонте оболочки Чернобыльской АЭС

© Фото : соцсетиЗащитное сооружение четвертого энергоблока Чернобыльской АЭС
Защитное сооружение четвертого энергоблока Чернобыльской АЭС - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
© Фото : соцсети
Защитное сооружение четвертого энергоблока Чернобыльской АЭС. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. МАГАТЭ планирует принять участие в ремонте пораженной дроном защитной оболочки Чернобыльской АЭС, заявил гендиректор агентства Рафаэль Гросси в ходе визита на Украину.
"Мы рассматриваем пути и средства, с помощью которых МАГАТЭ внесло бы свой вклад в важные ремонтные работы, которые необходимо провести в отношении защитной оболочки Чернобыльской АЭС, которая, как вы помните, была повреждена в начале года", - передает слова Гросси агентство Рейтер.
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
Глава МАГАТЭ отправится в Калининград
30 мая, 06:35
Глава МАГАТЭ добавил, что для проведения работ необходимо будет достичь минимизации или прекращения какой-либо военной активности вблизи Чернобыльской АЭС.
В день старта Мюнхенской конференции по безопасности в соцсетях появилось видео удара беспилотника по саркофагу Чернобыльской АЭС, украинские СМИ писали, что он был нанесен ударным дроном. Киевский режим попытался обвинить Россию, но никаких доказательств не привел. В Госдуме назвали удар по саркофагу ЧАЭС провокацией Киева перед Мюнхенской конференцией. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, любые утверждения, что РФ наносит удары по объектам ядерной энергетики, являются провокацией и подтасовкой, Киев не гнушается заниматься этим.
Сотрудники МАГАТЭ осмотрели место взрыва и установили, что дрон пробил отверстие в крыше защитного сооружения размером около шести метров в диаметре, однако конструкция здания не была повреждена. Они также провели измерения, которые подтвердили, что уровень радиации не превышает норму. Вместе с тем Гросси отмечал, что инцидент в Чернобыле говорит о сохраняющихся ядерных рисках.
Рафаэль Гросси и Алексей Лихачев - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
Лихачев рассказал о будущем визите главы МАГАТЭ в Россию
Вчера, 08:33
 
В миреРафаэль ГроссиЧернобыльская АЭСМАГАТЭУкраинаЧернобыльАвария на Чернобыльской АЭССССР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала