https://ria.ru/20250603/likhachev-2020590207.html

Лихачев рассказал о будущем визите главы МАГАТЭ в Россию

Лихачев рассказал о будущем визите главы МАГАТЭ в Россию - РИА Новости, 03.06.2025

Лихачев рассказал о будущем визите главы МАГАТЭ в Россию

Визит гендиректора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси в Россию, вероятно, состоится до конца текущей недели, с большой... РИА Новости, 03.06.2025

2025-06-03T08:33:00+03:00

2025-06-03T08:33:00+03:00

2025-06-03T08:44:00+03:00

магатэ

россия

калининград

в мире

рафаэль гросси

украина

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

алексей лихачев

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 июн - РИА Новости. Визит гендиректора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси в Россию, вероятно, состоится до конца текущей недели, с большой вероятностью в Калининграде, сказал журналистам глава "Росатома" Алексей Лихачёв."Мы исходим из того, что он состоится в конце этой недели. С большой вероятностью в Калининграде", - сказал Лихачев на вопрос о том, когда состоится визит Гросси.Ранее в МАГАТЭ сообщали, что Гросси на следующей неделе посетит Украину и Россию для обсуждения ядерной безопасности во время конфликта.

https://ria.ru/20250313/grossja-2004803163.html

россия

калининград

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