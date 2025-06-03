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Лихачев рассказал о будущем визите главы МАГАТЭ в Россию
Лихачев рассказал о будущем визите главы МАГАТЭ в Россию - РИА Новости, 03.06.2025
Лихачев рассказал о будущем визите главы МАГАТЭ в Россию
Визит гендиректора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси в Россию, вероятно, состоится до конца текущей недели, с большой... РИА Новости, 03.06.2025
2025-06-03T08:33:00+03:00
2025-06-03T08:33:00+03:00
2025-06-03T08:44:00+03:00
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рафаэль гросси
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государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
алексей лихачев
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 июн - РИА Новости. Визит гендиректора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси в Россию, вероятно, состоится до конца текущей недели, с большой вероятностью в Калининграде, сказал журналистам глава "Росатома" Алексей Лихачёв."Мы исходим из того, что он состоится в конце этой недели. С большой вероятностью в Калининграде", - сказал Лихачев на вопрос о том, когда состоится визит Гросси.Ранее в МАГАТЭ сообщали, что Гросси на следующей неделе посетит Украину и Россию для обсуждения ядерной безопасности во время конфликта.
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магатэ, россия, калининград, в мире, рафаэль гросси, украина, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", алексей лихачев
МАГАТЭ, Россия, Калининград, В мире, Рафаэль Гросси, Украина, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Алексей Лихачев
Лихачев рассказал о будущем визите главы МАГАТЭ в Россию
Лихачев заявил, что встреча с главой МАГАТЭ Гросси пройдет до конца недели в РФ