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Бывший сенатор Лаптев, осужденный на пять лет, ушел на СВО - РИА Новости, 03.06.2025
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13:35 03.06.2025 (обновлено: 13:40 03.06.2025)
https://ria.ru/20250603/laptev-2020652117.html
Бывший сенатор Лаптев, осужденный на пять лет, ушел на СВО
Бывший сенатор Лаптев, осужденный на пять лет, ушел на СВО - РИА Новости, 03.06.2025
Бывший сенатор Лаптев, осужденный на пять лет, ушел на СВО
Бывший сенатор и экс-депутат заксобрания Новосибирской области 62-летний Владимир Лаптев, осужденный в конце 2023 года к пяти годам колонии по делу о... РИА Новости, 03.06.2025
2025-06-03T13:35:00+03:00
2025-06-03T13:40:00+03:00
куйбышевский район
новосибирская область
новосибирск
совет федерации рф
единая россия
специальная военная операция на украине
общество
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НОВОСИБИРСК, 3 июн – РИА Новости. Бывший сенатор и экс-депутат заксобрания Новосибирской области 62-летний Владимир Лаптев, осужденный в конце 2023 года к пяти годам колонии по делу о мошенничестве и взятках, ушел на СВО, сообщил РИА Новости его адвокат Алексей Поздняков. "Да, он подписал контракт с министерством обороны и ушел на СВО", - сказал собеседник агентства. Октябрьский райсуд Новосибирска 27 ноября 2023 года признал Лаптева виновным в мошенничестве, даче и получении взятки. Ему было назначено 5 лет колонии строгого режима со штрафом в размере 11,9 миллиона рублей. Лаптев обвинялся в том, что фиктивно трудоустроил на должности помощников депутата свою дочь и знакомую. Женщины фактически не работали, но зарплата им начислялась, в результате чего с октября 2020 по октябрь 2022 года им было перечислено на банковские карты 411 тысяч и 541 тысяча рублей. Также, согласно обвинительному заключению, в июне-августе 2022 года Лаптев трижды встречался с мировой судьей Куйбышевского района, которой поступило на рассмотрение административное дело об отказе от прохождения медосвидетельствования на состояние опьянения в отношении высокопоставленного полицейского. Он убеждал ее принять незаконное решение о прекращении дела и передал 5 килограммов фиников, несколько бутылок вина, два бокала под вино, конфеты и букет белых роз. Еще один эпизод касается получения взятки в особо крупном размере. Согласно обвинительному заключению, он предложил своему коллеге – одному из депутатов заксобрания Новосибирской области – занять оплачиваемую должность зампредседателя комиссии по экологии, председателем которой был сам Лаптев. За это обвиняемый на протяжении года получил от потерпевшего почти 1,2 миллиона рублей. Тот обратился с заявлением в полицию. Владимир Лаптев в сентябре 2020 года был избран депутатом законодательного собрания региона седьмого созыва от партии "Единая Россия" (в октябре 2023 был лишен полномочий). До этого был депутатом трех созывов, а с 2015 по 2020 годы занимал должность члена Совета Федерации от парламента Новосибирской области.
https://ria.ru/20250409/popov-2010207876.html
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куйбышевский район
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куйбышевский район, новосибирская область, новосибирск, совет федерации рф, единая россия, общество
Куйбышевский район, Новосибирская область, Новосибирск, Совет Федерации РФ, Единая Россия, Специальная военная операция на Украине, Общество
Бывший сенатор Лаптев, осужденный на пять лет, ушел на СВО

Осужденный на 5 лет новосибирский экс-сенатор Лаптев ушел на СВО

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкВладимир Лаптев
Владимир Лаптев - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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Владимир Лаптев. Архивное фото
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НОВОСИБИРСК, 3 июн – РИА Новости. Бывший сенатор и экс-депутат заксобрания Новосибирской области 62-летний Владимир Лаптев, осужденный в конце 2023 года к пяти годам колонии по делу о мошенничестве и взятках, ушел на СВО, сообщил РИА Новости его адвокат Алексей Поздняков.
"Да, он подписал контракт с министерством обороны и ушел на СВО", - сказал собеседник агентства.
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Октябрьский райсуд Новосибирска 27 ноября 2023 года признал Лаптева виновным в мошенничестве, даче и получении взятки. Ему было назначено 5 лет колонии строгого режима со штрафом в размере 11,9 миллиона рублей.
Лаптев обвинялся в том, что фиктивно трудоустроил на должности помощников депутата свою дочь и знакомую. Женщины фактически не работали, но зарплата им начислялась, в результате чего с октября 2020 по октябрь 2022 года им было перечислено на банковские карты 411 тысяч и 541 тысяча рублей.
Также, согласно обвинительному заключению, в июне-августе 2022 года Лаптев трижды встречался с мировой судьей Куйбышевского района, которой поступило на рассмотрение административное дело об отказе от прохождения медосвидетельствования на состояние опьянения в отношении высокопоставленного полицейского. Он убеждал ее принять незаконное решение о прекращении дела и передал 5 килограммов фиников, несколько бутылок вина, два бокала под вино, конфеты и букет белых роз.
Еще один эпизод касается получения взятки в особо крупном размере. Согласно обвинительному заключению, он предложил своему коллеге – одному из депутатов заксобрания Новосибирской области – занять оплачиваемую должность зампредседателя комиссии по экологии, председателем которой был сам Лаптев. За это обвиняемый на протяжении года получил от потерпевшего почти 1,2 миллиона рублей. Тот обратился с заявлением в полицию.
Владимир Лаптев в сентябре 2020 года был избран депутатом законодательного собрания региона седьмого созыва от партии "Единая Россия" (в октябре 2023 был лишен полномочий). До этого был депутатом трех созывов, а с 2015 по 2020 годы занимал должность члена Совета Федерации от парламента Новосибирской области.
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