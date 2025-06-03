https://ria.ru/20250603/laptev-2020652117.html

Бывший сенатор Лаптев, осужденный на пять лет, ушел на СВО

Бывший сенатор Лаптев, осужденный на пять лет, ушел на СВО - РИА Новости, 03.06.2025

Бывший сенатор Лаптев, осужденный на пять лет, ушел на СВО

Бывший сенатор и экс-депутат заксобрания Новосибирской области 62-летний Владимир Лаптев, осужденный в конце 2023 года к пяти годам колонии по делу о... РИА Новости, 03.06.2025

2025-06-03T13:35:00+03:00

2025-06-03T13:35:00+03:00

2025-06-03T13:40:00+03:00

куйбышевский район

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совет федерации рф

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НОВОСИБИРСК, 3 июн – РИА Новости. Бывший сенатор и экс-депутат заксобрания Новосибирской области 62-летний Владимир Лаптев, осужденный в конце 2023 года к пяти годам колонии по делу о мошенничестве и взятках, ушел на СВО, сообщил РИА Новости его адвокат Алексей Поздняков. "Да, он подписал контракт с министерством обороны и ушел на СВО", - сказал собеседник агентства. Октябрьский райсуд Новосибирска 27 ноября 2023 года признал Лаптева виновным в мошенничестве, даче и получении взятки. Ему было назначено 5 лет колонии строгого режима со штрафом в размере 11,9 миллиона рублей. Лаптев обвинялся в том, что фиктивно трудоустроил на должности помощников депутата свою дочь и знакомую. Женщины фактически не работали, но зарплата им начислялась, в результате чего с октября 2020 по октябрь 2022 года им было перечислено на банковские карты 411 тысяч и 541 тысяча рублей. Также, согласно обвинительному заключению, в июне-августе 2022 года Лаптев трижды встречался с мировой судьей Куйбышевского района, которой поступило на рассмотрение административное дело об отказе от прохождения медосвидетельствования на состояние опьянения в отношении высокопоставленного полицейского. Он убеждал ее принять незаконное решение о прекращении дела и передал 5 килограммов фиников, несколько бутылок вина, два бокала под вино, конфеты и букет белых роз. Еще один эпизод касается получения взятки в особо крупном размере. Согласно обвинительному заключению, он предложил своему коллеге – одному из депутатов заксобрания Новосибирской области – занять оплачиваемую должность зампредседателя комиссии по экологии, председателем которой был сам Лаптев. За это обвиняемый на протяжении года получил от потерпевшего почти 1,2 миллиона рублей. Тот обратился с заявлением в полицию. Владимир Лаптев в сентябре 2020 года был избран депутатом законодательного собрания региона седьмого созыва от партии "Единая Россия" (в октябре 2023 был лишен полномочий). До этого был депутатом трех созывов, а с 2015 по 2020 годы занимал должность члена Совета Федерации от парламента Новосибирской области.

https://ria.ru/20250409/popov-2010207876.html

https://ria.ru/20241228/svo-1991846603.html

куйбышевский район

новосибирская область

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куйбышевский район, новосибирская область, новосибирск, совет федерации рф, единая россия, общество