https://ria.ru/20250603/koreya-2020747209.html

Кандидат в президенты Южной Кореи от консерваторов признал поражение

Кандидат в президенты Южной Кореи от консерваторов признал поражение - РИА Новости, 03.06.2025

Кандидат в президенты Южной Кореи от консерваторов признал поражение

Уступивший кандидату от демократов первенство на выборах президента Южной Кореи консервативный кандидат Ким Мун Су признал свое поражение и поздравил соперника... РИА Новости, 03.06.2025

2025-06-03T20:59:00+03:00

2025-06-03T20:59:00+03:00

2025-06-03T20:59:00+03:00

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СЕУЛ, 3 июн – РИА Новости. Уступивший кандидату от демократов первенство на выборах президента Южной Кореи консервативный кандидат Ким Мун Су признал свое поражение и поздравил соперника с победой, передает агентство Рёнхап. "С уважением принимаю выбор народа… Поздравляю господина Ли Чжэ Мёна с избранием", - заявил кандидат от партии "Гражданская сила" Ким Мун Су на пресс-конференции ночью в штаб-квартире партии в районе Сеула Ёыйдо. Он от всей души поблагодарил всех граждан, которые оказали ему поддержку. "Я не забуду горячую поддержку, которую вы оказывали мне всё это время. Благодарю всех однопартийцев, которые избрали меня и боролись вместе со мной", - заявил Ким Мун Су. Ранее exit poll телеканалов KBS, MBC, SBS по окончании выборов президента в Южной Корее 3 июня показали победу кандидата от оппозиционной Объединенной демократической партии Ли Чжэ Мёна с 51,7% голосов, тогда как его основной соперник, кандидат от партии "Гражданская сила" Ким Мун Су получил 39,3%. Позже аналитики всех трех телекомпаний заранее присудили победу Ли Чжэ Мёну. По результатам подсчета 91,44% голосов Ли Чжэ Мён получал 48,52%, а Ким Мун Су 42,45% голосов, Ли Чжун Сок – 7,94%.

https://ria.ru/20250603/koreja-2020684454.html

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