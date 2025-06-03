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Юрист оценил шансы родственницы Жириновского изменить решение суда - РИА Новости, 03.06.2025
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17:52 03.06.2025
https://ria.ru/20250603/jurist-2020719654.html
Юрист оценил шансы родственницы Жириновского изменить решение суда
Юрист оценил шансы родственницы Жириновского изменить решение суда - РИА Новости, 03.06.2025
Юрист оценил шансы родственницы Жириновского изменить решение суда
Шансы родственницы политика Владимира Жириновского Елены Листопадовой изменить решение суда в споре с его сыновьями Давидом Гарсиа (Игорем Лебедевым) и Олегом... РИА Новости, 03.06.2025
2025-06-03T17:52:00+03:00
2025-06-03T17:52:00+03:00
жилье
москва
владимир жириновский
наталья соколова
игорь лебедев
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Шансы родственницы политика Владимира Жириновского Елены Листопадовой изменить решение суда в споре с его сыновьями Давидом Гарсиа (Игорем Лебедевым) и Олегом Эйдельштейном о пожизненном содержании с иждивением крайне малы, рассказал РИА Новости генеральный директор профессиональной юридической группы АИД, юрист Давид Адамс. В начале мая родственницы Жириновского Листопадова и Наталья Соколова не смогли добиться в суде признания договора пожизненного содержания с иждивением недействительным. Во вторник в Преображенском суде Москвы сообщили РИА Новости, что Листопадова обжаловала в суде отказ в иске. Ответчиками по этому спору выступали сыновья политика. По данным СМИ, Листопадова и Соколова - племянницы Жириновского. Согласно картотеке суда, разбирательство длилось с декабря 2022 года. "Суд первой инстанции, рассмотрев представленные племянницами доказательства, пришёл к выводу, что оснований для признания договора недействительным нет. Он признал договор законным и действующим, что автоматически исключает имущество из состава наследства", - напомнил Адамс. Юрист отметил, что нотариальное удостоверение подобных договоров создает дополнительную юридическую защиту. Он уточнил, что презумпция действительности документов вроде договора пожизненного содержания с иждивением очень высокая, а бремя его оспаривания полностью ложится на истца. "Племянницы Жириновского, не являясь наследниками первой очереди, даже без этого договора имели бы ограниченные права на имущество, так как преимущественное право на наследство имеют дети, супруг и родители умершего. Таким образом, даже гипотетическое признание договора недействительным не гарантировало бы им получения всего имущества - максимум, доли в общем порядке", - рассказал Адамс. Юрист также назвал апелляционную жалобу Листопадовой слабо обоснованной с точки зрения судебной перспективы в случае, если в материалах нет новых доказательств или заключений экспертов, подтверждающих недееспособность Жириновского на момент заключения договора. Он подчеркнул, что лишь новые фактические обстоятельства могут повлиять на исход судебного спора. "Если брать во внимание общественное мнение, то в таких ситуациях, как правило, (оно - ред.) склоняется на сторону прямых наследников, особенно если речь идёт о взрослых детях покойного. Таким образом, перспектива изменить судебное решение в рамках апелляционного производства представляется крайне маловероятной", - заключил Адамс. Российский политик и востоковед, основатель и руководитель ЛДПР Владимир Жириновский ушел из жизни 6 апреля 2022 года после продолжительной болезни.
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жилье, москва, владимир жириновский, наталья соколова, игорь лебедев, лдпр
Жилье, Москва, Владимир Жириновский, Наталья Соколова, Игорь Лебедев, ЛДПР
Юрист оценил шансы родственницы Жириновского изменить решение суда

Юрист Адамс: шансы родственницы Жириновского изменить решение суда крайне малы

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкВладимир Жириновский
Владимир Жириновский - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
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Владимир Жириновский. Архивное фото
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Шансы родственницы политика Владимира Жириновского Елены Листопадовой изменить решение суда в споре с его сыновьями Давидом Гарсиа (Игорем Лебедевым) и Олегом Эйдельштейном о пожизненном содержании с иждивением крайне малы, рассказал РИА Новости генеральный директор профессиональной юридической группы АИД, юрист Давид Адамс.
В начале мая родственницы Жириновского Листопадова и Наталья Соколова не смогли добиться в суде признания договора пожизненного содержания с иждивением недействительным. Во вторник в Преображенском суде Москвы сообщили РИА Новости, что Листопадова обжаловала в суде отказ в иске. Ответчиками по этому спору выступали сыновья политика. По данным СМИ, Листопадова и Соколова - племянницы Жириновского. Согласно картотеке суда, разбирательство длилось с декабря 2022 года.
"Суд первой инстанции, рассмотрев представленные племянницами доказательства, пришёл к выводу, что оснований для признания договора недействительным нет. Он признал договор законным и действующим, что автоматически исключает имущество из состава наследства", - напомнил Адамс.
Юрист отметил, что нотариальное удостоверение подобных договоров создает дополнительную юридическую защиту. Он уточнил, что презумпция действительности документов вроде договора пожизненного содержания с иждивением очень высокая, а бремя его оспаривания полностью ложится на истца.
"Племянницы Жириновского, не являясь наследниками первой очереди, даже без этого договора имели бы ограниченные права на имущество, так как преимущественное право на наследство имеют дети, супруг и родители умершего. Таким образом, даже гипотетическое признание договора недействительным не гарантировало бы им получения всего имущества - максимум, доли в общем порядке", - рассказал Адамс.
Юрист также назвал апелляционную жалобу Листопадовой слабо обоснованной с точки зрения судебной перспективы в случае, если в материалах нет новых доказательств или заключений экспертов, подтверждающих недееспособность Жириновского на момент заключения договора. Он подчеркнул, что лишь новые фактические обстоятельства могут повлиять на исход судебного спора.
"Если брать во внимание общественное мнение, то в таких ситуациях, как правило, (оно - ред.) склоняется на сторону прямых наследников, особенно если речь идёт о взрослых детях покойного. Таким образом, перспектива изменить судебное решение в рамках апелляционного производства представляется крайне маловероятной", - заключил Адамс.
Российский политик и востоковед, основатель и руководитель ЛДПР Владимир Жириновский ушел из жизни 6 апреля 2022 года после продолжительной болезни.
Суд - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
Родственница Жириновского обжаловала решение суда по иску к его сыновьям
Вчера, 02:43
 
ЖильеМоскваВладимир ЖириновскийНаталья СоколоваИгорь ЛебедевЛДПР
 
 
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