Рейтинг@Mail.ru
В Рособрнадзоре прокомментировали публикацию фото вариантов ЕГЭ в интернете - РИА Новости, 03.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:45 03.06.2025 (обновлено: 17:15 03.06.2025)
https://ria.ru/20250603/foto-2020699456.html
В Рособрнадзоре прокомментировали публикацию фото вариантов ЕГЭ в интернете
В Рособрнадзоре прокомментировали публикацию фото вариантов ЕГЭ в интернете - РИА Новости, 03.06.2025
В Рособрнадзоре прокомментировали публикацию фото вариантов ЕГЭ в интернете
Публикация фото вариантов ЕГЭ в интернете не являются утечкой, так как они появляются после самих экзаменов, сообщили РИА Новости в Рособрнадзоре. РИА Новости, 03.06.2025
2025-06-03T16:45:00+03:00
2025-06-03T17:15:00+03:00
общество
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
единый государственный экзамен (егэ)
социальный навигатор
сн_образование
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/03/2020626280_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_61c1de34a3035c39e097484c174c83a2.jpg
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Публикация фото вариантов ЕГЭ в интернете не являются утечкой, так как они появляются после самих экзаменов, сообщили РИА Новости в Рособрнадзоре. Ранее в некоторых Telegram-каналах появились сообщения, что утром в день написания ЕГЭ по обществознанию (2 июня) в сети появились сканы реальных вариантов экзамена. "Фото контрольных измерительных материалов, появляющиеся в сети интернет, не являются сливами, так как появляются после самих экзаменов. Технология передачи КИМ устроена таким образом, что "слить" их до начала экзамена технически невозможно. Совпадений заданий между разными часовыми поясами нет", - говорится в сообщении ведомства. ЕГЭ по обществознанию – самый популярный предмет по выбору, на его сдачу было зарегистрировано более 272 тысяч участников.
https://ria.ru/20250603/rosobrnadzor-2020692588.html
https://ria.ru/20250603/ege-1734473764.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/03/2020626280_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_40b36fac3b1460f969e8e2beadc217be.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), единый государственный экзамен (егэ), социальный навигатор, сн_образование
Общество, Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор), Единый государственный экзамен (ЕГЭ), Социальный навигатор, СН_Образование
В Рособрнадзоре прокомментировали публикацию фото вариантов ЕГЭ в интернете

Рособрнадзор: фото ЕГЭ не являются утечкой, так как появляются после экзамена

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкПаспорт ученика во время сдачи единого государственного экзамена
Паспорт ученика во время сдачи единого государственного экзамена - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
Паспорт ученика во время сдачи единого государственного экзамена. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Публикация фото вариантов ЕГЭ в интернете не являются утечкой, так как они появляются после самих экзаменов, сообщили РИА Новости в Рособрнадзоре.
Ранее в некоторых Telegram-каналах появились сообщения, что утром в день написания ЕГЭ по обществознанию (2 июня) в сети появились сканы реальных вариантов экзамена.
Паспорт ученика во время сдачи экзамена - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
Рособрнадзор оценил вероятность утечки вариантов ЕГЭ до начала экзамена
Вчера, 16:19
"Фото контрольных измерительных материалов, появляющиеся в сети интернет, не являются сливами, так как появляются после самих экзаменов. Технология передачи КИМ устроена таким образом, что "слить" их до начала экзамена технически невозможно. Совпадений заданий между разными часовыми поясами нет", - говорится в сообщении ведомства.
ЕГЭ по обществознанию – самый популярный предмет по выбору, на его сдачу было зарегистрировано более 272 тысяч участников.
Расписание ЕГЭ-2025
Расписание ЕГЭ в 2025-м: даты проведения экзаменов для 11-х классов
Вчера, 14:18
 
ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)Единый государственный экзамен (ЕГЭ)Социальный навигаторСН_Образование
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала