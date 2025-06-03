https://ria.ru/20250603/foto-2020699456.html

В Рособрнадзоре прокомментировали публикацию фото вариантов ЕГЭ в интернете

В Рособрнадзоре прокомментировали публикацию фото вариантов ЕГЭ в интернете - РИА Новости, 03.06.2025

В Рособрнадзоре прокомментировали публикацию фото вариантов ЕГЭ в интернете

Публикация фото вариантов ЕГЭ в интернете не являются утечкой, так как они появляются после самих экзаменов, сообщили РИА Новости в Рособрнадзоре. РИА Новости, 03.06.2025

2025-06-03T16:45:00+03:00

2025-06-03T16:45:00+03:00

2025-06-03T17:15:00+03:00

общество

федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)

единый государственный экзамен (егэ)

социальный навигатор

сн_образование

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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Публикация фото вариантов ЕГЭ в интернете не являются утечкой, так как они появляются после самих экзаменов, сообщили РИА Новости в Рособрнадзоре. Ранее в некоторых Telegram-каналах появились сообщения, что утром в день написания ЕГЭ по обществознанию (2 июня) в сети появились сканы реальных вариантов экзамена. "Фото контрольных измерительных материалов, появляющиеся в сети интернет, не являются сливами, так как появляются после самих экзаменов. Технология передачи КИМ устроена таким образом, что "слить" их до начала экзамена технически невозможно. Совпадений заданий между разными часовыми поясами нет", - говорится в сообщении ведомства. ЕГЭ по обществознанию – самый популярный предмет по выбору, на его сдачу было зарегистрировано более 272 тысяч участников.

https://ria.ru/20250603/rosobrnadzor-2020692588.html

https://ria.ru/20250603/ege-1734473764.html

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общество, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), единый государственный экзамен (егэ), социальный навигатор, сн_образование