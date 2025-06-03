Осенью в Москве состоится международный форум сотрудничества
Росконгресс сообщил о проведении международного форума в Москве осенью
"Москва-Сити". Архивное фото
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Международный форум сотрудничества, приуроченный к празднованию столетия со дня создания Всесоюзного общества культурных связей с заграницей, состоится осенью 2025 года, сообщили в фонде "Росконгресс".
"Сегодня как никогда актуально развитие народной дипломатии как неотъемлемого механизма продвижения международного культурно-образовательного сотрудничества, формирования и укрепления круга друзей России за рубежом, распространения объективной информации о нашей стране, ее богатой истории, культуре, экономическом и духовном потенциале. Международный форум сотрудничества, который пройдет осенью в Москве с участием иностранных гостей, выпускников советских и российских вузов, станет центральным событием в графике празднования столетия со дня создания Всесоюзного общества культурных связей с заграницей и знаковым мероприятием в истории нашей страны", - цитируются в сообщении слова советника президента РФ, ответственного секретаря оргкомитета форума Антона Кобякова.
Кобяков отдельно отметил молодежный трек в контексте подготовки форума, упомянув глобальную сеть молодых лидеров и предпринимателей "Friends for Leadership", которая объединяет представителей более 100 стран мира.
В релизе подчеркнули, что главными темами Международного форума сотрудничества станут: 100-летие народной дипломатии, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, мировая борьба с неоколониализмом и неофашизмом, а также продвижение российских традиционных духовно-нравственных ценностей.
"В нынешних условиях, когда официальная дипломатия в мире переживает кризис, поскольку ряд стран говорит на языке санкций и "мегафонной дипломатии", особенно востребованы каналы и форматы народной дипломатии. Так успешно действовал в прошлом Советский Союз, когда его противники добивались его изоляции, а он вел диалог с культурными и научными кругами других стран, – так есть смысл работать и сегодня", - приводятся слова зампреда Совета Федерации РФ Константина Косачева.