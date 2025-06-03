https://ria.ru/20250603/fas-2020647037.html
ФАС раскрыла картель по поставке медицинских изделий
ФАС раскрыла картель по поставке медицинских изделий - РИА Новости, 03.06.2025
ФАС раскрыла картель по поставке медицинских изделий
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России раскрыла картель на сумму более 620 миллионов рублей на торгах по поставке медицинских изделий для нужд... РИА Новости, 03.06.2025
2025-06-03T13:11:00+03:00
2025-06-03T13:11:00+03:00
2025-06-03T13:11:00+03:00
санкт-петербург
россия
калининградская область
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России раскрыла картель на сумму более 620 миллионов рублей на торгах по поставке медицинских изделий для нужд государственных учреждений в Санкт-Петербурге и Калининградской области, сообщили в ведомстве. "ФАС раскрыла картель при поставке медицинских изделий на сумму более 620 миллионов рублей. Торги проходили для нужд государственных учреждений в г. Санкт-Петербурге и Калининградской области", - говорится в сообщении. Как уточняется, ведомство признало ООО "Алма-Мед" и ООО "Макрус" нарушившими антимонопольное законодательство. Организации отказались от конкурентной борьбы при участии в электронных аукционах. ФАС установила, что компании использовали единую инфраструктуру для участия в торгах, а также имеют устойчивые финансово-хозяйственные и экономические взаимоотношения. Государственные контракты заключались без снижения или с минимальным снижением начальной максимальной цены контракта. "Материалы антимонопольного дела будут переданы в правоохранительные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела. Служба уделяет особое внимание пресечению антиконкурентных соглашений на социально значимых рынках", - добавили в ведомстве.
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санкт-петербург, россия, калининградская область, федеральная антимонопольная служба (фас россии)
Санкт-Петербург, Россия, Калининградская область, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России)
ФАС раскрыла картель по поставке медицинских изделий
ФАС выявила картель на 620 млн рублей по поставке медицинских изделий
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России раскрыла картель на сумму более 620 миллионов рублей на торгах по поставке медицинских изделий для нужд государственных учреждений в Санкт-Петербурге и Калининградской области, сообщили в ведомстве.
"ФАС
раскрыла картель при поставке медицинских изделий на сумму более 620 миллионов рублей. Торги проходили для нужд государственных учреждений в г. Санкт-Петербурге
и Калининградской области", - говорится в сообщении.
Как уточняется, ведомство признало ООО "Алма-Мед" и ООО "Макрус" нарушившими антимонопольное законодательство. Организации отказались от конкурентной борьбы при участии в электронных аукционах.
ФАС установила, что компании использовали единую инфраструктуру для участия в торгах, а также имеют устойчивые финансово-хозяйственные и экономические взаимоотношения. Государственные контракты заключались без снижения или с минимальным снижением начальной максимальной цены контракта.
"Материалы антимонопольного дела будут переданы в правоохранительные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела. Служба уделяет особое внимание пресечению антиконкурентных соглашений на социально значимых рынках", - добавили в ведомстве.