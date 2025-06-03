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Депутата ЕП исключат из фракции после его визита в Россию
Депутата ЕП исключат из фракции после его визита в Россию - РИА Новости, 03.06.2025
Депутата ЕП исключат из фракции после его визита в Россию
Фракция "Европейская группа консерваторов и реформистов" в Европарламенте исключит депутата Фернана Картайзера из-за визита в Россию, пишет издание Euractiv. РИА Новости, 03.06.2025
2025-06-03T14:08:00+03:00
2025-06-03T14:08:00+03:00
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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Фракция "Европейская группа консерваторов и реформистов" в Европарламенте исключит депутата Фернана Картайзера из-за визита в Россию, пишет издание Euractiv. "Поездка Картайзера в Россию <...> была последней каплей для <...> ECR, <...> которая исключит его в среду", — говорится в публикации. При этом сам парламентарий считает такое развитие событий успехом. По его словам, в Москве он встретился с вежливыми и хорошо проинформированными политиками. Сообщается, что Картайзер уже получил предложение присоединиться к другой политгруппе в Европарламенте, но неизвестно, к какой именно. Депутат ЕП от Люксембурга прибыл в Россию 25 мая. В столице он провел встречи с замминистра иностранных дел Александром Грушко, главой комитета Совфеда по международным делам Григорием Карасиным и председателем комитета Госдумы по международным делам Леонидом Слуцким.В интервью РИА Новости евродепутат допустил, что его могут исключить из фракции за визит в Москву. Кроме того, еще до этой поездки сопредседатель ECR Group Патрик Яки пригрозил выступить с таким предложением, если парламентарий все-таки отправится в Россию.
https://ria.ru/20250530/kartayzer-2019766304.html
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в мире, россия, люксембург (округ), москва, европарламент, александр грушко, григорий карасин, госдума рф, леонид слуцкий (политик), совет федерации рф
В мире, Россия, Люксембург (округ), Москва, Европарламент, Александр Грушко, Григорий Карасин, Госдума РФ, Леонид Слуцкий (политик), Совет Федерации РФ
Депутата ЕП исключат из фракции после его визита в Россию
Euractiv: депутата ЕП Картайзера в среду исключат из фракции из-за визита в РФ