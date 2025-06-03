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"Сатанинские силы": на Западе разоблачили страшный замысел ЕС - РИА Новости, 03.06.2025
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20:46 03.06.2025 (обновлено: 20:49 03.06.2025)
https://ria.ru/20250603/es-2020745554.html
"Сатанинские силы": на Западе разоблачили страшный замысел ЕС
"Сатанинские силы": на Западе разоблачили страшный замысел ЕС - РИА Новости, 03.06.2025
"Сатанинские силы": на Западе разоблачили страшный замысел ЕС
Лидеры европейских стран настроены начать ядерное противостояние, разжигая ненависть к России среди населения и провоцируя усугубление конфликта на Украине,... РИА Новости, 03.06.2025
2025-06-03T20:46:00+03:00
2025-06-03T20:49:00+03:00
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фридрих мерц
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МОСКВА, 3 июня — РИА Новости. Лидеры европейских стран настроены начать ядерное противостояние, разжигая ненависть к России среди населения и провоцируя усугубление конфликта на Украине, утверждает профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в соцсети Х."Вам нужно понять, что есть силы, которые можно назвать "сатанинскими", которые способствуют глобальной эскалации. Мы можем с большой уверенностью утверждать, что по крайней мере Эммануэль Макрон, Кир Стармер, Урсула фон дер Ляйен, Кая Каллас, Фридрих Мерц и Александр Стубб находятся у них на службе. Самый простой способ узнать это — это то, как они относятся к человеческим жизням на Украине, в России и Европе", - подчеркнул он.Профессор отметил, что лозунгом европейских лидеров в последнее время стал "мир через силу". Они пытаюсь взрастить ярость среди людей, чтобы подготовить их к ядерному конфликту, заключил Малинен.Канцлер ФРГ Фридрих Мерц 26 мая заявил, что Великобритания, Франция, США и теперь Германия сняли ограничения по дальности с военных поставок Украине, Киев может атаковать дальнобойным оружием цели на территории России. Позднее вице-канцлер ФРГ и лидер Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Ларс Клингбайль заявил, что Берлин, вопреки заявлению Мерца, не менял своей позиции по поставкам оружия Украине.Официальный представитель МИД Мария Захарова, в свою очередь, заявила, что Москва будет расценивать удар немецкими ракетами Taurus по любым российским объектам как участие Берлина в боевых действиях на стороне Киева.
https://ria.ru/20250603/merts-2020680820.html
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в мире, украина, россия, германия, фридрих мерц, эммануэль макрон, евросоюз
В мире, Украина, Россия, Германия, Фридрих Мерц, Эммануэль Макрон, Евросоюз
"Сатанинские силы": на Западе разоблачили страшный замысел ЕС

Малинен: европейские лидеры стремятся спровоцировать ядерный конфликт

© AP Photo / Virginia MayoФлаги Евросоюза перед зданием штаб-квартиры ЕС в Брюсселе
Флаги Евросоюза перед зданием штаб-квартиры ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги Евросоюза перед зданием штаб-квартиры ЕС в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 3 июня — РИА Новости. Лидеры европейских стран настроены начать ядерное противостояние, разжигая ненависть к России среди населения и провоцируя усугубление конфликта на Украине, утверждает профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в соцсети Х.
"Вам нужно понять, что есть силы, которые можно назвать "сатанинскими", которые способствуют глобальной эскалации. Мы можем с большой уверенностью утверждать, что по крайней мере Эммануэль Макрон, Кир Стармер, Урсула фон дер Ляйен, Кая Каллас, Фридрих Мерц и Александр Стубб находятся у них на службе. Самый простой способ узнать это — это то, как они относятся к человеческим жизням на Украине, в России и Европе", - подчеркнул он.
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Профессор отметил, что лозунгом европейских лидеров в последнее время стал "мир через силу". Они пытаюсь взрастить ярость среди людей, чтобы подготовить их к ядерному конфликту, заключил Малинен.
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц 26 мая заявил, что Великобритания, Франция, США и теперь Германия сняли ограничения по дальности с военных поставок Украине, Киев может атаковать дальнобойным оружием цели на территории России. Позднее вице-канцлер ФРГ и лидер Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Ларс Клингбайль заявил, что Берлин, вопреки заявлению Мерца, не менял своей позиции по поставкам оружия Украине.
Официальный представитель МИД Мария Захарова, в свою очередь, заявила, что Москва будет расценивать удар немецкими ракетами Taurus по любым российским объектам как участие Берлина в боевых действиях на стороне Киева.
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