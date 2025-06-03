Рейтинг@Mail.ru
Эрдоган готов принять переговоры Трампа, Путина и Зеленского - РИА Новости, 03.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:55 03.06.2025
https://ria.ru/20250603/erdogan-2020751425.html
Эрдоган готов принять переговоры Трампа, Путина и Зеленского
Эрдоган готов принять переговоры Трампа, Путина и Зеленского - РИА Новости, 03.06.2025
Эрдоган готов принять переговоры Трампа, Путина и Зеленского
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган готов принять переговоры президента США Дональда Трампа, президента РФ Владимира Путина и Владимира Зеленского, другого... РИА Новости, 03.06.2025
2025-06-03T21:55:00+03:00
2025-06-03T21:55:00+03:00
в мире
россия
турция
украина
реджеп тайип эрдоган
хакан фидан
дональд трамп
второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/13/1755261336_0:249:3072:1977_1920x0_80_0_0_79ed0617b4cf74e1a71c7abc85cb594a.jpg
СТАМБУЛ, 3 июн – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган готов принять переговоры президента США Дональда Трампа, президента РФ Владимира Путина и Владимира Зеленского, другого лидера с такой готовностью принять встречу нет, заявил глава МИД Турции Хакан Фидан. "Когда мы обсуждали эту идею с господином президентом (Тайипом Эрдоганом - ред.), он сразу выразил готовность, сказал, что готов к этому ради установления мира. Другого такого лидера с такой готовностью и с таким доверием лидеров, как к нему, на сегодняшний день нет", - сказал Фидан в интервью гостелеканалу TRT Haber. Второй раунд переговоров между делегациями РФ и Украины состоялся в Стамбуле в понедельник. Как сообщил по итогам переговоров глава российской переговорной группы Владимир Мединский, Россия и Украина договорились о масштабном обмене пленными: больные и тяжелораненые будут обменяны по принципу "всех на всех", также будут обменяны пленные в возрасте до 25 лет. Общий потолок обмена составит не менее 1000 человек. Кроме того, стороны договорились о прекращении огня на отдельных участках, чтобы можно было собрать тела погибших.
https://ria.ru/20250602/stambul-2020554088.html
россия
турция
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/13/1755261336_456:298:2789:2048_1920x0_80_0_0_e06af8828ccd6a3e4ad00509c6c7285a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, турция, украина, реджеп тайип эрдоган, хакан фидан, дональд трамп, второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле
В мире, Россия, Турция, Украина, Реджеп Тайип Эрдоган, Хакан Фидан, Дональд Трамп, Второй раунд переговоров России и Украины в Стамбуле
Эрдоган готов принять переговоры Трампа, Путина и Зеленского

Фидан: Эрдоган готов принять переговоры по Украине на уровне лидеров

© AP Photo / Francisco SecoПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
© AP Photo / Francisco Seco
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
СТАМБУЛ, 3 июн – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган готов принять переговоры президента США Дональда Трампа, президента РФ Владимира Путина и Владимира Зеленского, другого лидера с такой готовностью принять встречу нет, заявил глава МИД Турции Хакан Фидан.
"Когда мы обсуждали эту идею с господином президентом (Тайипом Эрдоганом - ред.), он сразу выразил готовность, сказал, что готов к этому ради установления мира. Другого такого лидера с такой готовностью и с таким доверием лидеров, как к нему, на сегодняшний день нет", - сказал Фидан в интервью гостелеканалу TRT Haber.
Второй раунд переговоров между делегациями РФ и Украины состоялся в Стамбуле в понедельник. Как сообщил по итогам переговоров глава российской переговорной группы Владимир Мединский, Россия и Украина договорились о масштабном обмене пленными: больные и тяжелораненые будут обменяны по принципу "всех на всех", также будут обменяны пленные в возрасте до 25 лет. Общий потолок обмена составит не менее 1000 человек. Кроме того, стороны договорились о прекращении огня на отдельных участках, чтобы можно было собрать тела погибших.
Прямые переговоры между делегациями России и Украины во дворце Чираган в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
В ООН оценили переговоры России и Украины в Стамбуле
2 июня, 20:54
 
В миреРоссияТурцияУкраинаРеджеп Тайип ЭрдоганХакан ФиданДональд ТрампВторой раунд переговоров России и Украины в Стамбуле
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала