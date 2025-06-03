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Эрдоган готов принять переговоры Трампа, Путина и Зеленского
Эрдоган готов принять переговоры Трампа, Путина и Зеленского - РИА Новости, 03.06.2025
Эрдоган готов принять переговоры Трампа, Путина и Зеленского
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган готов принять переговоры президента США Дональда Трампа, президента РФ Владимира Путина и Владимира Зеленского, другого... РИА Новости, 03.06.2025
2025-06-03T21:55:00+03:00
2025-06-03T21:55:00+03:00
2025-06-03T21:55:00+03:00
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хакан фидан
дональд трамп
второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле
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СТАМБУЛ, 3 июн – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган готов принять переговоры президента США Дональда Трампа, президента РФ Владимира Путина и Владимира Зеленского, другого лидера с такой готовностью принять встречу нет, заявил глава МИД Турции Хакан Фидан. "Когда мы обсуждали эту идею с господином президентом (Тайипом Эрдоганом - ред.), он сразу выразил готовность, сказал, что готов к этому ради установления мира. Другого такого лидера с такой готовностью и с таким доверием лидеров, как к нему, на сегодняшний день нет", - сказал Фидан в интервью гостелеканалу TRT Haber. Второй раунд переговоров между делегациями РФ и Украины состоялся в Стамбуле в понедельник. Как сообщил по итогам переговоров глава российской переговорной группы Владимир Мединский, Россия и Украина договорились о масштабном обмене пленными: больные и тяжелораненые будут обменяны по принципу "всех на всех", также будут обменяны пленные в возрасте до 25 лет. Общий потолок обмена составит не менее 1000 человек. Кроме того, стороны договорились о прекращении огня на отдельных участках, чтобы можно было собрать тела погибших.
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в мире, россия, турция, украина, реджеп тайип эрдоган, хакан фидан, дональд трамп, второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле
В мире, Россия, Турция, Украина, Реджеп Тайип Эрдоган, Хакан Фидан, Дональд Трамп, Второй раунд переговоров России и Украины в Стамбуле
Эрдоган готов принять переговоры Трампа, Путина и Зеленского
Фидан: Эрдоган готов принять переговоры по Украине на уровне лидеров