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Комитет Совфеда поддержал закон о штрафах за продажу детям энергетиков
Комитет Совфеда поддержал закон о штрафах за продажу детям энергетиков - РИА Новости, 03.06.2025
Комитет Совфеда поддержал закон о штрафах за продажу детям энергетиков
Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству поддержал закон о штрафах до 500 тысяч рублей за продажу детям энергетиков,... РИА Новости, 03.06.2025
2025-06-03T13:37:00+03:00
2025-06-03T13:37:00+03:00
2025-06-03T13:37:00+03:00
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству поддержал закон о штрафах до 500 тысяч рублей за продажу детям энергетиков, передает корреспондент РИА Новости. Как ранее сообщал РИА Новости первый зампред конституционного комитета СФ Артём Шейкин, верхняя палата российского парламента рассмотрит соответствующий документ на заседании 4 июня. Законом предлагается ввести штрафы до 500 тысяч рублей за продажу несовершеннолетним безалкогольных тонизирующих, в том числе энергетических, напитков. В частности, устанавливается ответственность за нарушение правил продажи розничной продажи безалкогольных тонизирующих напитков несовершеннолетним, если это действие не содержит уголовно наказуемого деяния, в виде штрафов: для граждан - от 30 до 50 тысяч рублей; для должностных лиц - от 100 до 200 тысяч рублей; для юридических лиц - от 300 тысяч до 500 тысяч рублей.
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общество, совет федерации рф, россия
Общество, Совет Федерации РФ, Россия
Комитет Совфеда поддержал закон о штрафах за продажу детям энергетиков
Комитет СФ поддержал закон о штрафах до 500 тыс руб за продажу детям энергетиков
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству поддержал закон о штрафах до 500 тысяч рублей за продажу детям энергетиков, передает корреспондент РИА Новости.
Как ранее сообщал РИА Новости первый зампред конституционного комитета СФ Артём Шейкин, верхняя палата российского парламента рассмотрит соответствующий документ на заседании 4 июня.
Законом предлагается ввести штрафы до 500 тысяч рублей за продажу несовершеннолетним безалкогольных тонизирующих, в том числе энергетических, напитков. В частности, устанавливается ответственность за нарушение правил продажи розничной продажи безалкогольных тонизирующих напитков несовершеннолетним, если это действие не содержит уголовно наказуемого деяния, в виде штрафов: для граждан - от 30 до 50 тысяч рублей; для должностных лиц - от 100 до 200 тысяч рублей; для юридических лиц - от 300 тысяч до 500 тысяч рублей.