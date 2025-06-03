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Работы школьников, которые публикуют задания ЕГЭ в интернете, аннулируют - РИА Новости, 03.06.2025
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16:57 03.06.2025 (обновлено: 17:13 03.06.2025)
https://ria.ru/20250603/ege-2020703971.html
Работы школьников, которые публикуют задания ЕГЭ в интернете, аннулируют
Работы школьников, которые публикуют задания ЕГЭ в интернете, аннулируют - РИА Новости, 03.06.2025
Работы школьников, которые публикуют задания ЕГЭ в интернете, аннулируют
Размещение заданий ЕГЭ в интернете является нарушением, работы выпускников, совершивших публикацию, аннулируются, сообщили РИА Новости в Рособрнадзоре. РИА Новости, 03.06.2025
2025-06-03T16:57:00+03:00
2025-06-03T17:13:00+03:00
общество
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
единый государственный экзамен (егэ)
россия
образование
образование - общество
социальный навигатор
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Размещение заданий ЕГЭ в интернете является нарушением, работы выпускников, совершивших публикацию, аннулируются, сообщили РИА Новости в Рособрнадзоре. "Размещение КИМ в сети интернет является нарушением Порядка проведения экзамена. Работы выпускников, совершивших такое нарушение, аннулируются, и пересдать предмет можно будет только через год", - говорится в сообщении. Ранее в некоторых Telegram-каналах появились сообщения о том, что утром в день написания ЕГЭ по обществознанию (2 июня) в сети появились сканы реальных вариантов экзамена. ЕГЭ по обществознанию – самый популярный предмет по выбору, на его сдачу было зарегистрировано более 272 тысяч участников.
https://ria.ru/20250603/ege-2020602395.html
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общество, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), единый государственный экзамен (егэ), россия, образование, образование - общество, социальный навигатор, сн_образование
Общество, Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор), Единый государственный экзамен (ЕГЭ), Россия, Образование, Образование - Общество, Социальный навигатор, СН_Образование
Работы школьников, которые публикуют задания ЕГЭ в интернете, аннулируют

Рособрнадзор: работы выпускников, которые публикуют задания ЕГЭ, аннулируют

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкУчащийся принимает участие в сдаче ЕГЭ
Учащийся принимает участие в сдаче ЕГЭ - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Учащийся принимает участие в сдаче ЕГЭ. Архивное фото
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Размещение заданий ЕГЭ в интернете является нарушением, работы выпускников, совершивших публикацию, аннулируются, сообщили РИА Новости в Рособрнадзоре.
"Размещение КИМ в сети интернет является нарушением Порядка проведения экзамена. Работы выпускников, совершивших такое нарушение, аннулируются, и пересдать предмет можно будет только через год", - говорится в сообщении.
Ранее в некоторых Telegram-каналах появились сообщения о том, что утром в день написания ЕГЭ по обществознанию (2 июня) в сети появились сканы реальных вариантов экзамена.
ЕГЭ по обществознанию – самый популярный предмет по выбору, на его сдачу было зарегистрировано более 272 тысяч участников.
Досмотр учеников перед началом единого государственного экзамена - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
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ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)Единый государственный экзамен (ЕГЭ)РоссияОбразованиеОбразование - ОбществоСоциальный навигаторСН_Образование
 
 
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