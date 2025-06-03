https://ria.ru/20250603/ege-2020703971.html

Работы школьников, которые публикуют задания ЕГЭ в интернете, аннулируют

Работы школьников, которые публикуют задания ЕГЭ в интернете, аннулируют - РИА Новости, 03.06.2025

Работы школьников, которые публикуют задания ЕГЭ в интернете, аннулируют

Размещение заданий ЕГЭ в интернете является нарушением, работы выпускников, совершивших публикацию, аннулируются, сообщили РИА Новости в Рособрнадзоре. РИА Новости, 03.06.2025

2025-06-03T16:57:00+03:00

2025-06-03T16:57:00+03:00

2025-06-03T17:13:00+03:00

общество

федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)

единый государственный экзамен (егэ)

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образование - общество

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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Размещение заданий ЕГЭ в интернете является нарушением, работы выпускников, совершивших публикацию, аннулируются, сообщили РИА Новости в Рособрнадзоре. "Размещение КИМ в сети интернет является нарушением Порядка проведения экзамена. Работы выпускников, совершивших такое нарушение, аннулируются, и пересдать предмет можно будет только через год", - говорится в сообщении. Ранее в некоторых Telegram-каналах появились сообщения о том, что утром в день написания ЕГЭ по обществознанию (2 июня) в сети появились сканы реальных вариантов экзамена. ЕГЭ по обществознанию – самый популярный предмет по выбору, на его сдачу было зарегистрировано более 272 тысяч участников.

https://ria.ru/20250603/ege-2020602395.html

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общество, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), единый государственный экзамен (егэ), россия, образование, образование - общество, социальный навигатор, сн_образование