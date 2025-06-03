https://ria.ru/20250603/ege-2020703971.html
Работы школьников, которые публикуют задания ЕГЭ в интернете, аннулируют
Работы школьников, которые публикуют задания ЕГЭ в интернете, аннулируют - РИА Новости, 03.06.2025
Работы школьников, которые публикуют задания ЕГЭ в интернете, аннулируют
Размещение заданий ЕГЭ в интернете является нарушением, работы выпускников, совершивших публикацию, аннулируются, сообщили РИА Новости в Рособрнадзоре. РИА Новости, 03.06.2025
2025-06-03T16:57:00+03:00
2025-06-03T16:57:00+03:00
2025-06-03T17:13:00+03:00
общество
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
единый государственный экзамен (егэ)
россия
образование
образование - общество
социальный навигатор
сн_образование
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1d/1949135519_0:146:2920:1789_1920x0_80_0_0_215b4d70e57a1265bb3b0f90d25d0d74.jpg
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Размещение заданий ЕГЭ в интернете является нарушением, работы выпускников, совершивших публикацию, аннулируются, сообщили РИА Новости в Рособрнадзоре. "Размещение КИМ в сети интернет является нарушением Порядка проведения экзамена. Работы выпускников, совершивших такое нарушение, аннулируются, и пересдать предмет можно будет только через год", - говорится в сообщении. Ранее в некоторых Telegram-каналах появились сообщения о том, что утром в день написания ЕГЭ по обществознанию (2 июня) в сети появились сканы реальных вариантов экзамена. ЕГЭ по обществознанию – самый популярный предмет по выбору, на его сдачу было зарегистрировано более 272 тысяч участников.
https://ria.ru/20250603/ege-2020602395.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1d/1949135519_191:0:2920:2047_1920x0_80_0_0_ddd4d2164248b9847c2da95bdaa023e3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), единый государственный экзамен (егэ), россия, образование, образование - общество, социальный навигатор, сн_образование
Общество, Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор), Единый государственный экзамен (ЕГЭ), Россия, Образование, Образование - Общество, Социальный навигатор, СН_Образование
Работы школьников, которые публикуют задания ЕГЭ в интернете, аннулируют
Рособрнадзор: работы выпускников, которые публикуют задания ЕГЭ, аннулируют