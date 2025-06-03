https://ria.ru/20250603/butman-2020667407.html

Квартет Игоря Бутмана начал европейский тур концертом в Риме

Квартет Игоря Бутмана начал европейский тур концертом в Риме - РИА Новости, 03.06.2025

Квартет Игоря Бутмана начал европейский тур концертом в Риме

Квартет Игоря Бутмана начал европейский тур концертом в Русском Доме в Риме, впереди у коллектива выступления в Женеве и Париже, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 03.06.2025

2025-06-03T14:32:00+03:00

2025-06-03T14:32:00+03:00

2025-06-03T14:32:00+03:00

культура

россия

рим

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фао

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РИМ, 3 июн - РИА Новости. Квартет Игоря Бутмана начал европейский тур концертом в Русском Доме в Риме, впереди у коллектива выступления в Женеве и Париже, передает корреспондент РИА Новости. Концерт был организован совместно с постоянным представительством России при ФАО и других международных организациях в Риме, которое приурочило мероприятие ко Дню России. Участниками вечера стали послы стран СНГ и стран БРИКС, дипломаты и руководство Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций в лице ее генерального директора Цюя Дунъюя. Музыканты выступили с уникальной программой, состоящей известных джазовых хитов, импровизаций на классическую и народную музыку, произведениЙ из фильмов и мультфильмов. Для гостей из Китая джазмены предложили интерпретацию традиционной китайской песни "Наследники дракона". "Уже по первой реакции было понятно, что аудитория очень хорошая - люди, которые знают, как вести себя на джазовых концертах, понимают, ценят и не стесняются выразить свои эмоции: аплодисменты, улыбки, поэтому мы сыграли одни из своих самых лучших композиций. Мы должны показывать весь спектр русской культуры, и хотелось бы, чтобы джазовая музыка тоже была представлена. Сразу делает наш концерт легче, когда после первой импровизации нам хлопают и кричат с одобрением", - рассказал Бутман журналистам. По его словам, в 2025 году у музыкантов запланированы гастроли в Таиланде, Индии, Китае и Бразилии, а также в Бахрейне и Омане. Концерты в России пройдут в Москве, Санкт-Петербурге, Иркутской области, в Красноярске, Южно-Сахалинске, Сочи и других городах. "Выступление в Русском доме в Риме открывает целую серию концертов в Европе блистательного маэстро и его коллектива. И мы очень рады быть причастными к организации этих гастролей в Италии и в Швейцарии и дать возможность публике вновь услышать музыку Игоря Бутмана, несмотря на сложности, с которыми сегодня сталкиваются лучшие представители российской культуры", - сказала директор Русского дома в Риме Дария Пушкова.

https://ria.ru/20250427/butman-2013733082.html

https://ria.ru/20250517/muzei-2016696266.html

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россия, рим, китай, игорь бутман, фао, снг, брикс