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В Анкаре надеются на прекращение огня после переговоров России и Украины - РИА Новости, 03.06.2025
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01:19 03.06.2025
https://ria.ru/20250603/ankara-2020576424.html
В Анкаре надеются на прекращение огня после переговоров России и Украины
В Анкаре надеются на прекращение огня после переговоров России и Украины - РИА Новости, 03.06.2025
В Анкаре надеются на прекращение огня после переговоров России и Украины
Состоявшиеся в понедельник во дворце Чираган в Стамбуле переговоры РФ и Украины вселяют надежду на прекращение огня, турецкая сторона продолжит посреднические... РИА Новости, 03.06.2025
2025-06-03T01:19:00+03:00
2025-06-03T01:19:00+03:00
в мире
турция
стамбул
россия
реджеп тайип эрдоган
второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле
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СТАМБУЛ, 3 июн - РИА Новости. Состоявшиеся в понедельник во дворце Чираган в Стамбуле переговоры РФ и Украины вселяют надежду на прекращение огня, турецкая сторона продолжит посреднические усилия, заявили РИА Новости в администрации президента Турции. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал великолепной встречу делегаций РФ и Украины во дворце Чираган в Стамбуле в понедельник. "Безусловно, любой переговорный процесс, если стороны уже сидят за переговорным столом, - позитивный момент. Поэтому есть надежда, что переговорный процесс в Стамбуле приведет к устойчивому прекращению огня. Турция в лице господина президента (Тайипа Эрдогана) предпримет все необходимые усилия для этого", - заявил представитель администрации президента Турции.
https://ria.ru/20250602/ukraina-2020553621.html
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в мире, турция, стамбул, россия, реджеп тайип эрдоган, второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле
В мире, Турция, Стамбул, Россия, Реджеп Тайип Эрдоган, Второй раунд переговоров России и Украины в Стамбуле
В Анкаре надеются на прекращение огня после переговоров России и Украины

В Анкаре надеются, что переговоры России и Украины приведут к прекращению огня

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрямые переговоры между делегациями России и Украины во дворце Чираган в Стамбуле
Прямые переговоры между делегациями России и Украины во дворце Чираган в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
© РИА Новости / POOL
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Прямые переговоры между делегациями России и Украины во дворце Чираган в Стамбуле. Архивное фото
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СТАМБУЛ, 3 июн - РИА Новости. Состоявшиеся в понедельник во дворце Чираган в Стамбуле переговоры РФ и Украины вселяют надежду на прекращение огня, турецкая сторона продолжит посреднические усилия, заявили РИА Новости в администрации президента Турции.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал великолепной встречу делегаций РФ и Украины во дворце Чираган в Стамбуле в понедельник.
"Безусловно, любой переговорный процесс, если стороны уже сидят за переговорным столом, - позитивный момент. Поэтому есть надежда, что переговорный процесс в Стамбуле приведет к устойчивому прекращению огня. Турция в лице господина президента (Тайипа Эрдогана) предпримет все необходимые усилия для этого", - заявил представитель администрации президента Турции.
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В миреТурцияСтамбулРоссияРеджеп Тайип ЭрдоганВторой раунд переговоров России и Украины в Стамбуле
 
 
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