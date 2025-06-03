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В Анкаре надеются на прекращение огня после переговоров России и Украины
В Анкаре надеются на прекращение огня после переговоров России и Украины - РИА Новости, 03.06.2025
В Анкаре надеются на прекращение огня после переговоров России и Украины
Состоявшиеся в понедельник во дворце Чираган в Стамбуле переговоры РФ и Украины вселяют надежду на прекращение огня, турецкая сторона продолжит посреднические... РИА Новости, 03.06.2025
2025-06-03T01:19:00+03:00
2025-06-03T01:19:00+03:00
2025-06-03T01:19:00+03:00
в мире
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реджеп тайип эрдоган
второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле
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СТАМБУЛ, 3 июн - РИА Новости. Состоявшиеся в понедельник во дворце Чираган в Стамбуле переговоры РФ и Украины вселяют надежду на прекращение огня, турецкая сторона продолжит посреднические усилия, заявили РИА Новости в администрации президента Турции. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал великолепной встречу делегаций РФ и Украины во дворце Чираган в Стамбуле в понедельник. "Безусловно, любой переговорный процесс, если стороны уже сидят за переговорным столом, - позитивный момент. Поэтому есть надежда, что переговорный процесс в Стамбуле приведет к устойчивому прекращению огня. Турция в лице господина президента (Тайипа Эрдогана) предпримет все необходимые усилия для этого", - заявил представитель администрации президента Турции.
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в мире, турция, стамбул, россия, реджеп тайип эрдоган, второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле
В мире, Турция, Стамбул, Россия, Реджеп Тайип Эрдоган, Второй раунд переговоров России и Украины в Стамбуле
В Анкаре надеются на прекращение огня после переговоров России и Украины
В Анкаре надеются, что переговоры России и Украины приведут к прекращению огня