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В Анкаре надеются на прекращение огня после переговоров России и Украины

В Анкаре надеются на прекращение огня после переговоров России и Украины - РИА Новости, 03.06.2025

В Анкаре надеются на прекращение огня после переговоров России и Украины

Состоявшиеся в понедельник во дворце Чираган в Стамбуле переговоры РФ и Украины вселяют надежду на прекращение огня, турецкая сторона продолжит посреднические... РИА Новости, 03.06.2025

2025-06-03T01:19:00+03:00

2025-06-03T01:19:00+03:00

2025-06-03T01:19:00+03:00

в мире

турция

стамбул

россия

реджеп тайип эрдоган

второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле

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СТАМБУЛ, 3 июн - РИА Новости. Состоявшиеся в понедельник во дворце Чираган в Стамбуле переговоры РФ и Украины вселяют надежду на прекращение огня, турецкая сторона продолжит посреднические усилия, заявили РИА Новости в администрации президента Турции. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал великолепной встречу делегаций РФ и Украины во дворце Чираган в Стамбуле в понедельник. "Безусловно, любой переговорный процесс, если стороны уже сидят за переговорным столом, - позитивный момент. Поэтому есть надежда, что переговорный процесс в Стамбуле приведет к устойчивому прекращению огня. Турция в лице господина президента (Тайипа Эрдогана) предпримет все необходимые усилия для этого", - заявил представитель администрации президента Турции.

https://ria.ru/20250602/ukraina-2020553621.html

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в мире, турция, стамбул, россия, реджеп тайип эрдоган, второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле