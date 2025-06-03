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Россиянам назвали три способа вложить 100 тысяч рублей

Россиянам назвали три способа вложить 100 тысяч рублей - РИА Новости, 03.06.2025

Россиянам назвали три способа вложить 100 тысяч рублей

Вложить 100 тысяч рублей можно разными способами — все зависит от срока и цели инвестирования, рассказал агентству "Прайм" эксперт проекта НИФИ Минфина России... РИА Новости, 03.06.2025

2025-06-03T02:17:00+03:00

2025-06-03T02:17:00+03:00

2025-06-03T11:17:00+03:00

экономика

россия

алексей родин

моифинансы.рф

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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Вложить 100 тысяч рублей можно разными способами — все зависит от срока и цели инвестирования, рассказал агентству "Прайм" эксперт проекта НИФИ Минфина России "Моифинансы.рф" Алексей Родин.Для формирования подушки безопасности, чтобы не потерять на инфляции и иметь возможность снять деньги в любой момент, лучше предпочесть банковские вклады и фонды денежного рынка. При сохранении ключевой ставки можно заработать 19,5-23% годовых; если ставка будет ниже, упадет и доходность.Для среднесрочных сбережений можно добавить долгосрочные ОФЗ, которые позволяют заработать в период снижения ставок. Тогда сами бумаги подорожают примерно до 90% от номинала, плюс можно заработать на купонном доходе. Наши 100 тысяч рублей могут превратиться в 180 тысяч рублей, рассказал Родин.Для долгосрочных сбережений банковские вклады — слишком консервативный вариант. Лучше выбрать пассивный индексный портфель, вложив деньги в разные активы по подходящему риск-профилю. За 20 лет это позволит заработать до 1 375 000 рублей при средней доходности 14%."Для продвинутых подойдет вложение в долгосрочные гособлигации во время кризиса и пассивный индексный портфель после снижения ключевой ставки. Тогда через 20 лет можно рассчитывать на капитал в размере 1 900 000 рублей", — заключил Родин.

https://ria.ru/20250601/vklady-2020208423.html

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экономика, россия, алексей родин, моифинансы.рф, вклады