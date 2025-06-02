https://ria.ru/20250602/zhuravlev-2020447355.html

Журавлев делал осознанный выбор между долгом и любовью, заявил Киселев

Журавлев делал осознанный выбор между долгом и любовью, заявил Киселев - РИА Новости, 02.06.2025

Журавлев делал осознанный выбор между долгом и любовью, заявил Киселев

Генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев на открытии выставки фоторабот военных корреспондентов РИА Новости памяти военкора Ростислава... РИА Новости, 02.06.2025

2025-06-02T14:02:00+03:00

2025-06-02T14:02:00+03:00

2025-06-02T14:02:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

запорожская область

украина

ростислав журавлев

дмитрий киселев

владимир путин

госдума рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/02/2020445540_0:118:3052:1835_1920x0_80_0_0_025d2bdff5596cf85f87330c69684d47.jpg

МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев на открытии выставки фоторабот военных корреспондентов РИА Новости памяти военкора Ростислава Журавлева отметил, что Журавлев делал осознанный выбор между долгом и любовью, о чем говорят подписи к его фотографиям. В понедельник в Госдуме открылась выставка фоторабот военных корреспондентов РИА Новости памяти военкора Ростислава Журавлева, организованная фракцией КПРФ. "Никогда не забуду те слова, которые мама сказала над гробом в Екатеринбурге во время похорон. Они были очень неожиданны для многих, и смысл их был в том, что если бы можно было выбирать: вот так либо по-другому, чтобы Ростислав бегал от трудностей, от службы, бежал бы к моей юбке, и я бы видела вот эту слабость моего сына, то я бы предпочла ту судьбу, которая избрала, и моего сына, воина и журналиста. Это было примерно так. Какое же мужество нужно иметь, чтобы так, буквально оперевшись на гроб сына, произнести такие слова и донести до всех, кто собрался на те похороны, вот эту важную мысль", - сказал Киселев. Он подчеркнул, что, по сути, это классический драматургический конфликт между любовью и долгом, где долг побеждает. "И, конечно, этот конфликт ощущал в себе наш товарищ и сделал осознанный выбор, и вот под одной из фотографий сейчас есть надпись, можно посмотреть: если я умру, то умру красиво и погибну красиво под гимн. То есть это чувство долга и осознание того, что ты персонально являешься носителем общего народного духа", - добавил Киселев. По его словам, "каждая фотография теперь излучает любовь, потому что долг был выбран, а любовь осталась все равно. Любовь в семье, наша любовь. И каждая фотография излучает эту силу, которая опирается на любовь, она подпитывает нас". "Так что надо суметь просто это получить, потому что есть способность дать, а есть способность взять. Вот сейчас нам нужно от этой, опять же, фотографии научиться брать энергию, брать подпитываться благородством и нести эту идею России, нести ее дальше. Спасибо всем коллегам, кто собрался, кто помнит и кто сопереживает то, что несут эти фотографии, входя в определенный резонанс. Спасибо большое", - заключил Киселев. Ростислав Журавлев - военный журналист РИА Новости (входит в состав международной медиагруппы "Россия сегодня"). Начал карьеру журналиста в 2012 году после срочной службы в рядах Вооруженных сил России. В 2014 году освещал события по возвращению Крыма, участник "Русской весны" на юго-востоке Украины. С июля по декабрь 2014 года находился в зоне военного конфликта в Луганске на территории народного ополчения. Вступил добровольцем в "Интербригаду" в составе батальона "Заря" ЛНР. Работал в РИА Новости с 2021 года, в первые дни СВО отправился в командировку в зону боевых действий, сначала в ДНР, затем в Харьковскую область, после этого - в Запорожскую область. Ростислав, несмотря на свой молодой возраст, входил в десятку лучших военных корреспондентов России. В 2022 году его наградили призом премии "Золотое перо" за смелость при выполнении журналистского долга. В конце июля 2023 года в Запорожской области Ростислав готовил репортаж о применении Украиной запрещенных кассетных боеприпасов. 22 июля 2023 года Журавлев был убит в результате обстрела кассетными боеприпасами ВСУ в зоне спецоперации в Запорожской области, через четыре дня после своего дня рождения. Президент России Владимир Путин 27 июля 2023 года наградил Журавлева Орденом Мужества посмертно. Также Журавлева посмертно наградили орденом "За заслуги перед Запорожской областью", а одна из школ в Мелитополе будет носить его имя.

https://ria.ru/20250423/voenkor-2013034559.html

https://ria.ru/20250222/zhuravlev-2000988892.html

https://ria.ru/20250222/sbornik-2000999341.html

россия

запорожская область

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, запорожская область, украина, ростислав журавлев, дмитрий киселев, владимир путин, госдума рф, кпрф, вооруженные силы украины, общество