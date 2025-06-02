https://ria.ru/20250602/zelenskiy-2020531298.html

На Западе взвыли от ярости из-за признания Зеленского

На Западе взвыли от ярости из-за признания Зеленского - РИА Новости, 02.06.2025

На Западе взвыли от ярости из-за признания Зеленского

Пользователи соцсети X согласились с заявлением бывшего советника президента США Дональда Трампа генерала Майкла Флинна о том, что атакой на российские военные... РИА Новости, 02.06.2025

2025-06-02T18:57:00+03:00

2025-06-02T18:57:00+03:00

2025-06-02T18:57:00+03:00

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дональд трамп

владимир зеленский

майкл флинн

евросоюз

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МОСКВА, 2 июня — РИА Новости. Пользователи соцсети X согласились с заявлением бывшего советника президента США Дональда Трампа генерала Майкла Флинна о том, что атакой на российские военные аэродромы Владимир Зеленский оскорбил американского лидера и поставил под угрозу всю мировую безопасность."Что, если бы такое сделала Россия? <…> Это неуважение к США. НАТО и ЕС должны это учесть. Зеленский считает, что он ничему и никому не подвластен", — написал один из комментаторов."Зеленский и его союзники четко дали понять, что не желают мира. Они явно хотят третьей мировой. Нацисты повторяют историю. В конце концов Россия снова доберется до Берлина — как и в прошлый раз — и освободит Европу от нацизма раз и навсегда", — высказался читатель."Пока Зеленский жив, похоже, что мир недостижим", — заявил другой."Никакой Зеленский не праведник и не хочет мира своей стране. Более того, сдается мне, он только что открыл ящик Пандоры с новыми несчастьями", — заключил один из комментаторов.В воскресенье Минобороны России сообщило, что киевский режим совершил теракт с применением FPV-дронов в отношении аэродромов в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. Террористические атаки Киева в отношении аэродромов в Ивановской, Рязанской и Амурской областях были отражены. Как уточнило ведомство, возгорания, произошедшие в результате атак Украины на аэродромы в Мурманской и Иркутской областях, ликвидированы, жертв среди персонала нет.Ответственность за атаки взял на себя Владимир Зеленский.Как утверждает журналистка американского телеканала CBS, США не делились с Украиной разведывательными данными, Киев собирал их самостоятельно.Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20250602/zelenskiy-2020483794.html

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в мире, сша, россия, амурская область, дональд трамп, владимир зеленский, майкл флинн, евросоюз, нато, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025