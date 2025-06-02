https://ria.ru/20250602/vybory-2020373390.html

Польские либералы всю ночь праздновали победу, но потом проснулись

Польские либералы всю ночь праздновали победу, но потом проснулись - РИА Новости, 02.06.2025

Польские либералы всю ночь праздновали победу, но потом проснулись

Редкий случай: сразу после окончания голосования на выборах президента Польши в штабах обоих кандидатов царил праздник. Победу отмечал и представитель правящей... РИА Новости, 02.06.2025

2025-06-02T08:00:00+03:00

2025-06-02T08:00:00+03:00

2025-06-02T14:16:00+03:00

в мире

польша

россия

украина

кароль навроцкий

рафал тшасковски

анджей дуда

право и справедливость

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/01/2020342918_0:56:1536:920_1920x0_80_0_0_40398a58094c2741945c67f5a70b93d2.jpg

Редкий случай: сразу после окончания голосования на выборах президента Польши в штабах обоих кандидатов царил праздник. Победу отмечал и представитель правящей "Гражданской коалиции" мэр Варшавы Рафал Тшасковский, которого экзитполы вывели на первое место. Но и в штабе его оппонента Кароля Навроцкого, поддержанного оппозиционной партией "Право и cправедливость" (ПиС), радовались и скандировали победные лозунги.Просто отрыв между двумя кандидатами оказался минимальным. Компания Ipsos отдала победу Тшасковскому с разницей в 0,6% (50,3% против 49,7%). А фирма OGB показала разрыв и того меньше — 50,2% против 49,8%. Правые были уверены, что их избиратель, обитающий в маленьких городах и селах, менее достижим для социологов, а потому результат их кандидатов обычно в опросах занижают. В подтверждение они напомнили о том, что на прошлых президентских выборах в 2020 году та же Ipsos отдала минимальную победу их Анджею Дуде, а реальный разрыв оказался больше.Именно это дало основания лидеру ПиС Ярославу Качиньскому публично заявить: "В предстоящую ночь мы выиграем выборы". Другая же представительница штаба Навроцкого, его пресс-секретарь Эмилия Вержбицкая, была более осторожна, заявив: "Это ничья. Нам придется ждать результатов до утра, мяч еще в игре. Я думаю, радость в команде Рафала Тшасковского преждевременна". И они оба оказались правы.Действительно, спустя всего через пару часов после оглашения первых экзитполов, уже глубокой ночью, социологи объявили совершенно противоположные результаты уточненного экзитпола, согласно которым за Навроцкого проголосовал 51% избирателей, а за Тшасковского — 49%. К утру данные подсчета голосов подтвердили абсолютную точность именно этого опроса. Можно только представить, что утром понедельника чувствовали проснувшиеся демократы, успевшие уже бурно отпраздновать победу своего кандидата.Такой удар по представителям левого лагеря представить было сложно. Лица политических комментаторов основных польских телеканалов менялись по ходу живой трансляции результатов на прямо противоположные. Еще бы, многим из них предстоит объясняться с новым президентом по поводу того, что о нем наговорили в ходе выборов. А столь ожесточенной, такой грязной кампании, которая имела место в последние несколько дней до голосования, не было еще никогда. Она и до первого тура шла очень жестко и сопровождалась множеством скандалов. Но когда демократы поняли, что им реально грозит поражение во втором туре, они включили самый что ни на есть черный пиар против своего оппонента.Президент Института национальной памяти Навроцкий вдруг предстал перед публикой в роли бандита, головореза, сутенера, друга мафии. За несколько дней до выборов, когда уже кандидат не успевал бы оспорить ложь о себе в суде, все либеральные СМИ дружно распространили сообщения о том, что Навроцкий в молодые годы, работая вышибалой в элитном "Гранд-отеле" в Сопоте, поставлял проституток богатым клиентам. И самое ужасное обвинение, которое можно выдвинуть в Польше: Навроцкого объявили "пророссийским" кандидатом! И неважно, что тот всегда критиковал Россию самым жесточайшим образом — кого это волнует?Даже любопытно: если этот политик настолько запятнал свое имя, как же до этого он мог занимать высокую чиновничью должность? Где же разоблачители были раньше? И самое главное: что они будут делать теперь, после оглашения результатов выборов? Надо же как-то объяснять, куда все эти "разоблачительные" истории денутся.Итак, можно подвести итог: на голосовании в Польше первое место занял представитель правых Кароль Навроцкий. Недавний опыт Молдавии и Румынии показал, что в современной Европе занять первое место и выиграть выборы — это не одно и то же. Как верно заметил политолог Адам Виломский, "на этих выборах может оказаться так, что победить — это одно, а стать президентом — это другое".В случае же, если правые защитят свою победу, в стране, на первый взгляд, ничего не меняется — ставленник того же ПиС Анджей Дуда уступает кресло своему политическому соратнику, не более того. Но для либералов это является серьезным ударом. Они до последнего верили в то, что наконец-то и законодательная, и исполнительная ветви власти окажутся в их руках. Теперь же им придется смириться с тем, что противовес в виде правого президента при наличии либеральных сейма и кабинета министров сохраняется. И ПиС отныне получает хорошие стартовые позиции для начала парламентской кампании. До выборов осталось еще два года, но в условиях довольно шаткой коалиции и падения популярности кабинета Дональда Туска опция досрочных выборов становится все более реальной.А нынешние выборы — и это стало самым неожиданным ударом для истеблишмента! — показали, что от либералов довольно стремительно отворачивается молодежь, которая считалась их электоральной базой. Судя по анализу экзитполов, правые на этот раз выиграли в этой возрастной категории. А это значит, что при сохранении данной тенденции перспективы демократов будут уменьшаться.Для России вроде бы тоже ничего особо не меняется — оба кандидата находились на единой позиции нещадной критики нашей страны и упражнялись в русофобских лозунгах. Но надо напомнить, что между первым и вторым турами Навроцкий вынужден был пойти на публичную сделку с занявшим третье место представителем "Конфедерации" Славомиром Ментценом — представитель ПиС в прямом эфире подписал обязательство не голосовать за вступление Украины в НАТО и не поддерживать ввод польских войск на территорию этой страны. А президент Польши, хоть и является больше церемониальной фигурой, в этих вопросах как раз имеет определяющее право принятия решений. Так что в Киеве известие о победе правых восприняли, прямо скажем, без особого энтузиазма — получается, избиратели Польши проголосовали за нейтральный статус Украины. Белорусский политолог Алексей Дзермант сделал вывод: "Шансы на вовлечение Польши в полномасштабную войну немного снижаются".Главный же итог этих выборов — фиксация глубокого раскола в польском обществе как минимум на два противоборствующих, даже антагонистических лагеря. Причем раскол этот носит и региональный характер — примерно 70% избирателей юго-востока страны проголосовали за Навроцкого и порядка 60% жителей северо-запада — за Тшасковского. По мере приближения парламентских выборов этот раскол может только усилиться.

https://ria.ru/20250601/polsha-2020288376.html

https://ria.ru/20250520/uzhas-2017976675.html

https://ria.ru/20250602/navrotskiy-2020371567.html

https://ria.ru/20250531/ukraina-2019996460.html

польша

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Владимир Корнилов https://cdnn21.img.ria.ru/images/150952/34/1509523493_245:0:1576:1331_100x100_80_0_0_160e34718e1b8077f7b50055b16d4238.jpg

Владимир Корнилов https://cdnn21.img.ria.ru/images/150952/34/1509523493_245:0:1576:1331_100x100_80_0_0_160e34718e1b8077f7b50055b16d4238.jpg

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Корнилов https://cdnn21.img.ria.ru/images/150952/34/1509523493_245:0:1576:1331_100x100_80_0_0_160e34718e1b8077f7b50055b16d4238.jpg

в мире, польша, россия, украина, кароль навроцкий, рафал тшасковски, анджей дуда, право и справедливость, нато, аналитика