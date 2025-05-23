https://ria.ru/20250523/polsha-2018460468.html

Выборы в Польше еще продолжаются, но Украина уже проиграла

Выборы в Польше еще продолжаются, но Украина уже проиграла - РИА Новости, 23.05.2025

Выборы в Польше еще продолжаются, но Украина уже проиграла

Президентские выборы в Польше вышли на финишную прямую. Сейчас мы наблюдаем кульминацию предвыборной борьбы с соответствующим нарастанием страстей и интриг. С... РИА Новости, 23.05.2025

2025-05-23T08:00:00+03:00

2025-05-23T08:00:00+03:00

2025-05-23T08:05:00+03:00

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кароль навроцкий

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Президентские выборы в Польше вышли на финишную прямую. Сейчас мы наблюдаем кульминацию предвыборной борьбы с соответствующим нарастанием страстей и интриг. С одной стороны, все выглядит предсказуемым: как и планировалось, во второй тур вышли кандидаты двух основных политических сил истеблишмента — мэр Варшавы Рафал Тшасковский, поддержанный правящей "Гражданской коалицией", и глава Института национальной памяти Кароль Навроцкий, которого проталкивает партия "Право и справедливость" (ПиС), ныне находящаяся в оппозиции. С другой стороны, неожиданно для многих выяснилось, что на финише в гонке участвуют больше двух кандидатов.Главный результат первого тура выборов, который до сих пор обсуждают все тамошние СМИ и пользователи соцсетей, — это не показатели двух первых кандидатов. Здесь как раз социология не подвела. Как и предсказывалось, Тшасковский опередил своего соперника с незначительным отрывом (31,4% на 29,5%). Но главным шоком для истеблишмента стали показатели кандидатов, пришедших на финиш третьим и четвертым. И именно от того, как проголосуют во втором туре избиратели этих политиков, зависит исход выборов.Значительно больше, чем рисовали картину социологи, получили яркие представители антиистеблишмента: кандидат от правой коалиции "Конфедерация", депутат сейма Славомир Ментцен (14,8%) и еще более правый и скандальный политик, депутат Европарламента Гжегош Браун (6,3%). Простая арифметика показывает, что сложение голосов, отданных за этих двух кандидатов, может обеспечить Навроцкому победу во втором туре, который состоится 1 июня.Вопрос лишь в том, возможно ли это сложение. И вот тут-то на арену вышел как раз Ментцен, чей результат стал главной сенсацией первого тура. Истеблишмент шокирован даже не тем, что он занял третье место с чуть лучшим результатом, чем ему предсказывали. Дело в том, что Ментцен занял уверенное первое место среди молодежи 18-29 лет, получив в этой возрастной категории до 35% голосов. В то время как оба представителя истеблишмента в общей сложности недотянули и до четверти голосов этого электората. Тамошние СМИ уже назвали произошедшее "Бунтом молодых". Этот анализ демонстрирует, что польская молодежь, обычно всегда более левая и либеральная, чем люди старших поколений, оказалась гораздо более консервативной и, с точки зрения демократических СМИ, "реакционной".Именно поэтому польские либералы ныне испытывают жуткий приступ паники. Главред журнала Polityka Ежи Бачинский призывает срочно создавать "Коалицию 1 июня" с целью "всеобщей мобилизации избирателей — всех тех, кто опасается возвращения к власти ПиС, причем в турбоверсии, радикализованной альянсом с "Конфедерацией" и Гжегожем Брауном". Он предупреждает: новые правые "настроены антиевропейски, националистически, антисемитски, <…> антиукраински, авторитарно и жаждут мести демократам".Кстати, насчет антиукраинских настроений правых. Украинский вопрос стал не последним в ходе бурных политических дебатов в Польше. СМИ особо выделяют, что кандидаты, занявшие третье и четвертое места, в ходе кампании сделали особый упор на повестку, которую расценили как антиукраинскую. Ментцен лично посетил Львов, призвав украинцев отказаться от героизации Степана Бандеры и его сторонников, чем вызвал бурную реакцию в Киеве. А Браун прославился тем, что во время предвыборного митинга демонстративно снял сине-желтый флаг Украины со здания города Бяла-Подляска.И вот теперь украинский фактор тоже становится одним из определяющих в ходе кампании перед вторым туром. Ментцен публично обратился к обоим кандидатам, вышедшим во второй тур, с просьбой принять участие в открытой дискуссии с ним в его же студии в Торуни, предложив им подписать декларацию из восьми пунктов, два из которых — категорический отказ от отправки польских военных на территорию Украины и обязательство заблокировать ее принятие в НАТО.Еще недавно такой подход был совершенно неприемлем в политическом дискурсе Польши. Но времена изменились. Навроцкий практически моментально принял приглашение Ментцена и вчера в студии того в прямом эфире под камеры подписал все пункты декларации. То есть потенциальный победитель президентских выборов (а надо заметить, что принципиальные внешнеполитические вопросы, включая вопрос об отправке военных за рубеж, решает именно президент Польши) заранее отказал Украине в ее евроатлантических устремлениях. Таким образом, второй тур выборов еще не состоялся, а Украина уже зачислена в проигравшие.Представитель либерального истеблишмента Тшасковский отказался подписывать декларацию Ментцена. Но тем не менее тоже вынужден был дать согласие на публичные дебаты с ним в Торуни (они запланированы на эту субботу). То есть неожиданно для всех главным дирижером и распорядителем второго тура стал кандидат, занявший третье место.Неудивительно, что это вызвало форменную истерику в Киеве. Там бьют в колокола и призывают всю многочисленную украинскую диаспору Польши к срочной мобилизации с целью "не допустить победу антиукраинских сил". Не остались в стороне и киевские спецслужбы. Главное управление разведки Украины моментально запустило фейк о "вмешательстве России", которая якобы начала в Польше спецоперацию Doppelganger ("Двойник") с целью "ослабить внутреннее единство" в польском обществе.Но ослаблять там особенно и нечего. Общую атмосферу, царящую после первого тура выборов, вкратце описал политолог Адам Виломский: "Пользователи платформы X пытаются убедить сторонников Брауна и Ментцена голосовать за Тшасковского, называя их фашистами. <…> Сторонники ПиС призывают голосовать за Навроцкого, используя примитивный моральный шантаж, как будто ПиС — последняя надежда народного католицизма в Польше. Когда это не срабатывает, они переходят к оскорблениям. Полное безумие".И какое тут еще нужно вмешательство зарубежных спецслужб, чтобы нарушить эту "политическую идиллию"? Польские элиты и без внешнего вмешательства вполне справляются с тем, чтобы грызть друг другу глотки.

https://ria.ru/20250520/evropa-2018034005.html

https://ria.ru/20250520/polsha-2018056814.html

https://ria.ru/20250518/polsha-2017732746.html

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аналитика, в мире, польша, украина, рафал тшасковски, кароль навроцкий