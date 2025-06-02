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В Турции выразили надежду на встречу Путина и Зеленского

В Турции выразили надежду на встречу Путина и Зеленского - РИА Новости, 02.06.2025

В Турции выразили надежду на встречу Путина и Зеленского

Турецкие власти рассчитывают, что переговоры России и Украины в Стамбуле в итоге приведут к встрече президента РФ Владимира Путина и Владимира Зеленского, но о... РИА Новости, 02.06.2025

2025-06-02T13:23:00+03:00

2025-06-02T13:23:00+03:00

2025-06-02T13:26:00+03:00

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СТАМБУЛ, 2 июн - РИА Новости. Турецкие власти рассчитывают, что переговоры России и Украины в Стамбуле в итоге приведут к встрече президента РФ Владимира Путина и Владимира Зеленского, но о такой встрече еще рано говорить, заявили РИА Новости в администрации президента Турции.Источник в турецком МИД сообщил ранее РИА Новости, что встреча делегаций РФ и Украины планируется в понедельник во дворце Чираган в Стамбуле в 13.00 мск. Ожидается, что со вступительным словом на переговорах выступит глава МИД Турции Хакан Фидан."Рассчитываем, что в итоге приведет к этой встрече (Путина и Зеленского - ред.). Но пока рано об этом говорить", - сказал представитель администрации турецкого лидера.Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что встреча Путина и Зеленского возможна, но такая встреча должна быть итогом конкретных договоренностей двух делегаций по разным направлениям.Глава турецкого внешнеполитического ведомства Хакан Фидан ранее допустил возможность принятия саммита с участием президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, президента РФ Владимира Путина, президента США Дональда Трампа, а также Владимира Зеленского для достижения устойчивого прекращения огня на Украине. Эрдоган в ходе телефонного разговора с Зеленским перед переговорами РФ и Украины в Стамбуле выразил надежду на встречу лидеров, сообщила канцелярия главы турецкого государства.О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20250602/delegatsiya-2020425086.html

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