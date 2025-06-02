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Турция готова принять новый раунд переговоров в Стамбуле, сообщил источник - РИА Новости, 02.06.2025
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18:32 02.06.2025
https://ria.ru/20250602/ukraina-2020526399.html
Турция готова принять новый раунд переговоров в Стамбуле, сообщил источник
Турция готова принять новый раунд переговоров в Стамбуле, сообщил источник - РИА Новости, 02.06.2025
Турция готова принять новый раунд переговоров в Стамбуле, сообщил источник
Турция готова принять очередной раунд переговоров делегаций РФ и Украины в Стамбуле, но договоренностей по срокам нет, сообщил РИА Новости турецкий... РИА Новости, 02.06.2025
2025-06-02T18:32:00+03:00
2025-06-02T18:32:00+03:00
в мире
турция
россия
украина
реджеп тайип эрдоган
второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле
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СТАМБУЛ, 2 июн - РИА Новости. Турция готова принять очередной раунд переговоров делегаций РФ и Украины в Стамбуле, но договоренностей по срокам нет, сообщил РИА Новости турецкий дипломатический источник. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал "великолепной" встречу делегаций РФ и Украины во дворце Чираган в Стамбуле в понедельник. "А когда мы были против? Мы всегда готовы. Но конкретики по срокам пока нет", - заявил собеседник агентства.О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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в мире, турция, россия, украина, реджеп тайип эрдоган, второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле
В мире, Турция, Россия, Украина, Реджеп Тайип Эрдоган, Второй раунд переговоров России и Украины в Стамбуле
Турция готова принять новый раунд переговоров в Стамбуле, сообщил источник

Турция готова принять очередной раунд переговоров России и Украины

© AP Photo / Emrah GurelФлаг Турции
Флаг Турции - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
© AP Photo / Emrah Gurel
Флаг Турции. Архивное фото
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СТАМБУЛ, 2 июн - РИА Новости. Турция готова принять очередной раунд переговоров делегаций РФ и Украины в Стамбуле, но договоренностей по срокам нет, сообщил РИА Новости турецкий дипломатический источник.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал "великолепной" встречу делегаций РФ и Украины во дворце Чираган в Стамбуле в понедельник.
"А когда мы были против? Мы всегда готовы. Но конкретики по срокам пока нет", - заявил собеседник агентства.
О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже >>
Владимир Мединский после переговоров между делегациями России и Украины во дворце Чираган в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
Обмен военнопленным с Украиной будет паритетным, заявил Мединский
Вчера, 18:14
 
В миреТурцияРоссияУкраинаРеджеп Тайип ЭрдоганВторой раунд переговоров России и Украины в Стамбуле
 
 
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