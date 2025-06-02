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Турция готова принять новый раунд переговоров в Стамбуле, сообщил источник
Турция готова принять новый раунд переговоров в Стамбуле, сообщил источник - РИА Новости, 02.06.2025
Турция готова принять новый раунд переговоров в Стамбуле, сообщил источник
Турция готова принять очередной раунд переговоров делегаций РФ и Украины в Стамбуле, но договоренностей по срокам нет, сообщил РИА Новости турецкий... РИА Новости, 02.06.2025
2025-06-02T18:32:00+03:00
2025-06-02T18:32:00+03:00
2025-06-02T18:32:00+03:00
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второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле
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СТАМБУЛ, 2 июн - РИА Новости. Турция готова принять очередной раунд переговоров делегаций РФ и Украины в Стамбуле, но договоренностей по срокам нет, сообщил РИА Новости турецкий дипломатический источник. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал "великолепной" встречу делегаций РФ и Украины во дворце Чираган в Стамбуле в понедельник. "А когда мы были против? Мы всегда готовы. Но конкретики по срокам пока нет", - заявил собеседник агентства.О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже >>
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в мире, турция, россия, украина, реджеп тайип эрдоган, второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле
В мире, Турция, Россия, Украина, Реджеп Тайип Эрдоган, Второй раунд переговоров России и Украины в Стамбуле
Турция готова принять новый раунд переговоров в Стамбуле, сообщил источник
Турция готова принять очередной раунд переговоров России и Украины