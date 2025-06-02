В восьми областях Украины объявили воздушную тревогу
В Киевской еще семи областях Украины объявили воздушную тревогу
© AP Photo / Efrem LukatskyЛюди проходят мимо бетонного навеса с надписью "Укрытие"
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Люди проходят мимо бетонного навеса с надписью "Укрытие". Архивное фото
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Воздушную тревогу вновь объявили в понедельник в Киевской, Черкасской, Черниговской, Полтавской, Кировоградской и Днепропетровской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны, в 09.46 сигнал воздушной тревоги прозвучал в Киевской, Черкасской, Черниговской, Полтавской, Кировоградской и Днепропетровской областях. Ранее тревогу объявили в Харьковской и Сумской областях.
Ранее в понедельник тревогу в указанных регионах уже объявляли, спустя некоторое время ее отменили.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года: через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся, в том числе, по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.