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В восьми областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 02.06.2025
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10:10 02.06.2025
https://ria.ru/20250602/ukraina-2020394034.html
В восьми областях Украины объявили воздушную тревогу
В восьми областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 02.06.2025
В восьми областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушную тревогу вновь объявили в понедельник в Киевской, Черкасской, Черниговской, Полтавской, Кировоградской и Днепропетровской областях Украины,... РИА Новости, 02.06.2025
2025-06-02T10:10:00+03:00
2025-06-02T10:10:00+03:00
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Воздушную тревогу вновь объявили в понедельник в Киевской, Черкасской, Черниговской, Полтавской, Кировоградской и Днепропетровской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны, в 09.46 сигнал воздушной тревоги прозвучал в Киевской, Черкасской, Черниговской, Полтавской, Кировоградской и Днепропетровской областях. Ранее тревогу объявили в Харьковской и Сумской областях. Ранее в понедельник тревогу в указанных регионах уже объявляли, спустя некоторое время ее отменили. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года: через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся, в том числе, по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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в мире, днепропетровская область, россия, украина, дмитрий песков, вооруженные силы украины
В мире, Днепропетровская область, Россия, Украина, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В восьми областях Украины объявили воздушную тревогу

В Киевской еще семи областях Украины объявили воздушную тревогу

© AP Photo / Efrem LukatskyЛюди проходят мимо бетонного навеса с надписью "Укрытие"
Люди проходят мимо бетонного навеса с надписью Укрытие - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Люди проходят мимо бетонного навеса с надписью "Укрытие". Архивное фото
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Воздушную тревогу вновь объявили в понедельник в Киевской, Черкасской, Черниговской, Полтавской, Кировоградской и Днепропетровской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны, в 09.46 сигнал воздушной тревоги прозвучал в Киевской, Черкасской, Черниговской, Полтавской, Кировоградской и Днепропетровской областях. Ранее тревогу объявили в Харьковской и Сумской областях.
Ранее в понедельник тревогу в указанных регионах уже объявляли, спустя некоторое время ее отменили.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года: через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся, в том числе, по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Журналисты у дворца Чираган в Стамбуле, где ожидается второй раунд переговоров России и Украины - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
Мировые СМИ следят за предстоящей встречей России и Украины в Стамбуле
Вчера, 09:46
 
В миреДнепропетровская областьРоссияУкраинаДмитрий ПесковВооруженные силы Украины
 
 
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