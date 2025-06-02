https://ria.ru/20250602/ukraina-2020378568.html

"Перешли грань". На Западе возмутились ударом по российским аэродромам

"Перешли грань". На Западе возмутились ударом по российским аэродромам - РИА Новости, 02.06.2025

"Перешли грань". На Западе возмутились ударом по российским аэродромам

Украина терактом в отношении российских аэродромов перешла грань, пишет американский аналитик Скотт Риттер для норвежского издания Steigan. РИА Новости, 02.06.2025

2025-06-02T08:56:00+03:00

2025-06-02T08:56:00+03:00

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скотт риттер

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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Украина терактом в отношении российских аэродромов перешла грань, пишет американский аналитик Скотт Риттер для норвежского издания Steigan."Украинская операция "Паутина" перешла грань <...>. Реакция России и США может определить судьбу мира", — говорится в материале.По словам Риттера, теракт показал, что Киев не намерен содержательно готовиться к предстоящим мирным переговорам в Стамбуле.В воскресенье Минобороны России сообщило, что киевский режим совершил теракт с применением FPV-дронов в отношении аэродромов в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. Все террористические атаки Киева в отношении аэродромов в Ивановской, Рязанской и Амурской областях были отражены. Как уточнило ведомство, возгорания, произошедшие в результате атак Украины на аэродромы в Мурманской и Иркутской областях, ликвидированы, жертв среди персонала нет.Ответственность за атаки на себя взял Владимир Зеленский.

https://ria.ru/20250602/peregovory-2020304686.html

https://ria.ru/20250601/ukraina-2020348001.html

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украина

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скотт риттер, россия, в мире, украина, киев, владимир зеленский