В Туве усилят защиту стратегических объектов
В Туве усилят защиту стратегических объектов после атаки дронов в Приангарье
Военнослужащие. Архивное фото
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КРАСНОЯРСК, 2 июн – РИА Новости. Контроль усилят в районах расположения стратегических объектов в Туве после атаки украинских дронов на Иркутскую область, также увеличится количество пунктов проверки транспорта, сообщил глава республики Владислав Ховалыг в Telegram-канале после внепланового заседания антитеррористической комиссии и оперативного штаба в Туве.
"Сложившаяся сегодня обстановка требует от нас срочных и ответственных действий. Усиления внимания к потенциальным угрозам, заботы о безопасности наших объектов жизнеобеспечения… Договорились усилить контроль со стороны Росгвардии, МВД, ГАИ в районах расположения стратегических объектов, увеличить количество пунктов проверки транспорта", - написал Ховалыг.
Также, по словам главы региона, в республике идет работа по обеспечению безопасности проведения 12 июня Дня России.
"Нужно еще раз проконтролировать приведение в готовность всех сил и средств, проверить систему оповещения населения и другие ключевые звенья системы безопасности", - отметил Ховалыг.
Первая атака дронов на Сибирь произошла в воскресенье. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщал об атаке в поселке Средний Усольского района. Экстренные службы работают на месте ЧП. Источником, откуда вылетели дроны, стала фура. По словам губернатора, она блокирована и уничтожена. Кобзев призвал не выкладывать в соцсети и не делиться ни с кем видео и фото работы ПВО. Он прибыл к месту атаки, где прошло оперативное совещание с руководством города и района.
Минобороны РФ сообщило, что киевский режим совершил теракт с применением FPV-дронов в отношении аэродромов в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. Все террористические атаки Киева в Ивановской, Рязанской и Амурской областях были отражены. Как уточнило ведомство, возгорания, произошедшие в результате атак на аэродромы в Мурманской и Иркутской областях, ликвидированы, жертв среди персонала нет.