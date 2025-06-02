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В Туве усилят защиту стратегических объектов - РИА Новости, 02.06.2025
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11:11 02.06.2025
https://ria.ru/20250602/tuva-2020406520.html
В Туве усилят защиту стратегических объектов
В Туве усилят защиту стратегических объектов - РИА Новости, 02.06.2025
В Туве усилят защиту стратегических объектов
Контроль усилят в районах расположения стратегических объектов в Туве после атаки украинских дронов на Иркутскую область, также увеличится количество пунктов... РИА Новости, 02.06.2025
2025-06-02T11:11:00+03:00
2025-06-02T11:11:00+03:00
иркутская область
россия
амурская область
владислав ховалыг
игорь кобзев
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
гибдд мвд рф
безопасность
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КРАСНОЯРСК, 2 июн – РИА Новости. Контроль усилят в районах расположения стратегических объектов в Туве после атаки украинских дронов на Иркутскую область, также увеличится количество пунктов проверки транспорта, сообщил глава республики Владислав Ховалыг в Telegram-канале после внепланового заседания антитеррористической комиссии и оперативного штаба в Туве. "Сложившаяся сегодня обстановка требует от нас срочных и ответственных действий. Усиления внимания к потенциальным угрозам, заботы о безопасности наших объектов жизнеобеспечения… Договорились усилить контроль со стороны Росгвардии, МВД, ГАИ в районах расположения стратегических объектов, увеличить количество пунктов проверки транспорта", - написал Ховалыг. Также, по словам главы региона, в республике идет работа по обеспечению безопасности проведения 12 июня Дня России. "Нужно еще раз проконтролировать приведение в готовность всех сил и средств, проверить систему оповещения населения и другие ключевые звенья системы безопасности", - отметил Ховалыг. Первая атака дронов на Сибирь произошла в воскресенье. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщал об атаке в поселке Средний Усольского района. Экстренные службы работают на месте ЧП. Источником, откуда вылетели дроны, стала фура. По словам губернатора, она блокирована и уничтожена. Кобзев призвал не выкладывать в соцсети и не делиться ни с кем видео и фото работы ПВО. Он прибыл к месту атаки, где прошло оперативное совещание с руководством города и района. Минобороны РФ сообщило, что киевский режим совершил теракт с применением FPV-дронов в отношении аэродромов в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. Все террористические атаки Киева в Ивановской, Рязанской и Амурской областях были отражены. Как уточнило ведомство, возгорания, произошедшие в результате атак на аэродромы в Мурманской и Иркутской областях, ликвидированы, жертв среди персонала нет.
https://ria.ru/20250601/bpla-2020284654.html
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иркутская область, россия, амурская область, владислав ховалыг, игорь кобзев, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), гибдд мвд рф, безопасность
Иркутская область, Россия, Амурская область, Владислав Ховалыг, Игорь Кобзев, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), ГИБДД МВД РФ, Безопасность
В Туве усилят защиту стратегических объектов

В Туве усилят защиту стратегических объектов после атаки дронов в Приангарье

© РИА Новости | Перейти в медиабанкВоеннослужащие
Военнослужащие - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
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КРАСНОЯРСК, 2 июн – РИА Новости. Контроль усилят в районах расположения стратегических объектов в Туве после атаки украинских дронов на Иркутскую область, также увеличится количество пунктов проверки транспорта, сообщил глава республики Владислав Ховалыг в Telegram-канале после внепланового заседания антитеррористической комиссии и оперативного штаба в Туве.
"Сложившаяся сегодня обстановка требует от нас срочных и ответственных действий. Усиления внимания к потенциальным угрозам, заботы о безопасности наших объектов жизнеобеспечения… Договорились усилить контроль со стороны Росгвардии, МВД, ГАИ в районах расположения стратегических объектов, увеличить количество пунктов проверки транспорта", - написал Ховалыг.
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Также, по словам главы региона, в республике идет работа по обеспечению безопасности проведения 12 июня Дня России.
"Нужно еще раз проконтролировать приведение в готовность всех сил и средств, проверить систему оповещения населения и другие ключевые звенья системы безопасности", - отметил Ховалыг.
Первая атака дронов на Сибирь произошла в воскресенье. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщал об атаке в поселке Средний Усольского района. Экстренные службы работают на месте ЧП. Источником, откуда вылетели дроны, стала фура. По словам губернатора, она блокирована и уничтожена. Кобзев призвал не выкладывать в соцсети и не делиться ни с кем видео и фото работы ПВО. Он прибыл к месту атаки, где прошло оперативное совещание с руководством города и района.
Минобороны РФ сообщило, что киевский режим совершил теракт с применением FPV-дронов в отношении аэродромов в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. Все террористические атаки Киева в Ивановской, Рязанской и Амурской областях были отражены. Как уточнило ведомство, возгорания, произошедшие в результате атак на аэродромы в Мурманской и Иркутской областях, ликвидированы, жертв среди персонала нет.
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Иркутская областьРоссияАмурская областьВладислав ХовалыгИгорь КобзевФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)ГИБДД МВД РФБезопасность
 
 
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