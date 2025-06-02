https://ria.ru/20250602/tuva-2020406520.html

В Туве усилят защиту стратегических объектов

В Туве усилят защиту стратегических объектов - РИА Новости, 02.06.2025

В Туве усилят защиту стратегических объектов

Контроль усилят в районах расположения стратегических объектов в Туве после атаки украинских дронов на Иркутскую область, также увеличится количество пунктов... РИА Новости, 02.06.2025

2025-06-02T11:11:00+03:00

2025-06-02T11:11:00+03:00

2025-06-02T11:11:00+03:00

иркутская область

россия

амурская область

владислав ховалыг

игорь кобзев

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

гибдд мвд рф

безопасность

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КРАСНОЯРСК, 2 июн – РИА Новости. Контроль усилят в районах расположения стратегических объектов в Туве после атаки украинских дронов на Иркутскую область, также увеличится количество пунктов проверки транспорта, сообщил глава республики Владислав Ховалыг в Telegram-канале после внепланового заседания антитеррористической комиссии и оперативного штаба в Туве. "Сложившаяся сегодня обстановка требует от нас срочных и ответственных действий. Усиления внимания к потенциальным угрозам, заботы о безопасности наших объектов жизнеобеспечения… Договорились усилить контроль со стороны Росгвардии, МВД, ГАИ в районах расположения стратегических объектов, увеличить количество пунктов проверки транспорта", - написал Ховалыг. Также, по словам главы региона, в республике идет работа по обеспечению безопасности проведения 12 июня Дня России. "Нужно еще раз проконтролировать приведение в готовность всех сил и средств, проверить систему оповещения населения и другие ключевые звенья системы безопасности", - отметил Ховалыг. Первая атака дронов на Сибирь произошла в воскресенье. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщал об атаке в поселке Средний Усольского района. Экстренные службы работают на месте ЧП. Источником, откуда вылетели дроны, стала фура. По словам губернатора, она блокирована и уничтожена. Кобзев призвал не выкладывать в соцсети и не делиться ни с кем видео и фото работы ПВО. Он прибыл к месту атаки, где прошло оперативное совещание с руководством города и района. Минобороны РФ сообщило, что киевский режим совершил теракт с применением FPV-дронов в отношении аэродромов в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. Все террористические атаки Киева в Ивановской, Рязанской и Амурской областях были отражены. Как уточнило ведомство, возгорания, произошедшие в результате атак на аэродромы в Мурманской и Иркутской областях, ликвидированы, жертв среди персонала нет.

https://ria.ru/20250601/bpla-2020284654.html

https://ria.ru/20250602/postradavshie-2020375014.html

иркутская область

россия

амурская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

иркутская область, россия, амурская область, владислав ховалыг, игорь кобзев, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), гибдд мвд рф, безопасность