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В Турции ответили на вопрос о периодичности встреч делегаций Москвы и Киева
В Турции ответили на вопрос о периодичности встреч делегаций Москвы и Киева - РИА Новости, 02.06.2025
В Турции ответили на вопрос о периодичности встреч делегаций Москвы и Киева
Прогнозировать периодичность встреч делегаций России и Украины в Стамбуле сложно, но двери Турции всегда открыты для переговоров, заявили РИА Новости в... РИА Новости, 02.06.2025
2025-06-02T06:36:00+03:00
2025-06-02T06:36:00+03:00
2025-06-02T06:36:00+03:00
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СТАМБУЛ, 2 июн – РИА Новости. Прогнозировать периодичность встреч делегаций России и Украины в Стамбуле сложно, но двери Турции всегда открыты для переговоров, заявили РИА Новости в администрации турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана. "Сейчас сложно ответить на этот вопрос. Но как было заявлено на самом высшем уровне, двери Турции всегда открыты для посредничества", - сказал представитель администрации турецкого лидера, отвечая на вопрос, насколько периодичными могут быть переговоры делегаций РФ и Украины в Стамбуле. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что российская делегация готова представить украинской стороне меморандум по урегулированию в ходе второго раунда переговоров в Стамбуле 2 июня. Россия на предстоящих возможных переговорах с Украиной в Стамбуле предлагает обменяться меморандумами о подходах обеих сторон к переговорному процессу, заявил в пятницу постпред РФ при ООН Василий Небензя.
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В мире, Россия, Стамбул, Украина, Реджеп Тайип Эрдоган, Сергей Лавров, Василий Небензя, ООН, Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025
В Турции ответили на вопрос о периодичности встреч делегаций Москвы и Киева
В Турции считают, что прогнозировать периодичность встреч Москвы и Киева сложно