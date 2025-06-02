Турция рассчитывает на подвижки в вопросе прекращения огня на Украине
Турция рассчитывает на подвижки на переговорах о прекращении огня на Украине
© РИА Новости / Сергей Карпухин/Pool | Перейти в медиабанкПеред началом российско-украинских переговоров во дворце Долмабахче в Стамбуле
Перед началом российско-украинских переговоров во дворце Долмабахче в Стамбуле. Архивное фото
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СТАМБУЛ, 2 июн – РИА Новости. Турецкая сторона рассчитывает, что планируемые на понедельник переговоры делегаций РФ и Украины в Стамбуле приведут к подвижкам в вопросе прекращения огня и стороны согласуют позиции, заявили РИА Новости в администрации президента Турции.
Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что российская делегация готова представить украинской стороне меморандум по урегулированию в ходе второго раунда переговоров в Стамбуле 2 июня. Россия на предстоящих возможных переговорах с Украиной в Стамбуле предлагает обменяться меморандумами о подходах обеих сторон к переговорному процессу, заявил в пятницу постпред РФ при ООН Василий Небензя.
"Как уже заявил господин президент (Турции Реджеп Тайип Эрдоган - ред.), мы рассчитываем на подвижки в вопросе прекращения огня, на согласование позиций. Важно продолжить переговорный процесс, чтобы остановить войну. Турция готова сделать всё от нее зависящее в данном направлении", - сказал представитель администрации президента Турции.
Президент России Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, цель предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Российская делегация прибыла в Стамбул 15 мая, однако контактов между представителями двух стран не было. Встреча состоялась на следующий день и продлилась почти два часа. Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, заявил, что Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной.