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"Сначала даже не поверил". Что придумали питерские волонтеры для фронта

"Сначала даже не поверил". Что придумали питерские волонтеры для фронта - РИА Новости, 02.06.2025

"Сначала даже не поверил". Что придумали питерские волонтеры для фронта

Гуманитарные сборы, реабилитация раненых и выезды на передовую — в Санкт-Петербурге несколько человек из совершенно разных сфер объединились, чтобы помогать... РИА Новости, 02.06.2025

2025-06-02T08:00:00+03:00

2025-06-02T08:00:00+03:00

2025-06-02T08:03:00+03:00

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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости, Виктор Званцев. Гуманитарные сборы, реабилитация раненых и выезды на передовую — в Санкт-Петербурге несколько человек из совершенно разных сфер объединились, чтобы помогать бойцам, которые находятся как непосредственно в зоне СВО, так и на лечении. А началось все благодаря телефонному звонку.Звонок волонтераВ феврале 2024-го у рабочего одного из оборонных предприятий Санкт-Петербурга Александра Сухарева умер отец. Он перенес тяжелый инсульт, долго болел."Коллеги скинулись на похороны. Но потратил не все — осталось около 50 тысяч рублей, — рассказывает Александр. — Также дома лежало несколько упаковок памперсов, медикаменты. Я выставил это в Сети, чтобы забрали, кому надо, — бесплатно".Позвонила девушка. Говорит: хочу отвезти лекарства в больницу раненым. И предложила поучаствовать в сборе гуманитарной помощи."Сперва я отнесся к ней с недоверием, поскольку не раз слышал о различных мошенниках, наживающихся на теме СВО, — продолжает Александр. — Но поехал в больницу. Пообщался с заведующим отделением, пациентами".Это произвело на него большое впечатление. Решил помогать. Заведующий сообщил, что больница остро нуждается в памперсах и питьевой воде.Новый проект"Сначала в месяц уходило около 20 тысяч, которые я выделял из зарплаты, но заявок было все больше, — вспоминает волонтер. — Я обратился к коллегам с завода, создал соответствующий телеграм-канал. Многие откликнулись, в том числе молодежный совет предприятия".Со временем занялись и бойцами на фронте. "Ассортимент" постоянно расширялся. Недавно, например, в одно из подразделений отправили "буханку" для эвакуационной группы."Еще мы ведем, так сказать, воспитательно-просветительскую деятельность, — добавляет Александр. — Приглашаем бойцов на завод, организуем им экскурсии. Парни, в свою очередь, делятся боевым опытом. Недавно в гостях побывал Герой России полковник Рустам Сайфулин, воюющий с 2022-го".Также волонтеры поддерживают один из детских домов в Петербурге. "Сейчас хотим показать им спектакль любительского театра, в котором я иногда играю, — говорит Александр. — В общем, втянулся в это, и теперь за что ни возьмись — все получается. Мне кажется, когда полностью погружаешься в процесс, результат обязательно будет".Недавно он заявил свой волонтерский проект на молодежный конкурс. Если станет лауреатом, половину денег потратит на раненых, вторую — на бойцов на фронте. Но главная задача, по его словам, — привлечь к помощи как можно больше людей.Планы на будущееОдни волонтеры шьют маскировочные сети, другие во главе с офицером-подводником в отставке Евгением Казмирчуком отвозят все это в зону спецоперации."В 2023-м ко мне обратился мой товарищ из госпиталя и попросил помочь находящимся на лечении бойцам, — рассказывает Евгений. — С бывшими сослуживцами организовал сборы. В итоге за лето мы обеспечили госпиталь всем необходимым — от бытовой и медицинской техники до протезов для ампутантов".Затем отставной офицер перенес фокус внимания на передний край. Регулярно привозит на фронт дроны, рации, аккумуляторы и другой инвентарь."В Гостином Дворе есть спортивный зал Ассоциации ветеранов дзюдо. Мы там организовали секцию для бойцов-ампутантов, — добавляет он. — Благодаря содействию моего друга Михаила Чудовского дважды в неделю с ними отдельно занимается тренер, а еще дистанционно работает психолог, помогающий избавиться от ПТСР".Волонтеры планируют открыть реабилитационный центр, чтобы помогать не только бойцам, но и гражданским ампутантам. Помещение уже нашли, осталось оформить документы. И главное, привлечь к делу еще больше неравнодушных.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Михаил Кевхиев

общество, здоровье - общество, санкт-петербург, россия