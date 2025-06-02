Рейтинг@Mail.ru
"Сначала даже не поверил". Что придумали питерские волонтеры для фронта - РИА Новости, 02.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка Надежные люди - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
Надежные люди
 
08:00 02.06.2025 (обновлено: 08:03 02.06.2025)
https://ria.ru/20250602/svo-2020001336.html
"Сначала даже не поверил". Что придумали питерские волонтеры для фронта
"Сначала даже не поверил". Что придумали питерские волонтеры для фронта - РИА Новости, 02.06.2025
"Сначала даже не поверил". Что придумали питерские волонтеры для фронта
Гуманитарные сборы, реабилитация раненых и выезды на передовую — в Санкт-Петербурге несколько человек из совершенно разных сфер объединились, чтобы помогать... РИА Новости, 02.06.2025
2025-06-02T08:00:00+03:00
2025-06-02T08:03:00+03:00
надежные люди
общество
здоровье - общество
санкт-петербург
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/14/2018115688_0:210:2895:1838_1920x0_80_0_0_27470080c0b3bb442513580025d8006a.jpg
МОСКВА, 2 июн — РИА Новости, Виктор Званцев. Гуманитарные сборы, реабилитация раненых и выезды на передовую — в Санкт-Петербурге несколько человек из совершенно разных сфер объединились, чтобы помогать бойцам, которые находятся как непосредственно в зоне СВО, так и на лечении. А началось все благодаря телефонному звонку.Звонок волонтераВ феврале 2024-го у рабочего одного из оборонных предприятий Санкт-Петербурга Александра Сухарева умер отец. Он перенес тяжелый инсульт, долго болел."Коллеги скинулись на похороны. Но потратил не все — осталось около 50 тысяч рублей, — рассказывает Александр. — Также дома лежало несколько упаковок памперсов, медикаменты. Я выставил это в Сети, чтобы забрали, кому надо, — бесплатно".Позвонила девушка. Говорит: хочу отвезти лекарства в больницу раненым. И предложила поучаствовать в сборе гуманитарной помощи."Сперва я отнесся к ней с недоверием, поскольку не раз слышал о различных мошенниках, наживающихся на теме СВО, — продолжает Александр. — Но поехал в больницу. Пообщался с заведующим отделением, пациентами".Это произвело на него большое впечатление. Решил помогать. Заведующий сообщил, что больница остро нуждается в памперсах и питьевой воде.Новый проект"Сначала в месяц уходило около 20 тысяч, которые я выделял из зарплаты, но заявок было все больше, — вспоминает волонтер. — Я обратился к коллегам с завода, создал соответствующий телеграм-канал. Многие откликнулись, в том числе молодежный совет предприятия".Со временем занялись и бойцами на фронте. "Ассортимент" постоянно расширялся. Недавно, например, в одно из подразделений отправили "буханку" для эвакуационной группы."Еще мы ведем, так сказать, воспитательно-просветительскую деятельность, — добавляет Александр. — Приглашаем бойцов на завод, организуем им экскурсии. Парни, в свою очередь, делятся боевым опытом. Недавно в гостях побывал Герой России полковник Рустам Сайфулин, воюющий с 2022-го".Также волонтеры поддерживают один из детских домов в Петербурге. "Сейчас хотим показать им спектакль любительского театра, в котором я иногда играю, — говорит Александр. — В общем, втянулся в это, и теперь за что ни возьмись — все получается. Мне кажется, когда полностью погружаешься в процесс, результат обязательно будет".Недавно он заявил свой волонтерский проект на молодежный конкурс. Если станет лауреатом, половину денег потратит на раненых, вторую — на бойцов на фронте. Но главная задача, по его словам, — привлечь к помощи как можно больше людей.Планы на будущееОдни волонтеры шьют маскировочные сети, другие во главе с офицером-подводником в отставке Евгением Казмирчуком отвозят все это в зону спецоперации."В 2023-м ко мне обратился мой товарищ из госпиталя и попросил помочь находящимся на лечении бойцам, — рассказывает Евгений. — С бывшими сослуживцами организовал сборы. В итоге за лето мы обеспечили госпиталь всем необходимым — от бытовой и медицинской техники до протезов для ампутантов".Затем отставной офицер перенес фокус внимания на передний край. Регулярно привозит на фронт дроны, рации, аккумуляторы и другой инвентарь."В Гостином Дворе есть спортивный зал Ассоциации ветеранов дзюдо. Мы там организовали секцию для бойцов-ампутантов, — добавляет он. — Благодаря содействию моего друга Михаила Чудовского дважды в неделю с ними отдельно занимается тренер, а еще дистанционно работает психолог, помогающий избавиться от ПТСР".Волонтеры планируют открыть реабилитационный центр, чтобы помогать не только бойцам, но и гражданским ампутантам. Помещение уже нашли, осталось оформить документы. И главное, привлечь к делу еще больше неравнодушных.
санкт-петербург
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Михаил Кевхиев
Михаил Кевхиев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/14/2018115688_82:0:2813:2048_1920x0_80_0_0_d2be5189f8dea0f508fbe7d561e154e5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, здоровье - общество, санкт-петербург, россия
Надежные люди, Общество, Здоровье - Общество, Санкт-Петербург, Россия

"Сначала даже не поверил". Что придумали питерские волонтеры для фронта

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа артиллерийского расчета самоходной пушки 2С7М "Малка" группировки войск "Центр" на Красноармейском направлении СВО
Боевая работа артиллерийского расчета самоходной пушки 2С7М Малка группировки войск Центр на Красноармейском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Боевая работа артиллерийского расчета самоходной пушки 2С7М "Малка" группировки войск "Центр" на Красноармейском направлении СВО
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 2 июн — РИА Новости, Виктор Званцев. Гуманитарные сборы, реабилитация раненых и выезды на передовую — в Санкт-Петербурге несколько человек из совершенно разных сфер объединились, чтобы помогать бойцам, которые находятся как непосредственно в зоне СВО, так и на лечении. А началось все благодаря телефонному звонку.

Звонок волонтера

В феврале 2024-го у рабочего одного из оборонных предприятий Санкт-Петербурга Александра Сухарева умер отец. Он перенес тяжелый инсульт, долго болел.
"Коллеги скинулись на похороны. Но потратил не все — осталось около 50 тысяч рублей, — рассказывает Александр. — Также дома лежало несколько упаковок памперсов, медикаменты. Я выставил это в Сети, чтобы забрали, кому надо, — бесплатно".
© Фото предоставлено Александром Сухаревым и Евгением Казмирчукуом Раненый боец с протезом от волонтеров
Раненый боец с протезом от волонтеров - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
© Фото предоставлено Александром Сухаревым и Евгением Казмирчукуом
Раненый боец с протезом от волонтеров
Позвонила девушка. Говорит: хочу отвезти лекарства в больницу раненым. И предложила поучаствовать в сборе гуманитарной помощи.
"Сперва я отнесся к ней с недоверием, поскольку не раз слышал о различных мошенниках, наживающихся на теме СВО, — продолжает Александр. — Но поехал в больницу. Пообщался с заведующим отделением, пациентами".
Это произвело на него большое впечатление. Решил помогать. Заведующий сообщил, что больница остро нуждается в памперсах и питьевой воде.
© Фото предоставлено Александром Сухаревым и Евгением Казмирчукуом Александр с коллегами собирает для раненых бойцов клубнику
Александр с коллегами собирает для раненым бойцов клубнику - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
© Фото предоставлено Александром Сухаревым и Евгением Казмирчукуом
Александр с коллегами собирает для раненых бойцов клубнику

Новый проект

"Сначала в месяц уходило около 20 тысяч, которые я выделял из зарплаты, но заявок было все больше, — вспоминает волонтер. — Я обратился к коллегам с завода, создал соответствующий телеграм-канал. Многие откликнулись, в том числе молодежный совет предприятия".
Со временем занялись и бойцами на фронте. "Ассортимент" постоянно расширялся. Недавно, например, в одно из подразделений отправили "буханку" для эвакуационной группы.
© Фото предоставлено Александром Сухаревым и Евгением Казмирчукуом Встреча с Героем России Рустамом Сайфулиным
Встреча с Героем России Рустамом Сайфулиным - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
© Фото предоставлено Александром Сухаревым и Евгением Казмирчукуом
Встреча с Героем России Рустамом Сайфулиным
"Еще мы ведем, так сказать, воспитательно-просветительскую деятельность, — добавляет Александр. — Приглашаем бойцов на завод, организуем им экскурсии. Парни, в свою очередь, делятся боевым опытом. Недавно в гостях побывал Герой России полковник Рустам Сайфулин, воюющий с 2022-го".
Также волонтеры поддерживают один из детских домов в Петербурге. "Сейчас хотим показать им спектакль любительского театра, в котором я иногда играю, — говорит Александр. — В общем, втянулся в это, и теперь за что ни возьмись — все получается. Мне кажется, когда полностью погружаешься в процесс, результат обязательно будет".
Недавно он заявил свой волонтерский проект на молодежный конкурс. Если станет лауреатом, половину денег потратит на раненых, вторую — на бойцов на фронте. Но главная задача, по его словам, — привлечь к помощи как можно больше людей.
© Фото предоставлено Александром Сухаревым и Евгением Казмирчукуом Александр и волонтер Оксана, которая плетет масксети
Александр и волонтер Оксана, которая плетет масксет - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
© Фото предоставлено Александром Сухаревым и Евгением Казмирчукуом
Александр и волонтер Оксана, которая плетет масксети

Планы на будущее

Одни волонтеры шьют маскировочные сети, другие во главе с офицером-подводником в отставке Евгением Казмирчуком отвозят все это в зону спецоперации.
"В 2023-м ко мне обратился мой товарищ из госпиталя и попросил помочь находящимся на лечении бойцам, — рассказывает Евгений. — С бывшими сослуживцами организовал сборы. В итоге за лето мы обеспечили госпиталь всем необходимым — от бытовой и медицинской техники до протезов для ампутантов".
© Фото предоставлено Александром Сухаревым и Евгением Казмирчукуом Евгений вместе с бойцом в зоне СВО
Евгений вместе с бойцом в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
© Фото предоставлено Александром Сухаревым и Евгением Казмирчукуом
Евгений вместе с бойцом в зоне СВО
Затем отставной офицер перенес фокус внимания на передний край. Регулярно привозит на фронт дроны, рации, аккумуляторы и другой инвентарь.
"В Гостином Дворе есть спортивный зал Ассоциации ветеранов дзюдо. Мы там организовали секцию для бойцов-ампутантов, — добавляет он. — Благодаря содействию моего друга Михаила Чудовского дважды в неделю с ними отдельно занимается тренер, а еще дистанционно работает психолог, помогающий избавиться от ПТСР".
Волонтеры планируют открыть реабилитационный центр, чтобы помогать не только бойцам, но и гражданским ампутантам. Помещение уже нашли, осталось оформить документы. И главное, привлечь к делу еще больше неравнодушных.
 
Надежные людиОбществоЗдоровье - ОбществоСанкт-ПетербургРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала