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За переговорами в Стамбуле следил 381 журналист со всего мира - РИА Новости, 02.06.2025
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21:12 02.06.2025 (обновлено: 21:26 02.06.2025)
https://ria.ru/20250602/stambul-2020555833.html
За переговорами в Стамбуле следил 381 журналист со всего мира
За переговорами в Стамбуле следил 381 журналист со всего мира - РИА Новости, 02.06.2025
За переговорами в Стамбуле следил 381 журналист со всего мира
Почти 400 журналистов со всего мира следили за переговорами делегаций РФ и Украины во дворце Чираган в Стамбуле в понедельник, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 02.06.2025
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стамбул
россия
второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле
михаил галузин
владимир мединский
реджеп тайип эрдоган
украина
в мире
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СТАМБУЛ, 3 июн - РИА Новости. Почти 400 журналистов со всего мира следили за переговорами делегаций РФ и Украины во дворце Чираган в Стамбуле в понедельник, сообщили РИА Новости в администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.Второй раунд прямых переговоров между делегациями РФ и Украины, которые шли на русском языке, завершился в Стамбуле. Встреча длилась больше часа. В российскую делегацию, помимо помощника президента РФ, главы российской переговорной группы в Стамбуле Владимира Мединского, также входят замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС России Игорь Костюков, российский замминистра обороны Александр Фомин. Во главе украинской делегации - министр обороны Рустем Умеров."Аккредитацию на встречу прошел 381 журналист, согласно полученным данным, причем со всех уголков мира ", - рассказали агентству в администрации.Президент России Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, цель предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Российская делегация прибыла в Стамбул 15 мая, однако контактов между представителями двух стран не было. Встреча состоялась на следующий день и продлилась почти два часа. Мединский, возглавляющий российскую делегацию, заявил, что Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной.Ранее российская сторона выступила с предложением провести второй раунд переговоров 2 июня в Стамбуле. Как отмечал глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия разработала меморандум по условиям мирного урегулирования конфликта, который излагает позицию страны "по всем аспектам надежного преодоления первопричин кризиса".
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стамбул, россия, второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле, михаил галузин, владимир мединский, реджеп тайип эрдоган, украина, в мире
Стамбул, Россия, Второй раунд переговоров России и Украины в Стамбуле, Михаил Галузин, Владимир Мединский, Реджеп Тайип Эрдоган, Украина, В мире
За переговорами в Стамбуле следил 381 журналист со всего мира

Администрация Эрдогана: за переговорами в Стамбуле следил 381 журналист

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрямые переговоры между делегациями России и Украины во дворце Чираган в Стамбуле
Прямые переговоры между делегациями России и Украины во дворце Чираган в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
© РИА Новости / POOL
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Прямые переговоры между делегациями России и Украины во дворце Чираган в Стамбуле
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СТАМБУЛ, 3 июн - РИА Новости. Почти 400 журналистов со всего мира следили за переговорами делегаций РФ и Украины во дворце Чираган в Стамбуле в понедельник, сообщили РИА Новости в администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.
Второй раунд прямых переговоров между делегациями РФ и Украины, которые шли на русском языке, завершился в Стамбуле. Встреча длилась больше часа. В российскую делегацию, помимо помощника президента РФ, главы российской переговорной группы в Стамбуле Владимира Мединского, также входят замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС России Игорь Костюков, российский замминистра обороны Александр Фомин. Во главе украинской делегации - министр обороны Рустем Умеров.
"Аккредитацию на встречу прошел 381 журналист, согласно полученным данным, причем со всех уголков мира ", - рассказали агентству в администрации.
Президент России Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, цель предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Российская делегация прибыла в Стамбул 15 мая, однако контактов между представителями двух стран не было. Встреча состоялась на следующий день и продлилась почти два часа. Мединский, возглавляющий российскую делегацию, заявил, что Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной.
Ранее российская сторона выступила с предложением провести второй раунд переговоров 2 июня в Стамбуле. Как отмечал глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия разработала меморандум по условиям мирного урегулирования конфликта, который излагает позицию страны "по всем аспектам надежного преодоления первопричин кризиса".
Прямые переговоры между делегациями России и Украины во дворце Чираган в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
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СтамбулРоссияВторой раунд переговоров России и Украины в СтамбулеМихаил ГалузинВладимир МединскийРеджеп Тайип ЭрдоганУкраинаВ мире
 
 
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