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СМИ: США не делились с Украиной разведданными для атаки по России

СМИ: США не делились с Украиной разведданными для атаки по России - РИА Новости, 02.06.2025

СМИ: США не делились с Украиной разведданными для атаки по России

США не делились с Украиной разведывательными данными для проведения недавней террористической атаки на российские аэродромы, утверждает в соцсети X журналистка... РИА Новости, 02.06.2025

2025-06-02T01:27:00+03:00

2025-06-02T01:27:00+03:00

2025-06-02T01:40:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 2 июн - РИА Новости. США не делились с Украиной разведывательными данными для проведения недавней террористической атаки на российские аэродромы, утверждает в соцсети X журналистка телеканала CBS News Дженнифер Джейкобс со ссылкой на источники в американской администрации."США не делились с (Владимиром — Прим. Ред.) Зеленским и его командой разведданными для операции "Паутина"", — написала она.По утверждению журналистки, Украина собрала информацию самостоятельно.В воскресенье Минобороны России сообщило о террористических атаках ВСУ с применением FPV-дронов на аэродромы в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. Все атаки в Ивановской, Рязанской и Амурской областях были отражены. Возгорания, произошедшие в результате атак Украины на аэродромы в Мурманской и Иркутской областях, ликвидированы, жертв среди персонала нет.

https://ria.ru/20250601/ukraina-2020348001.html

сша

украина

россия

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в мире, сша, украина, россия, амурская область, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины