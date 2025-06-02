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СМИ: США не делились с Украиной разведданными для атаки по России - РИА Новости, 02.06.2025
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01:27 02.06.2025 (обновлено: 01:40 02.06.2025)
https://ria.ru/20250602/ssha-2020361746.html
СМИ: США не делились с Украиной разведданными для атаки по России
СМИ: США не делились с Украиной разведданными для атаки по России - РИА Новости, 02.06.2025
СМИ: США не делились с Украиной разведданными для атаки по России
США не делились с Украиной разведывательными данными для проведения недавней террористической атаки на российские аэродромы, утверждает в соцсети X журналистка... РИА Новости, 02.06.2025
2025-06-02T01:27:00+03:00
2025-06-02T01:40:00+03:00
в мире
сша
украина
россия
амурская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
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ВАШИНГТОН, 2 июн - РИА Новости. США не делились с Украиной разведывательными данными для проведения недавней террористической атаки на российские аэродромы, утверждает в соцсети X журналистка телеканала CBS News Дженнифер Джейкобс со ссылкой на источники в американской администрации.&quot;США не делились с (Владимиром — Прим. Ред.) Зеленским и его командой разведданными для операции &quot;Паутина&quot;&quot;, — написала она.По утверждению журналистки, Украина собрала информацию самостоятельно.В воскресенье Минобороны России сообщило о террористических атаках ВСУ с применением FPV-дронов на аэродромы в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. Все атаки в Ивановской, Рязанской и Амурской областях были отражены. Возгорания, произошедшие в результате атак Украины на аэродромы в Мурманской и Иркутской областях, ликвидированы, жертв среди персонала нет.
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в мире, сша, украина, россия, амурская область, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины
В мире, США, Украина, Россия, Амурская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины
СМИ: США не делились с Украиной разведданными для атаки по России

Журналист Джейкобс: США не делились с Украиной разведданными для атаки по России

© РИА Новости / Юки Ивамура | Перейти в медиабанкФлаги США
Флаги США - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
© РИА Новости / Юки Ивамура
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ВАШИНГТОН, 2 июн - РИА Новости. США не делились с Украиной разведывательными данными для проведения недавней террористической атаки на российские аэродромы, утверждает в соцсети X журналистка телеканала CBS News Дженнифер Джейкобс со ссылкой на источники в американской администрации.
«

"США не делились с (Владимиром — Прим. Ред.) Зеленским и его командой разведданными для операции "Паутина"", — написала она.

По утверждению журналистки, Украина собрала информацию самостоятельно.
В воскресенье Минобороны России сообщило о террористических атаках ВСУ с применением FPV-дронов на аэродромы в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. Все атаки в Ивановской, Рязанской и Амурской областях были отражены. Возгорания, произошедшие в результате атак Украины на аэродромы в Мурманской и Иркутской областях, ликвидированы, жертв среди персонала нет.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 01.06.2025
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В миреСШАУкраинаРоссияАмурская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы Украины
 
 
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