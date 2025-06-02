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Сразу два соревнования по киберспорту прошли в Сургутском районе Югры

Сразу два соревнования по киберспорту прошли в Сургутском районе Югры - РИА Новости, 02.06.2025

Сразу два соревнования по киберспорту прошли в Сургутском районе Югры

Кубок России в дисциплине "Ритм-симулятор" и Кубок главы, приуроченный ко Дню защиты детей, состоялись в Сургутском районе Ханты-Мансийского автономного округа, РИА Новости, 02.06.2025

2025-06-02T19:12:00+03:00

2025-06-02T19:12:00+03:00

2025-06-02T20:38:00+03:00

ханты-мансийский автономный округ

сургутский район

киберспорт

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 июн – РИА Новости. Кубок России в дисциплине "Ритм-симулятор" и Кубок главы, приуроченный ко Дню защиты детей, состоялись в Сургутском районе Ханты-Мансийского автономного округа, сообщил глава муниципалитета Андрей Трубецкой. "Барсово одновременно принимало первый Кубок России по ритм-симулятору и Кубок главы Сургутского района в минувшую субботу. В качестве гостей соревнования посетили директор Всероссийской федерации фиджитал-спорта Мансур Зарипов и директор окружного департамента физической культуры и спорта Софья Конух", - написал Трубецкой в своем Telegram-канале. Он уточнил, что на киберарене поселка встретились спортсмены из Москвы, Санкт-Петербурга, Самарской, Липецкой, Свердловской и Тюменской областей, Красноярского края и различных поселений Югры. Впервые соревнования проходили с раздельным зачетом: мужчины и женщины соревновались раздельно не только за кубок, но и за право участвовать во всероссийских "Фиджитал-Играх", которые пройдут в сентябре в Нижнем Новгороде. В рамках Кубка России также прошел Кубок главы Сургутского района по фиджитал-спорту в дисциплине "Ритм-симулятор". В нем смогли принять участие не только опытные спортсмены, но и юные любители спорта будущего. В основном турнире разыграли призовой фонд размером 87,5 тысячи рублей.

ханты-мансийский автономный округ

сургутский район

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ханты-мансийский автономный округ, сургутский район, киберспорт