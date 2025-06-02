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"Глубоко на дне": в США отреагировали на атаку по аэродромам России
"Глубоко на дне": в США отреагировали на атаку по аэродромам России - РИА Новости, 02.06.2025
"Глубоко на дне": в США отреагировали на атаку по аэродромам России
Украинская атака по российским аэродромам никак не сможет нанести никакого ущерба России из-за тотального превосходства Москвы над Киевом по всем параметрам —... РИА Новости, 02.06.2025
2025-06-02T02:00:00+03:00
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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Украинская атака по российским аэродромам никак не сможет нанести никакого ущерба России из-за тотального превосходства Москвы над Киевом по всем параметрам — такое мнение высказал подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в эфире своего YouTube-канала."Если бы кто-нибудь провел любой рациональный анализ, посмотрел на баланс сил между двумя сторонами, — у кого больше личного состава, вооружения, систем ПВО и всего такого — стало бы очевидно, что Россия — высоко наверху, а Украина — глубоко на дне", — сказал он.По словам эксперта, киевский режим совершил эту безрассудную атаку только с одной целью — сорвать второй раунд переговоров в Стамбуле."Зачем это делать за день по переговоров? Это какой-то психоз или просто отрыв от реальности?" — задался вопросом Дэвис.В воскресенье Минобороны России сообщило, что киевский режим совершил теракт с применением FPV-дронов в отношении аэродромов в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. Все террористические атаки Киева в отношении аэродромов в Ивановской, Рязанской и Амурской областях были отражены. Как уточнило ведомство, возгорания, произошедшие в результате атак Украины на аэродромы в Мурманской и Иркутской областях, ликвидированы, жертв среди персонала нет.Ответственность за атаки на себя взял Владимир Зеленский.
https://ria.ru/20250602/zelenskiy-2020360047.html
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в мире, россия, киев, украина, дэниел дэвис, владимир зеленский
В мире, Россия, Киев, Украина, Дэниел Дэвис, Владимир Зеленский
"Глубоко на дне": в США отреагировали на атаку по аэродромам России
Подполковник Дэвис: атака на аэродромы никак не сможет повлиять на Россию