https://ria.ru/20250602/produkty-2020443368.html

Продукты российских производителей завоевывают доверие покупателей в Египте

Продукты российских производителей завоевывают доверие покупателей в Египте - РИА Новости, 02.06.2025

Продукты российских производителей завоевывают доверие покупателей в Египте

Отечественные производители пищевых продуктов уверенно осваивают рынок Египта. Помогает в этом Российский национальный демонстрационно-дегустационный павильон,... РИА Новости, 02.06.2025

2025-06-02T13:50:00+03:00

2025-06-02T13:50:00+03:00

2025-06-02T13:50:00+03:00

египет

россия

российский экспортный центр (рэц)

бренд сделано в россии (made in russia)

экономика

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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Отечественные производители пищевых продуктов уверенно осваивают рынок Египта. Помогает в этом Российский национальный демонстрационно-дегустационный павильон, который Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ) открыл в Каире для продвижения продукции под брендом "Сделано в России", сообщает центр."Компаниям-резидентам павильона РЭЦ оказывает поддержку в продвижении в торгово-розничные сети Египта, а также помогают найти деловых партнеров для запуска регулярных поставок в Египет и другие страны Ближнего Востока и Северной Африки. Так, например, компания "Эфко-каскад" с 2023 года продвигает через павильон в Египте масложировую продукцию. В 2025 году на рынок поступил маргарин для слоеного теста марки "Экослайс", который не позволяет слоям теста слипаться, придает изделиям сливочный вкус и аромат, а также золотистый цвет. Такой маргарин имеет значительный экспортный потенциал не только в Египте, но и на всем африканском континенте", - говорится в сообщении.Также в мае 2025 года при содействии павильона новая партия подсолнечного масла ТМ "Слобода" поступила в продажу в крупные египетские сети и онлайн-магазины, в том числе в Metro, Spinneys Egypt, Oscar, Fresh Food, Fathallah Market.Большой интерес у жителей Египта вызывает гречка. При поддержке павильона на местный рынок поступила партия гречки от ПКФ "Маяк", которая привлекает покупателей, предпочитающих полезную и питательную еду. Продукты из экологически чистого зерна, выращенного в Ростовской области, Краснодарском и Ставропольском краях, можно приобрести в более чем 10 крупнейших супермаркетах и онлайн-магазинах страны.Укрепляет свои позиции в Египте и российский кофе. Весной на полках местных магазинов появилась очередная партия кофе ТМ "Jardin" от компании "ОРИМИ ЭКСПОРТ". Потребители ценят российский кофе как премиальный продукт высокого качества и с интересом участвуют в промоакциях, которые организует павильон.Российский национальный павильон продолжает активно продвигать продукцию под брендом "Сделано в России" и способствовать развитию российского продовольственного экспорта в Египет, помогая российским брендам выходить на местный рынок и знакомить покупателей с новой качественной продукцией из России.Успешное проведение мероприятия подтверждает высокий спрос на российские продукты питания и открывает новые перспективы для дальнейшего развития бренда "Сделано в России" в Египте. Павильон РЭЦ продолжает поддерживать продвижение российских брендов, создавая возможности для их популяризации среди египетских потребителей.Напомним, программу павильонов с 2017 года совместно реализуют Российский экспортный центр и Минсельхоз России. Павильоны открыты в шести перспективных для экспорта странах: в Китае, Вьетнаме, Египте, ОАЭ, Турции и Саудовской Аравии.Компании, прошедшие отбор для участия в программе, получают поддержку в поиске партнеров и повышении узнаваемости своей продукции среди конечных потребителей через рекламу у блогеров и различные промоакции. Задача программы — помочь бизнесу увеличить экспортные продажи.Российские компании могут оформить заявку на размещение своей продукции в павильонах на государственной цифровой платформе "Мой экспорт".

https://ria.ru/20250530/rets-2020040149.html

https://ria.ru/20250529/rets-2019838832.html

https://ria.ru/20250527/investitsii-2019272609.html

египет

россия

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

египет, россия, российский экспортный центр (рэц), бренд сделано в россии (made in russia), экономика