https://ria.ru/20250602/priamurja-2020388595.html
В Приамурье после атаки дронов закрыли участок федеральной трассы
В Приамурье после атаки дронов закрыли участок федеральной трассы - РИА Новости, 02.06.2025
В Приамурье после атаки дронов закрыли участок федеральной трассы
В Серышевском округе Приамурья закрыли 11-километровый участок федеральной трассы "Амур", сообщило региональное Министерство транспорта и дорожного хозяйства. РИА Новости, 02.06.2025
2025-06-02T09:39:00+03:00
2025-06-02T09:39:00+03:00
2025-06-02T16:37:00+03:00
происшествия
амурская область
чита
хабаровск
василий орлов (губернатор)
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 2 июн — РИА Новости. В Серышевском округе Приамурья закрыли 11-километровый участок федеральной трассы "Амур", сообщило региональное Министерство транспорта и дорожного хозяйства."Первого июня в 21:00 закрыто движение для всех видов транспорта на участке с 1428-го по 1439-й километр федеральной дороги Р-297 "Амур" Чита — Хабаровск. На участке работают правоохранительные органы", — говорится в релизе.Ведомство также опубликовало схемы объезда участка со стороны Хабаровска и Читы. Накануне губернатор Василий Орлов сообщил, что в Амурской области не допустили атак украинских дронов на авиабазу Украинка. На трассе Чита — Хабаровск, в районе поселка городского типа Серышево, загорелся прицеп грузовика. Пожар потушили, пострадал водитель. Правоохранительные органы и экстренные службы работали на месте происшествия.По информации Минобороны, 1 июня ВСУ атаковали FPV-дронами аэродромы в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. В Ивановской, Рязанской и Амурской областях все удары отразили, в Мурманской и Иркутской на аэродромах начались возгорания, которые оперативно ликвидировали. Жертв среди персонала нет. Некоторых участников атак задержали.
https://ria.ru/20250602/bespilotniki-2020372269.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, амурская область, чита, хабаровск, василий орлов (губернатор)
Происшествия, Амурская область, Чита, Хабаровск, Василий Орлов (губернатор)
В Приамурье после атаки дронов закрыли участок федеральной трассы
В Приамурье после атаки дронов закрыли 11-километровый участок трассы "Амур"