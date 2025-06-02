https://ria.ru/20250602/pozhar-2020494727.html

В Ленинградской области потушили открытое горение в двух ангарах

В Ленинградской области потушили открытое горение в двух ангарах - РИА Новости, 02.06.2025

В Ленинградской области потушили открытое горение в двух ангарах

Открытый огонь в двух ангарах с лакокрасочной продукцией во Всеволожском районе Ленинградской области удалось ликвидировать, рассказали РИА Новости в... РИА Новости, 02.06.2025

2025-06-02T16:29:00+03:00

2025-06-02T16:29:00+03:00

2025-06-02T16:29:00+03:00

происшествия

всеволожский район

россия

ленинградская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Открытый огонь в двух ангарах с лакокрасочной продукцией во Всеволожском районе Ленинградской области удалось ликвидировать, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. Как сообщали РИА Новости в пресс-службе МЧС, в понедельник в поселке Янино на Шоссейной улице, 108 во Всеволожском районе загорелось производственное здание с лакокрасочной продукцией на площади в 800 квадратных метров. Информация о пострадавших не поступала, добавляла пресс-служба. По данным министерства, борьбу с огнем вели более 50 пожарных и 16 единиц техники. Ранее МЧС уточняло, что пожар в двух производственных ангарах локализован. "Открытое горение ликвидировано", - говорится в сообщении МЧС РФ.

https://ria.ru/20250602/moskva-2020374480.html

всеволожский район

россия

ленинградская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, всеволожский район, россия, ленинградская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)