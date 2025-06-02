Рейтинг@Mail.ru
В Ленинградской области загорелось здание с лакокрасочной продукцией - РИА Новости, 02.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:30 02.06.2025 (обновлено: 14:32 02.06.2025)
https://ria.ru/20250602/pozhar-2020455041.html
В Ленинградской области загорелось здание с лакокрасочной продукцией
В Ленинградской области загорелось здание с лакокрасочной продукцией - РИА Новости, 02.06.2025
В Ленинградской области загорелось здание с лакокрасочной продукцией
Производственное здание с лакокрасочной продукцией загорелось на 800 квадратных метрах во Всеволожском районе Ленинградской области, сообщили в понедельник РИА... РИА Новости, 02.06.2025
2025-06-02T14:30:00+03:00
2025-06-02T14:32:00+03:00
ленинградская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
происшествия
всеволожский район
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/02/2020455019_0:194:2339:1510_1920x0_80_0_0_adeeaef12400dc2b0c41a037c57dd668.jpg
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Производственное здание с лакокрасочной продукцией загорелось на 800 квадратных метрах во Всеволожском районе Ленинградской области, сообщили в понедельник РИА Новости в пресс-службе МЧС России."Загорание произошло по адресу: Всеволожский район, поселок городского типа Янино, улица Шоссейная, дом 108. Предварительная площадь составляет 800 квадратных метров", - говорится в сообщении.Внутри горящего здания находится лакокрасочная продукция. К тушению привлечено более 40 человек и 10 единиц техники.
https://ria.ru/20250531/pozhar-2020177441.html
ленинградская область
россия
всеволожский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/02/2020455019_254:0:2315:1546_1920x0_80_0_0_fdf413e3d66f556176b4d72fa66b0463.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ленинградская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, происшествия, всеволожский район
Ленинградская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия, Происшествия, Всеволожский район
В Ленинградской области загорелось здание с лакокрасочной продукцией

В Ленинградской области загорелось здание с лакокрасочной продукцией на 800 кв м

© Фото : соцсетиПожар в Ленинградской области
Пожар в Ленинградской области - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
© Фото : соцсети
Пожар в Ленинградской области
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Производственное здание с лакокрасочной продукцией загорелось на 800 квадратных метрах во Всеволожском районе Ленинградской области, сообщили в понедельник РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
«
"Загорание произошло по адресу: Всеволожский район, поселок городского типа Янино, улица Шоссейная, дом 108. Предварительная площадь составляет 800 квадратных метров", - говорится в сообщении.
Внутри горящего здания находится лакокрасочная продукция. К тушению привлечено более 40 человек и 10 единиц техники.
Столб дыма в районе подмосковного Красногорска - РИА Новости, 1920, 31.05.2025
В Красногорске загорелось производственное предприятие
31 мая, 19:46
 
Ленинградская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)РоссияПроисшествияВсеволожский район
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала