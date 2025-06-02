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В Ленинградской области загорелось здание с лакокрасочной продукцией
В Ленинградской области загорелось здание с лакокрасочной продукцией - РИА Новости, 02.06.2025
В Ленинградской области загорелось здание с лакокрасочной продукцией
Производственное здание с лакокрасочной продукцией загорелось на 800 квадратных метрах во Всеволожском районе Ленинградской области, сообщили в понедельник РИА... РИА Новости, 02.06.2025
2025-06-02T14:30:00+03:00
2025-06-02T14:30:00+03:00
2025-06-02T14:32:00+03:00
ленинградская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
происшествия
всеволожский район
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Производственное здание с лакокрасочной продукцией загорелось на 800 квадратных метрах во Всеволожском районе Ленинградской области, сообщили в понедельник РИА Новости в пресс-службе МЧС России."Загорание произошло по адресу: Всеволожский район, поселок городского типа Янино, улица Шоссейная, дом 108. Предварительная площадь составляет 800 квадратных метров", - говорится в сообщении.Внутри горящего здания находится лакокрасочная продукция. К тушению привлечено более 40 человек и 10 единиц техники.
https://ria.ru/20250531/pozhar-2020177441.html
ленинградская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ленинградская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, происшествия, всеволожский район
Ленинградская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия, Происшествия, Всеволожский район
В Ленинградской области загорелось здание с лакокрасочной продукцией
В Ленинградской области загорелось здание с лакокрасочной продукцией на 800 кв м