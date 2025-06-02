https://ria.ru/20250602/pozhar-2020455041.html

В Ленинградской области загорелось здание с лакокрасочной продукцией

В Ленинградской области загорелось здание с лакокрасочной продукцией - РИА Новости, 02.06.2025

В Ленинградской области загорелось здание с лакокрасочной продукцией

Производственное здание с лакокрасочной продукцией загорелось на 800 квадратных метрах во Всеволожском районе Ленинградской области, сообщили в понедельник РИА... РИА Новости, 02.06.2025

2025-06-02T14:30:00+03:00

2025-06-02T14:30:00+03:00

2025-06-02T14:32:00+03:00

ленинградская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

происшествия

всеволожский район

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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Производственное здание с лакокрасочной продукцией загорелось на 800 квадратных метрах во Всеволожском районе Ленинградской области, сообщили в понедельник РИА Новости в пресс-службе МЧС России."Загорание произошло по адресу: Всеволожский район, поселок городского типа Янино, улица Шоссейная, дом 108. Предварительная площадь составляет 800 квадратных метров", - говорится в сообщении.Внутри горящего здания находится лакокрасочная продукция. К тушению привлечено более 40 человек и 10 единиц техники.

https://ria.ru/20250531/pozhar-2020177441.html

ленинградская область

россия

всеволожский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

ленинградская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, происшествия, всеволожский район