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Косачев высказался о победе Навроцкого на выборах президента Польши - РИА Новости, 02.06.2025
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23:40 02.06.2025
https://ria.ru/20250602/polsha-2020570929.html
Косачев высказался о победе Навроцкого на выборах президента Польши
Косачев высказался о победе Навроцкого на выборах президента Польши - РИА Новости, 02.06.2025
Косачев высказался о победе Навроцкого на выборах президента Польши
Победа кандидата от оппозиции Кароля Навроцкого на выборах президента Польши вдохновит правых, консерваторов и националистов в других странах, заявил... РИА Новости, 02.06.2025
2025-06-02T23:40:00+03:00
2025-06-02T23:40:00+03:00
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Победа кандидата от оппозиции Кароля Навроцкого на выборах президента Польши вдохновит правых, консерваторов и националистов в других странах, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев. В соответствии с данными государственной избирательной комиссии Польши, во втором туре президентских выборов, который состоялся 1 июня, Навроцкий набрал 50,89% голосов избирателей, одержав победу над представителем правящей коалиции Рафалом Тшасковским, получившим 49,11% поддержки. "Победа Навроцкого вдохновит правых, консерваторов и националистов в других странах, за которыми, к тому же, - поддержка республиканской команды в Вашингтоне. Если говорить о Европе в целом, то польские выборы стали ударом по (все более нечистоплотным) усилиям Брюсселя и всей коллективной либеральной партии ЕС не пустить консерваторов к власти. То, что вышло в Румынии, не вышло в Польше: вместо нового либерального оплота на Востоке получили расколотое государство с евроскептиком на президентском посту. Да, он ограничен во властных ресурсах, но обладает правом вето на законы", - написал Косачев в своем Telegram-канале. Сенатор напомнил, что новый президент скептически настроен не только по отношению к Евросоюзу, но и к Украине, выступая против ее приглашения в НАТО и быстрого вступления страны в ЕС. "А это, конечно же, - удар по европейской прокиевской сплоченности", - добавил Косачев. По словам сенатора, дело состоит не только в личных симпатиях-антипатиях Навроцкого - он в полной мере следует настроениям в польском обществе. По опросам в 2023 году, 51% поляков заявляли о симпатии к украинцам, а антипатию испытывали 17%, но в 2025 году впервые число тех, кто говорил об антипатиях к соседям (38%), превысило число тех, кто им симпатизирует (30%). "В общем, вместо надежной либеральной проукраинской опоры Брюссель в лице Польши получил очередное "слабое звено" на востоке Европы, и это означает, что ни внутрипольские, ни внутриевропейские конфликты не завершены", - считает Косачев. Парламентарий также полагает, что вряд ли что-то изменится в отношениях Польши с Россией. "Однако уже очевидно, что самой ярой "партией войны" в ЕС является либеральная и левацкая "коалиция желающих" войны с Россией. И каждый раз, когда она теряет очки, шансы на возвращение Европы хотя бы к элементарному рассудку в будущем (увы, не скором) хоть немного, но растут", - заключил Косачев. Президент Франции Эммануэль Макрон по итогам парижского саммита "коалиции желающих" 27 марта заявил, что ряд представителей коалиции планируют отправку на Украину "сил сдерживания". Как подчеркнул французский лидер, эта франко-британская инициатива не станет заменой украинским войскам, а "силы сдерживания" не будут миротворцами. Их целью станет сдерживание России, они будут размещены в заранее определенных с украинцами стратегических местах. Макрон отметил, что с инициативой не все согласны, однако для ее реализации в этом нет необходимости. Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ ранее сообщало, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, говорить о миротворцах на Украине преждевременно. Ранее он также оставлял без комментариев заявления, что Россия якобы не будет против размещения миротворцев на Украине. Глава МИД России Сергей Лавров 6 марта подчеркнул, что Россия не видит возможности для компромисса по вопросу размещения иностранных миротворцев на Украине. Как уточнил российский министр, в случае размещения иностранного контингента на Украине страны Запада не захотят согласовывать условия мирного урегулирования, поскольку этот контингент будет создавать "факты на земле". В министерстве ранее заявляли, что планы некоторых стран-участниц Евросоюза направить "миротворцев" на Украину - это провокационный шаг, направленный на поддержание нездоровых иллюзий у Киева.
https://ria.ru/20250602/navrotskiy-2019922450.html
https://ria.ru/20250201/repatriatsiya-1996845672.html
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в мире, украина, россия, польша, константин косачев, кароль навроцкий, эммануэль макрон, евросоюз, совет федерации рф, нато, президентские выборы в польше — 2025
В мире, Украина, Россия, Польша, Константин Косачев, Кароль Навроцкий, Эммануэль Макрон, Евросоюз, Совет Федерации РФ, НАТО, Президентские выборы в Польше — 2025
Косачев высказался о победе Навроцкого на выборах президента Польши

Косачев: победа Навроцкого вдохновит правых, консерваторов и националистов

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкКонстантин Косачев
Константин Косачев - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Константин Косачев. Архивное фото
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Победа кандидата от оппозиции Кароля Навроцкого на выборах президента Польши вдохновит правых, консерваторов и националистов в других странах, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев.
В соответствии с данными государственной избирательной комиссии Польши, во втором туре президентских выборов, который состоялся 1 июня, Навроцкий набрал 50,89% голосов избирателей, одержав победу над представителем правящей коалиции Рафалом Тшасковским, получившим 49,11% поддержки.
Кароль Навроцкий - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
Биография Кароля Навроцкого
Вчера, 18:30
"Победа Навроцкого вдохновит правых, консерваторов и националистов в других странах, за которыми, к тому же, - поддержка республиканской команды в Вашингтоне. Если говорить о Европе в целом, то польские выборы стали ударом по (все более нечистоплотным) усилиям Брюсселя и всей коллективной либеральной партии ЕС не пустить консерваторов к власти. То, что вышло в Румынии, не вышло в Польше: вместо нового либерального оплота на Востоке получили расколотое государство с евроскептиком на президентском посту. Да, он ограничен во властных ресурсах, но обладает правом вето на законы", - написал Косачев в своем Telegram-канале.
Сенатор напомнил, что новый президент скептически настроен не только по отношению к Евросоюзу, но и к Украине, выступая против ее приглашения в НАТО и быстрого вступления страны в ЕС.
"А это, конечно же, - удар по европейской прокиевской сплоченности", - добавил Косачев.
По словам сенатора, дело состоит не только в личных симпатиях-антипатиях Навроцкого - он в полной мере следует настроениям в польском обществе. По опросам в 2023 году, 51% поляков заявляли о симпатии к украинцам, а антипатию испытывали 17%, но в 2025 году впервые число тех, кто говорил об антипатиях к соседям (38%), превысило число тех, кто им симпатизирует (30%).
"В общем, вместо надежной либеральной проукраинской опоры Брюссель в лице Польши получил очередное "слабое звено" на востоке Европы, и это означает, что ни внутрипольские, ни внутриевропейские конфликты не завершены", - считает Косачев.
Парламентарий также полагает, что вряд ли что-то изменится в отношениях Польши с Россией.
"Однако уже очевидно, что самой ярой "партией войны" в ЕС является либеральная и левацкая "коалиция желающих" войны с Россией. И каждый раз, когда она теряет очки, шансы на возвращение Европы хотя бы к элементарному рассудку в будущем (увы, не скором) хоть немного, но растут", - заключил Косачев.
Президент Франции Эммануэль Макрон по итогам парижского саммита "коалиции желающих" 27 марта заявил, что ряд представителей коалиции планируют отправку на Украину "сил сдерживания". Как подчеркнул французский лидер, эта франко-британская инициатива не станет заменой украинским войскам, а "силы сдерживания" не будут миротворцами. Их целью станет сдерживание России, они будут размещены в заранее определенных с украинцами стратегических местах. Макрон отметил, что с инициативой не все согласны, однако для ее реализации в этом нет необходимости.
Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ ранее сообщало, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, говорить о миротворцах на Украине преждевременно. Ранее он также оставлял без комментариев заявления, что Россия якобы не будет против размещения миротворцев на Украине.
Глава МИД России Сергей Лавров 6 марта подчеркнул, что Россия не видит возможности для компромисса по вопросу размещения иностранных миротворцев на Украине. Как уточнил российский министр, в случае размещения иностранного контингента на Украине страны Запада не захотят согласовывать условия мирного урегулирования, поскольку этот контингент будет создавать "факты на земле". В министерстве ранее заявляли, что планы некоторых стран-участниц Евросоюза направить "миротворцев" на Украину - это провокационный шаг, направленный на поддержание нездоровых иллюзий у Киева.
Варшава, Польша - РИА Новости, 1920, 01.02.2025
Кандидат в президенты Польши от оппозиции анонсировал план репатриации
1 февраля, 23:50
 
В миреУкраинаРоссияПольшаКонстантин КосачевКароль НавроцкийЭммануэль МакронЕвросоюзСовет Федерации РФНАТОПрезидентские выборы в Польше — 2025
 
 
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