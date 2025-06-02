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К тушению возгорания в Ленинградской области привлекли пожарный поезд - РИА Новости, 02.06.2025
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15:27 02.06.2025 (обновлено: 15:33 02.06.2025)
https://ria.ru/20250602/poezd-2020476446.html
К тушению возгорания в Ленинградской области привлекли пожарный поезд
К тушению возгорания в Ленинградской области привлекли пожарный поезд - РИА Новости, 02.06.2025
К тушению возгорания в Ленинградской области привлекли пожарный поезд
Пожарный поезд привлекли для тушения пожара на площади в 800 квадратных метров в двух ангарах с лаками и красками во Всеволожском районе Ленинградской области,... РИА Новости, 02.06.2025
2025-06-02T15:27:00+03:00
2025-06-02T15:33:00+03:00
происшествия
ленинградская область
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Пожарный поезд привлекли для тушения пожара на площади в 800 квадратных метров в двух ангарах с лаками и красками во Всеволожском районе Ленинградской области, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.Как сообщали РИА Новости в пресс-службе МЧС, в понедельник в поселке Янино на Шоссейной улице, 108 во Всеволожском районе загорелось производственное здание с лакокрасочной продукцией."К тушению привлечен пожарный поезд", - говорится в сообщении министерства.МЧС уточняет, что происходит горение в двух ангарах на площади в 800 квадратных метров. На месте пожара прибыла мобильная лаборатория для замера проб воздуха, превышения ПДК не зафиксировано. Информация о пострадавших не поступала, добавляет пресс-служба.
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происшествия, ленинградская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Ленинградская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
К тушению возгорания в Ленинградской области привлекли пожарный поезд

К тушению ангаров с красками в Ленинградской области привлекли пожарный поезд

© Фото : соцсетиПожар в Ленинградской области
Пожар в Ленинградской области - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
© Фото : соцсети
Пожар в Ленинградской области
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Пожарный поезд привлекли для тушения пожара на площади в 800 квадратных метров в двух ангарах с лаками и красками во Всеволожском районе Ленинградской области, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Как сообщали РИА Новости в пресс-службе МЧС, в понедельник в поселке Янино на Шоссейной улице, 108 во Всеволожском районе загорелось производственное здание с лакокрасочной продукцией.
"К тушению привлечен пожарный поезд", - говорится в сообщении министерства.
МЧС уточняет, что происходит горение в двух ангарах на площади в 800 квадратных метров. На месте пожара прибыла мобильная лаборатория для замера проб воздуха, превышения ПДК не зафиксировано. Информация о пострадавших не поступала, добавляет пресс-служба.
Сотрудник пожарной охраны МЧС России - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
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ПроисшествияЛенинградская областьРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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