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К тушению возгорания в Ленинградской области привлекли пожарный поезд

К тушению возгорания в Ленинградской области привлекли пожарный поезд - РИА Новости, 02.06.2025

К тушению возгорания в Ленинградской области привлекли пожарный поезд

Пожарный поезд привлекли для тушения пожара на площади в 800 квадратных метров в двух ангарах с лаками и красками во Всеволожском районе Ленинградской области,... РИА Новости, 02.06.2025

2025-06-02T15:27:00+03:00

2025-06-02T15:27:00+03:00

2025-06-02T15:33:00+03:00

происшествия

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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Пожарный поезд привлекли для тушения пожара на площади в 800 квадратных метров в двух ангарах с лаками и красками во Всеволожском районе Ленинградской области, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.Как сообщали РИА Новости в пресс-службе МЧС, в понедельник в поселке Янино на Шоссейной улице, 108 во Всеволожском районе загорелось производственное здание с лакокрасочной продукцией."К тушению привлечен пожарный поезд", - говорится в сообщении министерства.МЧС уточняет, что происходит горение в двух ангарах на площади в 800 квадратных метров. На месте пожара прибыла мобильная лаборатория для замера проб воздуха, превышения ПДК не зафиксировано. Информация о пострадавших не поступала, добавляет пресс-служба.

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Варвара Скокшина

происшествия, ленинградская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)